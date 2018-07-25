Почему сектанту Меняйлову и его «Партизанской правде партизан» мы проиграли

СЕГОДНЯ 14:37 2018-07-25T14:42:19+03:00

Меняйлов раньше был в числе адептов церкви адвентистов седьмого дня, а затем состоял в концептуальной партии единения Фото: скриншот видео

Наш колумнист - о том, что нам сегодня по сути нечего противопоставить сектам

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Шиза, кретинизм, идиотизм... Что это было в эфире программы «Особый случай»? Попробую объяснить. В первую очередь самому себе.

Итак. Есть маленький город. Суворов, Тульская область. 17000 народу живёт. Там нарисовался некий Алексей Меняйлов. С супругой. Харизматичный такой, убедительный. Сталина любит, Космодемьянскую почитает, ролики в ютуб выкладывает. О том, что есть нормальные женщины, а есть шлюхи, сочные такие ролики, с матерком, с разбором фрагментов из фильмов типа «Основного инстинкта» и «Москва слезам не верит». Посмотришь, и на каждую будешь смотреть с подозрением.

В общем, приехал и говорит местным: а давайте музей строить - посвятим его героям войны. Благое дело-то. Местные, включая власти, сначала загордились, мол, классно в нашем городке такое иметь.

А потом стали присматриваться к членам этой организации под началом Меняйлова. «Партизанская правда партизан» называется она. Какими-то подозрительным показались эти люди. Называются странно, будущий музей предлагают ни много, ни мало обозначить «Музеем героев как учителей удачливости». Какие-то военные сборы устраивают. На сайте их разделы негероические смущают - Женщины и секс, Проститутки, Препарирование дефлораторов. Ролики странные выкладывает этот их лидер Меняйлов - «Особенности проблем проституток при обслуживании депутатов», «Почему успешным шпионам жены изменяют на голове», «Чему куст малины может научить нас», «Как правильно смеяться, чтобы увеличить свой заработок»…

Навели справки. И по некоторым данным, Меняйлов раньше был в числе адептов церкви адвентистов седьмого дня, а затем состоял в концептуальной партии единения (КПЕ), конспирологическом обществе, стоящем на пути всемирного масонского заговора. Тут власти любого города напрягутся, понятно. И давай под него копать. Мол, незаконное строительство затеяли - того и гляди на кого-нибудь кирпич упадет. Партизаны-сталинисты сопротивлялись, выпустили ролик, мол, бандера нас атаковала.

А потом арестовали 20 человек-партизан. (Сейчас 18 отпустили, они теперь - свидетели. А двоих арестовали - Меняйлова и его жену). За что? За разжигание ненависти к женщинам. 282 статья. Это что за новая реальность? Закрыли за ненависть к женщинам, разжигание розни по половому признаку. Мощно. Как бы то ни было, некоторые сектоведы говорят, все признаки секты у партизан есть.

Пытаемся в радиоэфире разобраться в этой едреной замеси. Сталин, шлюхи, кусты малины... Разговариваем с членом этой секты. Уж ужовый. Не секта. Деньги на продаже видео уроков по психологии зарабатывали - по 800 рублей за курс продавали. Женщин не гнобим. И прочее.

Но тут в эфир позвонил парень, который пару лет в этих партизанах состоит. А мы тут же позвонили его родителям. (Они заявление в следком написала, мол, верните сына, секта его у нас забрала). Диалог между ними надо приводить дословно.

Отец: Нам сейчас угрожают убийством и поджогом. Меняйловская группировка после его ареста начинает нам угрожать. Меняйлов говорит о пыточном подвале в храме и жертвоприношениях, что это повышает удачливость и успех. У него триада - светлый палач, светлая жертва, светлая смерть. Мы с 16-го года боремся этой сектой и пытаемся сына выручить оттуда. Он отрёкся от нас полностью.

Сын: Посудите сами. Например, моя мать заявляет о том, что она - потомок Рюрика, и хочет убедить своих сыновей, нас пятеро, в этом. Второе - она так воспитала своих сыновей, что один из них стал трансексуалом. То есть сменил пол. Про жертвоприношения - это фантазия бурная. Скорее всего родителей надо освидетельствовать. Я прекратил с ними общение по той причине, что они еще в 90-х годах вступили в секту Левашова (неоязыческий тоталитарный культ «Возрождение. Золотой Век», его основатель - писатель Николай Левашов - издал книгу, внесенную в Федеральный список экстремистских материалов - Прим. авт.). Когда мы были детьми, ушли с работы... В общем, у нас была неблагополучная семья.

Мать: Почему ты бросил сына, почему ты бросил жену? Мы как молодые в 90-е искали что-то интересного.

Сын: Один из наших братьев восхищается Гитлером, воспитывает троих детей в таком же ключе, ключе расового превосходства. Один из братьев - трансексуал, второй - националист, третий - 12-летний парень - ну полный олигофрен. Вот так вы уродуете своих детей! У нас еще один брат, он не увлекается Меняйловым, но он тоже перестал общаться с родителями.

Мать: Он всегда с тебя брал пример. Сын, одумайся!

Занавес. Малахов рыдает. Борисов нервно кусает ногти.

А вообще жутко, конечно.

Так что это было? Жизни в таком аду - даже если четверть этих взаимных обвинений правда - ни один не выдержит. Понятно. Как выпутываться, куда деваться? Меняйлов отвечает на эти вопросы. Так и обрастает паствой. А потом думаем, как из сект родных вызволять. А толку-то? Что предложить взамен? Ипотеку и отпуск два раза в год в Турции? Мало. Ничтожно мало. А тут - Сталин, Космодемьянская, борьба с проститутками, Дело - строительство музея. Нечего нам противопоставить этим Меняйловым. Не-че-го.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Рядом с Москвой разоблачили секту партизан-сталинистов

Небольшой 17-тысячный городок Суворов находится в стороне от федеральных трасс на границе Тульской и Калужской областей. До Москвы два часа на автомобиле и несколько эпох в развитии. Время здесь замерло где-то в конце 1950-х, когда в расцвете своей славы была главная местная достопримечательность - электростанция - и прошла последняя на сегодня массовая волна жилищного строительства (подробности)