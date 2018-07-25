2018-07-25T01:20:14+03:00
В мире

Модный провал Мелании Трамп: Шерстяное пальто в 27-градусную жару

Первая леди США удивила странным гардеробом в Финляндии
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Йенни Хаукио и Мелания Трамп: встретились два разных сезона...Йенни Хаукио и Мелания Трамп: встретились два разных сезона...
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Политическую начинку саммита в Хельсинки, где 16 июля встречались Владимир Путин и Дональд Трамп, обсмаковали, наверное, уже все. Но гламурная сторона переговоров тоже заслуживает внимания.

Видимо, в Белом доме не следят за прогнозами погоды и считают Финляндию холодной северной страной даже в летний период. Иначе почему на первой леди США Мелании Трамп в 27-градусную жару оказалось светло-желтое шерстяное платье-пальто? Этот наряд от Gucci стоит около 4000 долларов и на 57% состоит из полиэстера и эластана. Можно только представить, как гостье было жарко!

По замыслу этого итальянского дома моды левое плечо должен украшать большой вязаный цветок красного цвета в тон бабочке на поясе с красными крапинками (см. фото), но Мелания от такого аксессуара избавилась.

Так выглядит оригинальное пальто Gucci - с ярким цветком на груди. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Так выглядит оригинальное пальто Gucci - с ярким цветком на груди.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Второй ее финский образ тоже оказался не слишком удачным. Жена президента США выглядела бы в нем прекрасно осенью, но не в разгар лета.

На фоне первой леди Финляндии американская гостья смотрелась тяжеловесно. Йенни Хаукио в мятном платье с цветами и коротким рукавом была одета хоть и гораздо проще, но не нелепо.

Бежевые лодочки финской первой леди уступали желтым лодочкам американки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бежевые лодочки финской первой леди уступали желтым лодочкам американки.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Вика МАЙОРОВА, стилист: Не по сезону, но красиво

- Образы бывшей модели Мелании Трамп обычно продуманы до малейших деталей, но в этот раз что-то пошло не так: первая леди США явно перепутала сезоны. Платье-пальто от Gucci также вызывает вопросы - оно не только слишком теплое для такой погоды, но и визуально прибавляет красавице несколько лишних килограммов.

Пальто Isoude - 4000 евро. Сумка Hermes Birkin - от 4000 долларов. Кожаные брюки Ralph Lauren - 1990 евро. Балетки Christian Louboutin - 45 евро.

Пальто Isoude - 4000 евро. Сумка Hermes Birkin - от 4000 долларов. Кожаные брюки Ralph Lauren - 1990 евро. Балетки Christian Louboutin - 45 евро.

Если говорить про Йенни Хаукио, то платье мятного цвета с флористическим принтом без акцента на талии смотрится не самым лучшим образом, особенно в положении сидя, делая фигуру первой леди Финляндии бесформенной. Бежевые лодочки на невысоком каблуке, которые подходят под любой наряд, в данном случае смотрятся слишком скучно, особенно на фоне ярких желтых лодочек Мелании. Несмотря на то что первая леди США оделась не по погоде, ее образ явно выигрывает!

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