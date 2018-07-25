Жена звезды 90-х Ромы Жукова: Я устала от его пьянства и побоев

СЕГОДНЯ 01:08 2018-07-25T01:19:13+03:00

Рома Жуков с семьей во время одного из выходов в свет. Декабрь 2015 года. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

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51-летний исполнитель хита «Я люблю вас, девочки» слыл примерным семьянином. У Ромы Жукова и Елены многодетная семья. Жизнь пары не особо привлекала внимание, пока в 2012 году на детской площадке под качелями не погибла их пятилетняя дочь Елизавета-Виктория. Жена Ромы Жукова тогда была беременна, ждала очередного ребенка... Казалось, горе еще больше сплотило семью Жукова. Поэтому публичное заявление певца об уходе от жены ошеломило его поклонников.

Жуков признался журналистам, что после смерти дочери их отношения с супругой испортились. И заявил, что никогда не любил жену: мол, рождение детей было лишь ее инициативой.

Промелькнула мысль: может быть, все это пиар подзабытого исполнителя? Чтобы во всем разобраться, «Комсомолка» поговорила с женой артиста Еленой.

«Зубная щетка в подарок»

- Елена, где вы с Ромой познакомились?

- У нас с подругами была традиция: по четвергам мы встречались в ресторане и обсуждали последние новости. В одну такую встречу с нашей компанией захотели познакомиться мужчины. Один из новых знакомых представился Олегом, директором крупной строительной фирмы. Он сказал, что сейчас приедет принц. Этим принцем и оказался Рома Жуков. Я увидела, как из машины выходит статный красивый мужчина, и поняла, что пропала. Решила для себя, что Рома станет моим мужем.

Рома тоже обратил на меня внимание. После ужина попросил у меня номер телефона и пригласил на свидание. Помню, принес мне зубную щетку со словами: «Есть такая примета: если мужчина дарит женщине зубную щетку, он претендует на ее руку и сердце». Меня это подкупило.

- Когда он сделал предложение?

- Это я ему сказала: «Милый, давай сына тебе рожу. Тебе 36, мне 20. Мы уже нагулялись, нужно о семье думать». Спустя полгода я узнала, что жду ребенка. Тогда Рома и сделал предложение. Ждали мальчика, родилась дочка...

«Поднимал руку на детей»

- Мы прожили с Ромой в браке больше 15 лет, - продолжает Елена. - Было всякое, но в последнее время плохое стало перевешивать. Роман в состоянии опьянения становится агрессивным, может на меня и детей руку поднять. Помню, как он со злостью кинул дочь Полю на отдыхе в бассейн, она чуть спину не сломала. А у меня в 2008 году из-за него случился выкидыш. Муж не поверил, что у меня поднялась температура, подумал, что я отлыниваю от домашних дел, заставил убирать дом и идти в магазин: «Если ты как жена не выполняешь своих обязанностей, я с тобой разведусь. Мне не нужна жена-калека!» А утром принудил заниматься любовью, хотя я была на 10-й неделе беременности. У меня открылось кровотечение, пришлось вызвать «Скорую». Ребенка я потеряла. Две недели провела в клинике. Рома все время звонил: «Я с твоими детьми не намерен сидеть. Выписывайся и лечись дома!»

- Почему вы раньше не ушли от него?

- Я терпела, любила и надеялась, что он изменится. Возила его по святым местам. У Ромы часто была депрессия из-за угасающей популярности. Все это сопровождается алкоголем. Он, как выпьет, начинает детей бить, а потом ничего не помнит, когда трезвеет. Да и заказчики мероприятий постоянно жаловались: он срывал выступления или мог затеять драку.

Пик славы Жукова пришелся на начало 90-х.Фото: Instagram.com

«Отнесла ювелирку в ломбард»

Сейчас Рома Жуков живет с любовницей в Сочи, где у него есть небольшой отель.

- Я бы сама не решилась на развод. Мы венчанные, и у нас шестеро детей, - вздыхает Елена Жукова. - Я думаю, Рома ушел из семьи под влиянием друзей. Чуть больше года назад он нанял администратора. Предполагаю, что в его лице мой супруг нашел себе собутыльника. Теперь Рома публично усомнился, что он отец наших детей. Как такое можно было сказать?

Сейчас меня и наших детей подкармливают друзья. Я уже отнесла последнюю ювелирку в ломбард. Спасибо маме и близким, кто помогает нам выжить. Рома присылает нам раз в два дня то по две, то по пять тысяч рублей. И это на шесть детей. А сам живет с любовницей, летает бизнес-классом. Представляете, он ушел к моей бывшей подруге Оле. Сына Никиту увез в Сочи, а сам ни одного дня с ним не провел, вечно на гастролях и с бокалом. Сын мне звонит и жалуется на отца. Я хочу забрать у него сына. И как можно скорее развестись...

Впереди у пары непростой раздел имущества: на кону особняк в Подмосковье стоимостью около 40 миллионов рублей и две квартиры в Москве.

- Роман уверяет, что все эти годы вы не работали - сидели у него на шее.

- Это не так. Я с 15 лет работаю в сфере фитнеса. И уже к 20 годам обзавелась в Щербинке дачным участком, помогала родителям. Занималась организацией светских мероприятий. Плюс ко всему у меня своя студия красоты. Но из-за проблем с мужем заботы о детях легли на меня, поэтому про студию пока пришлось забыть. Наоборот, это у Ромы, кроме машины, ничего не было. Даже квартиру он продал за долги. Мне мои родные говорили: мол, зачем тебе такой? Все считали его пьяницей. Подобные разговоры я резко пресекала. Это мой выбор, моя любовь. Я уверенно рожала от него детей и молилась, чтобы Рома перестал употреблять алкоголь. Увы, эту битву я проиграла.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Откуда деньги?

Многие недоумевают: мол, откуда у подзабытого артиста деньги на путешествия? Жена Жукова заверила «КП», что певец по-прежнему востребован.

- Он гастролирует, дает концерты.

- А другой бизнес у него есть?

- Год назад у Ромы появился бизнес в Лазаревском (пригород Сочи) - кафе и небольшой отель. Но пока это приносит одни убытки. А он туда вложил все наши накопления!

Артист живет в Сочи с новой возлюбленной Ольгой Дзитиевой.Фото: Instagram.com

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Мужчина не осёл на веревочке»

Новая пассия артиста - 26-летняя Ольга Дзитиева прокомментировала ситуацию в соцсетях:

«Мужчина не осел на веревочке, чтобы его уводить, у него также есть голова на плечах, и он прекрасно понимает, что делает!!! Муж не будет гулять, если САМ этого не захочет! И да, от хороших жен не уходят!!! Уважаемые женщины, уделяйте больше внимания своим мужьям, и, может быть, тогда они будут меньше смотреть налево».

К слову, Ольга была замужем, родила дочь. И сейчас Рома Жуков нанял для девочки няню, чтобы новая возлюбленная уделяла ему больше времени.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Наследники Жукова родились в разных странах (артист любит путешествовать): старшая, 13-летняя Полина - в России, Елизавета-Виктория - в Британии (в 5-летнем возрасте девочка погибла), 10-летний Никита - на Кипре, 8-летняя Анжелика - в США, 7-летняя София-Виктория - во Франции, 6-летняя Виктория-Элизабет - в Австралии, 3-летний Стивен - в Германии.