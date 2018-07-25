+27 градусов: определен самый "горячий" финал последних десяти чемпионатов мира по футболу

СЕГОДНЯ 14:00 2018-07-25T14:10:54+03:00

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Чемпионат мира по футболу, который в этот раз проходил в России, закончился уже десять дней назад, а в мире все еще не стихает атмосфера всеобщего праздника и веселья. Казалось бы, весь турнир уже разобрали и проанализировали сверху донизу, но благодаря одному из сервисов "Яндекса" на завершившийся мундиаль можно взглянуть с новой стороны. И не только на него, но и еще на девять других чемпионатов мира.

Сервис "Яндекс. Погода" собрал климатические данные о метеорологических условиях во время финальных матчей десяти последних мундиалей, начиная с 1982 года и выяснил, в каких странах гостей и участников ЧМ провожали теплым ветерком, и где им был оказан довольно "холодный" прием.

Стоит отметить, что более чем за 30 лет главное событие всего футбольного мира успели принять многие страны - от Мексики до Японии и от России до Южной Африки.

За все это время самый жаркий прием оказали гостям чемпионата, финал которого состоялся в американской Пасадене 17 июля 1994. В тот день воздух в штате Калифорния нагрелся до +27 градусов, и даже облака не облегчали условия пребывания спортсменов на поле.

Повезло, что тогда до решающего матча добрались команды из стран, в которых высокие температуры являются обыденностью. Футболисты из Бразилии и Италии так и не смогли забить ни одного мяча в основное и дополнительное время, поэтому победитель впервые в истории мундиаля определялся в серии пенальти. Им стала команда из южноамериканской страны.

Сервис "Яндекс. Погода" составил карту погоды во время финалов чемпионатов мира по футболу

Наиболее "холодное" прощание с участниками чемпионата состоялось в 2010 году в Африке (как это ни странно). В том полушарии как раз была зима, поэтому столбики термометров в Йоханнесбурге держались на уровне +4. Тогда кубок впервые в истории завоевали испанцы, победившие соперников из Нидерландов.

Финал же чемпионата, завершившегося накануне в России, никаких особых погодных сюрпризов не преподнес. Было тепло, пасмурно, а в самом конце матча начался жуткий дождь, но это не помешало французам одолеть сборную Хорватии.

Кстати говоря, эти две команды ранее уже встречались полуфинале мундиаля. 20 лет назад погода была более недружелюбна с обоими командами. Так, например, Хорватия играла с Ямайкой при температуре воздуха +10, а еще через несколько дней встретилась на поле с Японией, но уже при +31. Примечательно, что в обоих матчах европейцы одержали победу.

Следующий чемпионат мира по футболу пройдет уже в Катаре в ноябре-декабре 2020 года. В эти месяцы в ближневосточном государстве сохраняются довольно жаркие условия. Так, в ноябре бывает до +32, а в декабре до +24.