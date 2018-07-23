2018-07-23T08:31:06+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

В Великобритании назвали ЧМ-2018 лучшим в истории

К такому выводу пришла британская статистическая компания Opta
Екатерина БОЛГОВА
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Матчи чемпионата мира проходили с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах РоссииМатчи чемпионата мира проходили с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах РоссииФото: REUTERS
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Британская статистическая компания Opta Sports назвала лучшим в истории чемпионат мира по футболу 2018 года, который завершился недавно в России.

"На чемпионате мира в России девять победных голов было забито после 89-й минуты. Это больше, чем на турнирах 1998-2014 годов вместе взятых. Мячи, забитые на последних секундах, всегда остаются в памяти у болельщиков и предают соревнованию дополнительную драму", - заявил специалист по спортивной статистике Александр Дункан.

Он отметил, что ключевой звездой первенства стал 19-летний французский нападающий Килиан Мбаппе, который стал самым молодым игроком после Пеле, сыгравшим в финале чемпионата мира.

"Все ожидали противостояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси, но команды Португалии и Аргентины не дошли до финала. Главным открытием турнира, однозначно, является Мбаппе", - добавил Дункан.

Кроме того, по словам специалиста, главной сенсацией российского чемпионата является вылет на групповом этапе предыдущего чемпиона - сборной Германии.

"Сборная Германии была настолько неудачной, что по количеству ударов по воротам (72) их превзошли только пять сборных в турнире, четыре из которых сыграли на четыре игры больше, чем команда Йоахима Лева", - сказал эксперт.

Введение системы видеопомощи арбитрам (VAR) он назвал успешным, так как система помогла арбитрам с определением фолов в штрафных площадях, передает ВВС.

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