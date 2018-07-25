2018-07-25T18:21:27+03:00
Экономические форумы в России в 2018 году

Опубликована деловая программа Международного дальневосточного морского салона – 2018

Мероприятие в России пройдет с 26 по 28 июля во Владивостоке на острове Русский
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Участие в Салоне примут руководители ведущих судостроительных компаний России, а также представители иностранных делегаций. Фото: предоставлено фондом РосконгрессУчастие в Салоне примут руководители ведущих судостроительных компаний России, а также представители иностранных делегаций. Фото: предоставлено фондом Росконгресс
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На сайте Международного дальневосточного морского салона – 2018, организатором которого выступает Министерство промышленности и торговли РФ, размещена деловая программа мероприятия с указанием спикеров и модераторов. Крупнейшее отраслевое мероприятие в России пройдет с 26 по 28 июля 2018 года во Владивостоке на острове Русский. Инициатором проведения МДМС-2018 выступил глава Приморья Андрей Тарасенко. Оператором мероприятия является Фонд Росконгресс.

Участие в Салоне примут руководители ведущих судостроительных компаний России, а также представители иностранных делегаций из таких стран, как Австрия, Бермуды, Германия, Индия, Казахстан, Кипр, Китай, Республика Корея, Сингапур, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония и других. «Выбор Владивостока в качестве площадки проведения такого значимого мероприятия открывает широкие возможности для сотрудничества и интеграции с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона. Интерес со стороны Азии к новинкам российского судостроения возрастает с каждым годом. Исходя из этой тенденции, экспертами была подготовлена обширная деловая программа, которая охватывает все актуальные тематики в области судостроения. Уверен, МДМС-2018 заложит фундамент для многочисленных договоренностей и даст импульс дальнейшему развитию кораблестроения в России и других странах мира», – отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

Деловую программу Салона откроет пленарная сессия «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий», которая будет посвящена возрождению высокотехнологичных производств на Дальнем Востоке, повышению конкурентоспособности России на международном рынке, применению цифровых технологий в судостроении и перспективным шагам по внедрению цифровизации во все направления отрасли.

Участниками пленарного заседания станут заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, замминистра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, командующий Тихоокеанским флотом ВМФ России Сергей Авакянц, и.о. вице-президента по гражданскому судостроению АО «Объединенная судостроительная корпорация»Игорь Шакало ивице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть» Андрей Шишкин.

Всего участников МДМС-2018 ожидает более 15 мероприятий, панельных сессий и дискуссий на самые актуальные темы, среди которых: вопросы производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на территории ЕАЭС, локализация производства и возможности России в инновационном судостроении, обновление и развитие промыслового флота для устойчивой добычи биоресурсов, новейшие технологии в судостроении и освоении Мирового океана, трекинге судов и навигации. Представители крупнейших компаний обсудят и будущее гражданского кораблестроения, инфраструктуру портов, кадровую обеспеченность отрасли и развитие водного туризма, а также новые экологичные решения в «чистом» судоходстве.

На площадке Международного дальневосточного морского салона – 2018 пройдет молодежная сессия, в рамках которой встретятся представители профильных морских учебных заведений, научных лабораторий, академических кругов, лидеры мнений.

Помимо деловой программы участников Салона ожидает обширная выставочная и культурная программа. Выставка расположится на площади 1200 квадратных метров в современном кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Большая часть культурных мероприятий будет проходить на материковой части Владивостока. В нее включено более 10 мероприятий: выставок, концертов, спектаклей и экскурсий.

Полная программа событий Международного дальневосточного морского салона – 2018 доступна на официальном сайте: ifemshow.org.

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