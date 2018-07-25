Американские каникулы российского оппозиционера: Гоняй на красном Крайслере, лобстеров жуй!

СЕГОДНЯ 19:57 2018-07-25T21:02:13+03:00

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Только вчера мы написали, что за три последние месяца видный блогер и оппозиционер Алексей Навальный успел объехать 6 стран. Его турне растянулось от Италии до Америки (с заездом в Германию, Египет Латвию, Польшу и Венгрию). На какие деньги путешествует? Эксперты уверены, что оппозиционер тратит пожертвования от подписчиков в Интернете, переведенные ему на профессиональное бузотерство.

Российский оппозиционер вкушает американские морепродукты.

А сейчас оппозиционер - на каникулах в США. У «КП» оказались эксклюзивные снимки с отдыха Навального. Блогер вкушает плоды американской демократии на полную катушку. Вот он в Штатах, надев майку с надписью "Дестрой" (с англ. - "разрушать"), гоняет по хай-веям на красном Крайслере. И кушает в ресторанах Калифорнии лобстеров размером с ладонь. Делает все по науке: буржуйских омаров разламывает специальными щипцами.

Алексей Навальный на просторах запада США.

Вот такая она жизнь российского оппозиционера: на родине обманом выводишь школьников под омоновские дубинки, а потом - катаешься по Америке, уминая лобстеров. И снова митинг, дубинки, Калифорния, лобстеры - романтика!