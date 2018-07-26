2018-07-26T14:25:28+03:00
Звезды

Самые успешные российские знаменитости: Больше всех за год заработали Александр Овечкин и Сергей Шнуров #сочныеновости

Из «горячей десятки» свежего рейтинга, составленного журналом Forbes, Тимати и Анну Нетребко выбили Иван Ургант и Ольга Бузова
Александра СОТНИКОВА
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Александр Овечкин провел блестящий сезон, ознаменовавшийся победой в Кубке Стенли.Александр Овечкин провел блестящий сезон, ознаменовавшийся победой в Кубке Стенли.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пятьдесят самых крутых звезд шоу-бизнеса и спорта уже листают свежий рейтинг журнала Forbes, с городостью или разочарованием глядя на конкурентов, которые опустились и поднялись на высокие места. При подсчете места в списке, учитывались не только доходы от творческой деятельности (с 1 июня 2017 года по 31 мая 2018-го), но и упоминание персон в СМИ, а так же запросы о них в поисковом сервисе «Яндекс». По итогам только двум участникам прошлогоднего «Топ-10» удалось остаться на своих местах: 32-летний хоккеист Александр Овечкин удержал первое место с $14, 5 миллионами дохода, а 36-летняя телеведущая Ксения Собчак, замыкающую, 10-ю позицию с $1, 4 миллионами.

Остальные певцы и спортсмены опустились на строчки ниже или вообще покинули «горячую десятку», уступив место более успешным новичкам. В этом году в нее ворвались 45-летний лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, заработавший $13,9 миллионов, 40-летний телеведущий Иван Ургант с $8,5 миллионами и 32-летняя ведущая «Дом-2» Ольга Бузова, сумевшая монетизировать страсть к пению в солидные $3,9 миллионов. А вот признанная во всем мире оперная дива Анна Нетребко, популяризатор рэп-музыки Тимати и неудавшийся «холостяк» Егор Крид покинули первые срочки рейтинга.

ТОП-10 звезд шоу-бизнеса и спорта

ТОП-10 звезд шоу-бизнеса и спорта Фото: Рушан КАЮМОВ

ТОП-10 звезд шоу-бизнеса и спортаФото: Рушан КАЮМОВ

КСТАТИ

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Сочные новости.

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