Уволил сотрудника за два года до его пенсии? Ответишь по УК!

СЕГОДНЯ 14:50 2018-07-26T14:56:29+03:00

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Одно из главных опасений, связанных с грядущим повышением пенсионного возраста, – безработица среди пожилых. В Минтруда предложили решить вопрос радикально. Увольняешь сотрудника за 2 года до его пенсии – несешь ответственность. Причем не просто в виде какого-то административного штрафа, а по уголовной статье. В подобные строгости сложно поверить. Но в пресс-службе ведомства «КП» подтвердили, что действительно внесли такое предложение в проект плана «по повышению уровня пенсионного обеспечения граждан».

Просьба ужесточить ответственность за увольнения пожилых людей - вплоть до уголовной - прозвучала в ходе общественных обсуждений. Но это не значит, что так и будет. В Минтруда пояснили, что проект еще дорабатывается. Финальную его версию будут обсуждать осенью этого года.

Эксперты считают такую инициативу маловыполнимой.

- Ужесточение ответственности для бизнеса приведет лишь к тому, что компании либо вообще перестанут брать на работу сотрудников старше 45 лет. Либо людей предпенсионного возраста начнут освобождать от работы значительно раньше, - считает Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений.

В проекте Минтруда предусмотрены и другие меры по защите прав возрастных сотрудников. Планируется, что госинспекции по труду будут регулярно проводить проверки компаний весь период, пока будет осуществляться постепенное повышение пенсионного возраста, с 2019 по 2034 год. Кроме того, ведомство предложило создать «горячую линию» для жалоб на нарушение прав будущих пенсионеров.

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