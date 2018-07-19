Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста

СЕГОДНЯ 14:43 2018-07-19T14:59:13+03:00

Кабмин предложил поднять пенсионный возраст с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В четверг в Госдуме обсуждали законопроект, месяц назад внесенный на рассмотрение Правительством. Кабмин предложил поднять пенсионный возраст с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

Как заявил в своем выступлении глава Минтруда Максим Топилин, на это есть несколько причин. Но главная - дисбаланс между трудовой силой и количеством пенсионеров. В России действует солидарная система, то есть все страховые взносы, которые платят работающие, идут на обеспечение пожилых. Пропорция сейчас стала такой, что получаемых денег не хватает. Дефицит бюджета Пенсионного фонда составляет 3,5 трлн. рублей - такую цифру озвучил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

При этом снижать эту сумму за счет повышения пенсионного возраста в правительстве не собираются. Наоборот, все деньги, полученные за счет изменений, пойдут на повышение размеров пенсий. По расчетам, дополнительно в течение шести лет бюджет получит около трех триллионов рублей. И все эти деньги получат нынешние пенсионеры. В итоге средняя пенсия по стране с нынешних 14 тысяч рублей повысится до 20 тысяч (прибавка составит примерно по тысяче в год, что будет вдвое выше инфляции).

- Пенсия должна обладать двумя качествами. Во-первых, она должна предоставляться тем, кто в силу возраста утратил трудоспособность. Во-вторых, она должна обеспечивать для них достойную жизнь, - заявил депутат Госдумы Андрей Исаев. - У нас же получается, что люди, которые утратили трудоспособность, получают копейки именно из-за того, что доходы ПФР размазываются между десятками миллионов людей, большинство из которых эту трудоспособность не утратили. Если мы не поднимем пенсионный возраст, то нужно признать, что через некоторое время половина населения страны будет получать не пенсию, а пособие по возрасту. И кроме этого пособия (от слова «пособить»), государство больше ничего не сможет им дать.

После дискуссий, которые длились более трех часов, депутаты приняли законопроект в первом чтении. «За» проголосовало 70% членов нижней палаты. Но на дальнейшие обсуждения отвели не стандартные 30 дней, а больше 60 дней. За это время депутаты могут внести свои обоснованные поправки. Госдума рассмотрит их 24 июля - во время второго чтения. «Комсомолка» будет следить за ходом законодательного процесса.

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