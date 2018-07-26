Мария Захарова на “Жаре”: Люблю и рок-н-ролл в исполнении Чака Берри, и «Эта моя ночь» Насти Каменских

СЕГОДНЯ 22:05 2018-07-26T22:06:02+03:00

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В этот четверг, 26-го июля, в Баку открылся уже ставший ежегодным музыкальный фестиваль «Жара». Всего, как говорят, за три дня на берегу Каспийского моря выступит около 260 артистов. Плюс зарубежные гости - помимо наших и азербайджанских звезд на сцену поднимутся Стивен Сигал и другие артисты, чьи имена создатель феста Эмин пока держит в секрете. На открытие приехала и высокая гостья - спикер МИД Мария Захарова. Загорелая, в белоснежном платье-футляре, Мария выглядела самой сдержанностью по сравнению с буйством красок и фактур нарядов нашего шоу-бизнеса. Мы, помятуя удачный опыт сотрудничества представительницы министерства иностранных дел и Наргиз Закировой (певица исполнила ее песню «Верните память» на ММКФ) решили узнать ее отношение к современной эстраде, тем более что место и время были вполне подходящими. И спросили, не планирует ли она снова с кем-то поработать из наших артистов.

⁃ У нас как раз вышла новая песня «За тебя, любимый» - музыка Макса Фадеева, слова мои. Исполнила ее певица Зара на «Славянском базаре». На тему же состояния нашей музыки, конечно, должны профессионально говорить профессионалы (извините за тавтологию). А простые люди выбирают сердцем - нравится или не нравится. Если нравится - слушают. Если говорить о моих предпочтениях, у меня нет конкретного стиля или артиста, которому я отдавала бы предпочтение. Это может быть от джаза, рок-н-ролл в исполнении Чака Берри. Или же, что касается современной музыки, например, Настя Каменских. Она фантастически спела «Это моя ночь», так, что банальная фраза стала целой историей. Ты в это веришь, чувствуешь энергетику. То, что американцы называют «to deliver», передать то, что ты чувствуешь, зрителю.

Мария Захарова на открытии фестиваля "Жара"Фото: Михаил ФРОЛОВ

⁃ Тут Игорь Матвиенко выступил с инициативой как-то контролировать творчество молодых исполнителей. Не то чтобы устраивать худсоветы и цензуру, но хотя бы не позволять, чтобы в песнях были разные нюансы, которые могут навредить молодёжи...

⁃ Это тоже вопрос профессионального сообщества. Композиторы, музыканты, авторы сами должны решать такие вопросы. И это здорово, что эта дискуссия ведётся такими авторитетами и профессионалами, как Игорь Игоревич. Это большой профессионал, понимающий рынок и конъюктуру. Он всегда для меня был особенным. Мы не так давно с ним познакомились, хотя я мечтала с ним пообщаться много лет. И все по одной простой причине. Он всегда создавал группы, совершенно разные. И при этом оставался собой. Как мне кажется, он не делал реплику самого себя. Например, эстетика «Любэ», самобытная и со своей историей. Вот как Матвиенко удаются и такие разные проекты и многовековой развитие внутри самих проектов - потрясающе. Поэтому, если он начинает эту дискуссию, то профессионалам надо послушать и принять в ней участие.