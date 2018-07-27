Модные провалы и удачи открытия «Жары»: Лорак против Кошкиной, Успенская против Каменских

СЕГОДНЯ 09:25 2018-07-27T09:27:36+03:00

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Люба Успенская

Это на первый взгляд кажется, что на королеве российского шансона стандартный набор советской женщины - платье-халат с воланами, под которое поддета чёрная маечка «для удобства». На самом деле эта простота сейчас в тренде - все модные марки в этом году предлагают именно такие варианты на лето.

Люба Успенская выбрала модное платье-халатФото: Михаил ФРОЛОВ

Ани Лорак

Певица выбрала для выхода на красную дорожку платье насыщенного синего цвета. Декольте подчеркнуло красивую грудь, а крой платья - тонкую талию. Плюс оно было несколько длиннее, чем требовалось, но в этом и был лайфхак - от этого казалось, что Каролина еще изящнее.

Ани Лорак выбрала для фестиваля облегающее синее платьеФото: Михаил ФРОЛОВ

Настя Каменских

Артистка, известная по проекту «Потап и Настя», сейчас работающая сольно, оделась по нынешней моде в спортивные штаны.

Настя Каменских оделась по нынешней моде в спортивные штаныФото: Михаил ФРОЛОВ

Действительно, сейчас «спортивки» в тренде, вот только совмещать их лучше с футболкой - оверсайз, чем с «кольчужкой», которую выбрала Настя. Она не подошла ни по фактуре, ни по крою. А если Каменских поворачивалась боком, то все желающие могли увидеть, что она пренебрегает нижним бельём.

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Но это мы еще не видели ее концертный костюм - просто пеньюар, прозрачная юбка, корсет - будуар императрицы, конечно, много повидал на своём веку и мы не ханжи, но нам показалось, что сверху можно было бы что-то накинуть.

Анастасия Сланевская

В футболке зато была певица Слава. Но этот наряд смотрелся не менее интересно, чем у Каменских.

В чем была суть наряда певицы Славы - мы так и не понялиФото: Михаил ФРОЛОВ

Белая футболка с надписью, полосатая юбка, красные босоножки - такая «окрошка» на одном человеке смотрится несколько противоречиво. В чем была суть наряда - мы так и не поняли. Демарш против моды или против погоды не совсем удался. У Славы красивая фигура - тонкая талия, отличные ноги, поэтому надо были или их показывать или же отыгрывать спортивный номер до конца.

Анна Седокова

Седокова пришла на дорогу в стиле мультяшной Джессики Рэббит - самой сексуальной выдуманной женщины.

Седокова остановила свой выбор на очень сексуальном алом платьеФото: Михаил ФРОЛОВ

Но наша - то настоящая, поэтому, думаем, в таком платье ей было очень жарко. Да, красное платье в пол с глубоким вырезом смотрелось эффектно, да и красота требует жертв, но мы бы предпочли, чтобы Анечка пришла в чем-то более легком.

ГлюкоZа

Наташа выбрала для выхода на дорожку белое платье с открытыми плечами и небольшой баской на талии.

Глюкоза отдала предпочтение белой классикеФото: Михаил ФРОЛОВ

Отличный вариант для девушек с лишим весом, которые хотят прикрыть талию. У Глю такого сроду не наблюдалось, поэтому мы решили, что ложноножка исключительно для красоты.

InGrid

Французская певица, в принципе, недалеко ушла от Славы. Наряд, наверное, смотрелся бы скромно в гардеробы Жанны Агузаровой, но для любого другого человека выглядел очень креативно. На голове - матрёшка. Спасибо, конечно, но не стоило. Чёрный сарафан, в принципе, идеален для дорожке, но детали? Будто пышный школьный бант на плече, кусочки разной ткани на груди - так выглядит сейчас французский шик.

Певица Ингрид своим выходом решила сделать реверанс русской культуреФото: Михаил ФРОЛОВ

Яна Кошкина

Ведущая красной дорожки, как обычно, блистала роскошным декольте, которому позавидовали бы миллионы женщин. Но, тем не менее, Яне удалось выглядеть не пошло. Рукава «летучая мышь», вышивка и любопытный крой сделали этот наряд одним из самых удачный для выхода на дорожку.

yana_koshkina_official Провели первый день фестиваля Жара в Баку @zharafest Как Вам моё платье @allacouture? Или все-таки мини - мне идёт больше? @zharatv #zharafest #zharatv #ЯнаКошкина #люблюсвоюработу

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