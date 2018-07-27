2018-07-27T12:50:52+03:00
Общество

Представитель Кобзона опровергла информацию о его переводе в реанимацию

По словам пресс-секретаря народного артиста СССР, певец просто проходит плановое лечение
Дарья ИВАШКИНА
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Народный артист СССР Иосиф КобзонНародный артист СССР Иосиф КобзонФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Представитель первого зампреда комитета Госдумы по культуре Иосифа Кобзона Варвара Виноградова опровергла ранее появившуюся в СМИ информацию об ухудшении состояния здоровья находящегося в настоящее время в больнице 80-летнего певца и о его переводе в реанимационное отделение.

По словам пресс-секретаря, артист просто проходит плановое лечение. «Он на плановом лечении, нет никакой реанимации, никакой критичности нет», - сказал Виноградова телеканалу «360».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в Госдуме подтвердили сообщения о госпитализации Иосифа Кобзона. При этом там подчеркнули, что слухи о состоянии здоровья народного артиста СССР сильно преувеличены.

Кстати, сам певец недавно рассказал «Комсомольской правде» о том, что ему неожиданно пришлось отменить заранее запланированный визит в Ярославскую область на празднование 55-летия полета в космос Валентины Терешковой.

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