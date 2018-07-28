Екатерина Гамова: Почему Министерство спорта по-разному относится к достижениями спортсменов?
В субботу, 28 июля, знаменитая спортсменка сделала в Instagram запись такого содержания:
«Какое-то странно разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов. Кому-то, чтобы получить звание ЗМС (Заслуженный мастер спорта.- А.Г.) нужно выиграть чемпионат мира или стать призёром Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала!»
Сразу все поняли, что речь идет о футболистах сборной России, которые получили почетное звание после ЧМ-2018.
Точнее, - о спортивных чиновниках, решивших выстроить наших атлетов... "по ранжиру". Именно на это сделала упор Екатерина Гамова в интервью Радио "Комсомольская правда"...
- Это не только к волейболистам, это ко всем остальным спортсменам относится, - сказала Екатерина. - Я не думала, что это мое мнение вызовет такую бурную реакцию и как-то начнут это обсуждать. Мне просто непонятна позиция спортивных функционеров, которые приняли такое решение.
- То есть - в данном случае ваши слова - они не против футболистов, а, скорее, против бюрократов?
- Нет-нет, это не претензии к ребятам, они молодцы, выступили очень хорошо на этом чемпионате мира... Они принесли радость и позитив болельщекам, то, что от них все ждали долгие годы. Это здорово. Здесь вообще речь не идет о претензии к футболистам - нет, ни в коем случае. А просто - вопрос к спортивным функционерам, которые принимают такие решения. И вопрос здесь только один - почему у нас по-разному оцениваются результаты спортсменов?
- То есть, по идее, должен быть какой-то документ, которые бы регулировал все эти странные и непонятные моменты...
- Не знаю, что должно быть... Но просто я не помню на своем веку, чтобы эти звания - Заслуженных мастеров спорта - раздавались вот так. Но это же правда. Но это же так...
- Я согласен. И - ваши предложения?
- Мне трудно что-то предлагать. Я только говорю сегодня о проблеме, которая, кроме меня, полагаю, волнует и других спортсменов и которую нужно решать...
(Кстати, по итогам чемпионата мира по волейболу 2010 года, когда сборная России взяла золото, далеко не всем членам команды- победительницы было присвоено звание Заслуженного мастера спорта.)
Что же, выходит - высокое спортивное звание обесценивается?
Екатерина Гамова - о почётных званиях в спорте