2018-07-28T20:23:44+03:00
Спорт

Екатерина Гамова: Почему Министерство спорта по-разному относится к достижениями спортсменов?

Двукратная чемпионка мира по волейболу и серебряный призёр Олимпийских игр заявила об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Волейболистка, двукратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России Екатерина ГамоваВолейболистка, двукратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России Екатерина ГамоваФото: Андрей МИНАЕВ
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В субботу, 28 июля, знаменитая спортсменка сделала в Instagram запись такого содержания:

«Какое-то странно разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов. Кому-то, чтобы получить звание ЗМС (Заслуженный мастер спорта.- А.Г.) нужно выиграть чемпионат мира или стать призёром Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала!»

Сразу все поняли, что речь идет о футболистах сборной России, которые получили почетное звание после ЧМ-2018.

Точнее, - о спортивных чиновниках, решивших выстроить наших атлетов... "по ранжиру". Именно на это сделала упор Екатерина Гамова в интервью Радио "Комсомольская правда"...

- Это не только к волейболистам, это ко всем остальным спортсменам относится, - сказала Екатерина. - Я не думала, что это мое мнение вызовет такую бурную реакцию и как-то начнут это обсуждать. Мне просто непонятна позиция спортивных функционеров, которые приняли такое решение.

- То есть - в данном случае ваши слова - они не против футболистов, а, скорее, против бюрократов?

- Нет-нет, это не претензии к ребятам, они молодцы, выступили очень хорошо на этом чемпионате мира... Они принесли радость и позитив болельщекам, то, что от них все ждали долгие годы. Это здорово. Здесь вообще речь не идет о претензии к футболистам - нет, ни в коем случае. А просто - вопрос к спортивным функционерам, которые принимают такие решения. И вопрос здесь только один - почему у нас по-разному оцениваются результаты спортсменов?

- То есть, по идее, должен быть какой-то документ, которые бы регулировал все эти странные и непонятные моменты...

- Не знаю, что должно быть... Но просто я не помню на своем веку, чтобы эти звания - Заслуженных мастеров спорта - раздавались вот так. Но это же правда. Но это же так...

- Я согласен. И - ваши предложения?

- Мне трудно что-то предлагать. Я только говорю сегодня о проблеме, которая, кроме меня, полагаю, волнует и других спортсменов и которую нужно решать...

(Кстати, по итогам чемпионата мира по волейболу 2010 года, когда сборная России взяла золото, далеко не всем членам команды- победительницы было присвоено звание Заслуженного мастера спорта.)

Что же, выходит - высокое спортивное звание обесценивается?

Екатерина Гамова - о почётных званиях в спорте

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