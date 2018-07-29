2018-07-29T13:53:31+03:00
Спорт

Мастера спорта какие-то незаслуженные

Российские атлеты возмущены: футболистам в Кремле выдали значки «Заслуженный мастер спорта» всего лишь за 1/4 финала ЧМ-2018. Всем остальным спортсменам для этого звания нужно выигрывать Олимпийские игры и чемпионаты мира
Андрей ВДОВИН@av_esqспортивный обозреватель
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Екатерина Гамова выступила с резкой критикой после награждения футболистов в Кремле орденами и званиями «Заслуженный мастер спорта»Екатерина Гамова выступила с резкой критикой после награждения футболистов в Кремле орденами и званиями «Заслуженный мастер спорта»Фото: Андрей Минаев
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У сборной России по футболу есть удивительная способность. Это та команда, которая попадает в скандалы, даже когда выступает отлично. После награждения футболистов в Кремле орденами и званиями «Заслуженный мастер спорта» за успешное выступление на ЧМ-2018, с резкой критикой выступила известная волейболистка Екатерина Гамова. «Какое-то странно разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов. Кому-то, чтобы получить звание ЗМС нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают», - написала она после приема в Кремле, и ее тут же поддержали коллеги.

Так чем все-таки возмущены олимпийцы? Им что, жалко значков для футболистов?

Чтобы понять это, надо знать что это за звание «Заслуженный мастер спорта». Что оно дает? Пенсию? Зарплату? Льготы? Все это - тоже. Серебряный значок ЗМС на лацкане отлично помогает выбивать квартиры, позволяет рассчитывать на надбавки к зарплате и к пенсии, освобождает от каких-то налогов. Но все это для футболистов с их космическими доходами не так важно. В этой истории деньги и льготы - вообще далеко не самое главное. Сейчас в звании ЗМС больше почета, чем материальной выгоды. За этот статус и бьются с футболистами все остальные спортсмены.

Для олимпийцев значок ЗМС - это высшее звание, это культ, это одна из главных ценностей в карьере. Раньше такое звание давали только олимпийским чемпионам, сейчас - призерам Игр и тем, кто выигрывал чемпионаты мира и Европы. Но все равно, в нем осталось все: и уровень мастерства, и успех во все мире, и признание заслуг государством.

То есть все спортсмены, у кого есть значок ЗМС, официально могут считать себя самыми крутыми атлетами и свысока смотреть на тех же футболистов: да, у вас миллионные контракты, да, у вас особняки, интервью, жены-инстаграмы, а про нас вспоминают только раз в четыре года. Зато мы - лучшие в мире, нет команд и спортсменов, которых мы не смогли бы победить, и звание «Заслуженный мастер спорта» подтверждает, что мы заслуживаем больше почета, чем вы.

Вот это чувство элитарности и отняли у заслуженных мастеров спорта. А теперь, выходит, что у олимпийцев забрали фактическое подтверждение их чувства гордости.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Волейболист Дмитрий Мусэрский, чемпион ОИ-2012:

- Поддерживаю Екатерину Гамову полностью!.. Значок заслуженного мастера спорта дается в России за 1-3 место в Олимпийских играх и за 1 место на чемпионате мира. Но никак не за выход в ¼ финал! Ребята-футболисты тут не причем, еще раз повторю эти слова! Они сыграли хорошо! Прыгнули выше головы! Молодцы! Но! Всему есть своя цена и мера! Да, этот значок толком не дает никаких привилегий по жизни, но это высшая награда в спорте и, уверен, каждый спортсмен в России мечтает ее получить! А высшая награда не может быть за восьмое место… Значок ЗМС лично для меня потерял свою ценность…

СПРАВКА

История звания «Заслуженный мастер спорта»

Звание ЗМС получило свой звездный статус в «брежневские времена», когда к нему прилагались квартиры, машины и огромные прибавки к ставкам. Это было сравнимо по статусу с «народным артистом СССР», но и получали его люди такой же популярности. А учреждено звание было в 1934 году. И тогда его давали за заслуги, меньшие, чем выход в 1/4 финала футбольного чемпионат мира. Например, ЗМС были основатели «Спартака» братья Николай, Андрей и Александр Старостины, тогда еще не бывшие такими легендами, как сейчас. Правда, при аресте в 1941 году все трое были лишены звания, которое им вернули только в 1955 году. Эдуарда Стрельцова, кстати, тоже при аресте лишили звания ЗМС.

В годы войны ЗМС давали отличившимся на фронте спортсменам. А в 1950-х годах уже надо было выигрывать какие-то очень крупные турниры, чтобы заслужить такой значок. Со временем ЗМС стали получать иностранцы и даже космонавты. Но все равно к концу 1980-х в стране было всего около 3000 заслуженных мастеров спорта. После распада СССР звание ЗМС сохранили многие республики.

ВЗГЛЯД С 6-ГО ЭТАЖА

В чем все-таки не права Гамова

Все правильно: 1/4 финала - это не «золото» и даже не «серебро» Олимпиады. Но все-таки звание ЗМС - это не только про медали. «Заслуженного» дают и за другие заслуги, за популяризацию спорта, например. К отличной спортсменке и замечательному человеку Кате Гамовой есть один вопрос: сколько людей знают, кто сейчас чемпион мира по волейболу? Сколько назовут фамилии волейбольных «Месси» и «Роналду»? Сколько вспомнят имен российских волейболистов?

И в то же время сколько людей смотрели матчи сборной России на ЧМ-2018? Десятки миллионов! Сколько детей после этого пошли на коробки гонять мяч? С сколько 1 сентября встанут в очередь в секции? Немало, будете уверены, совсем немало. Вот за это тоже дают ЗМС, и, кажется, что правильно.

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