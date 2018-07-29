2018-07-29T12:00:52+03:00
Общество

Российские школьники взяли четыре “золота” и одно “серебро” по физике

А по химии - два “золота” и два “серебра”
Максим ВОЛОДИН
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Сборная России на Международной физической олимпиаде. Фото: оргкомитет олимпиады.Сборная России на Международной физической олимпиаде. Фото: оргкомитет олимпиады.
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Впечатляющие результаты показали российские школьники на международных олимпиадах по физике и химии. Первая проходила в Лиссабоне (Португалия). Туда приехали 90 команд из разных стран мира. Олимпиада состоит из трех теоретических задач и лабораторной работы. Оценивается не вся команда, а личные достижения каждого участника. Россию представляли Григорий Бобков, Станислав Цапаев, Алексей Шишкин и Вячеслав Кузнецов (все из Москвы) Захар Яковлев (Санкт-Петербург). В итоге у россиян четыре золотых медали и одна серебряная. Готовили сборную доценты Московского физико-технического института (МФТИ) Артем Воронов и Михаил Осин.

Почти одновременно с Международной олимпиадой по физике в Праге проходила Международная химическая олимпиада. И там у россиян тоже выдающиеся результаты! Два “золота” и два “серебра” принесли Алексей Коноплев (Москва), Михаил Матвеев (Вологда), Даниил Бардонов (Москва) и Андрей Кобелев (Нижнекамск). Причем столичный 11-классник Алексей Коноплев набрал максимальное возможное количество баллов. Столько же оказалось у китайского участника. В итоге судьям пришлось выбирать одного, учитывая время, за которое молодые люди справились с теоретическими и практическими заданиями.

Москвич Алексей Коноплев занял абсолютное второе место на Международной олимпиаде по химии. Фото: оргкомитет олимпиады.

Москвич Алексей Коноплев занял абсолютное второе место на Международной олимпиаде по химии. Фото: оргкомитет олимпиады.

В итоге Коноплев занял абсолютное второе место и получил золотую медаль.

Тренером сборной по химии был доктор физико-математических наук профессор Вадим Еремин, подготовка шла на базе химфака МГУ.

Российские школьники взяли три “золота” по биологии

Россию представляли четверо: Данил Афонин (Новосибирск), Азат Гараев (Москва), Артём Пустовид (Москва) и Ирина Ярутич (Москва). Результаты лучше, чем в прошлом году (читать далее)

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