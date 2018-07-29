В Москве отпраздновали все спортивные победы года

СЕГОДНЯ 16:20 2018-07-29T16:40:56+03:00

30 тысяч человек пришли на концерт «Россия в моем сердце». Фото: материалы пресс-служб

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30 тысяч человек пришли 28 июля в центр Москвы, чтобы три часа под проливным дождем радоваться, слушать музыку и общаться с любимыми спортсменами. Концерт «Россия в моем сердцу» был посвящен всем спортивным победам страны в 2018 году.

Погода в субботу не задалась. Дневная жара под вечер сменилась ливнем. Но людей в центре это не особо смутило.

- Как раз вечером стало хорошо - днем было слишком душно, а дождь принес свежесть. Мне даже понравилось, - рассказала студентка Лена, которая пришла на Манежку вместе с друзьями послушать музыку и пообщаться со спортсменами.

- Тем более, вход был свободным. В жизни не откажусь от такого концерта из-за каких-то осадков, - сказал москвич Денис, мужчина привел в центр всю семью.

По данным полиции, концерт прошел без нарушений. Фото: материалы пресс-служб

Пока гости ждали начала, все подбадривали друг друга, как могли. Молодежь танцевала, скандировала кричалки в поддержку спортсменов и неожиданно пела гимн. На самом деле, очень круто получилось – еще лет 10 назад молодежи бы и в голову не пришло на концерте петь гимн. тут же никто никого не организовывал - все само получалось.

Концерт начался, когда на сцену, оформленную под футбольное поле, вышли на ведущие Дмитрий Губерниев и Ольга Шелест. Вместе с ними поприветствовали гостей звезды отечественной эстрады.

- Спасибо за то, что вас здесь столько, несмотря на непогоду, - крикнул Николай Басков. - Это еще раз доказывает, что Россия в сердце каждого!

Свои теплые слова сказали Кристина Орбакайте, Стас Пьеха, Зара, Александр Маршал, группа "Земляне", Денис Майданов и Александр Буйнов и другие.

Первыми из спортсменов на сцену вышли игроки футбольной сборной и тренер Станислав Черчесов. Ничего удивительного, выход национальной команды в четвертьфинал – лучшее спортивное достижение в футболе за всю постсоветскую историю России.

- Погода специально проверяет нас на прочность. Наша семья состояла из 23 футболистов плюс тренерский и медицинский штабы, но теперь она расширилась до десятков миллионов. Главное - не останавливаться на достигнутом и двигаться вперед, - сказал Черчесов.

Зрители концерта после слов тренера начали скандировать: «Россия!».

- Мы очень старались на чемпионате. Спасибо, что пришли сегодня на Манежную площадь, - сказал вратарь сборной Игорь Акинфеев.

- Футбол жив! – лаконично крикнул нападающий Артем Дзюба.

Около Кремля перед зрителями выступили не все игроки сборной. У многих сейчас проходят матчи, тренировки, поэтому приехать смогли лишь некоторые.

Концерт был посвящен не только нашим достижениям на мундиале. В конце праздничного мероприятия на сцену вышли все игроки хоккейной сборной России. Спортсмены завоевали золото на зимней Олимпиаде.

В конце праздничного мероприятия на сцену вышли все игроки хоккейной сборной России. Фото: материалы пресс-служб

Многие хоккеисты пришли с детьми, женами и подругами. У всех спортсменов на пальцах были перстни победителей Олимпиады. Сувенирную награду игроки получили в тот же день, 28 июля. На праздник вместе со сборной приехал Владислав Третьяк. Знаменитый вратарь сейчас занимает пост президента Федерации хоккея России.

- Спасибо его величеству хоккею, что объединил стольких людей сегодня. Хоккей - это наша гордость и традиции, мы любим его, мы молодцы, так как развиваем и футбол, и хоккей, и легкую атлетику, и фигурное катание, мы - настоящая спортивная держава. Чемпионаты уходят, но инфраструктура остается, а это здоровье и сила нации, это крайне важно, - сказал Третьяк.

Зрители концерта «Россия в моем сердце» могли сфотографироваться со спортсменами и взять у них автограф.

Вообще, молодежь активно приветствовала любимых футболистов и хоккеистов. «Молодцы!», - кричали параолимпийцам, которые тоже пришли на праздник.

«Россия, Россия», - скандировали чаще всего. «Спасибо», - кричали, когда на сцену выходил новый спортсмен.

По данным полиции, концерт прошел без нарушений. Это при том, что всех желающих пускали свободно. Организаторы отметили, что гости мероприятия не просто радовались – люди ощущали себя одним целым.

Концерт «Россия в моем сердцу» был посвящен всем спортивным победам страны в 2018 году. Фото: материалы пресс-служб

- Сегодня чувствовалось единение наших великих спортсменов со всей страной, - сказал российский артист Дима Билан. - В последнее время весь мир проявляет интерес к России, и я испытываю большую гордость от того, что у иностранцев была возможность познакомиться с нашей страной и культурой поближе. Мы реально большие молодцы, сегодня нам необходимо было это еще раз почувствовать. За наших спортсменов я испытываю большое чувство гордости, а проведение таких мероприятий считаю жизненной необходимостью.