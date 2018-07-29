2018-07-29T16:40:56+03:00
Общество

В Москве отпраздновали все спортивные победы года

Концерт «Россия в моем сердце» прошел на Манежной площади
Олег РУБАШОВ
Поделиться:
30 тысяч человек пришли на концерт «Россия в моем сердце». Фото: материалы пресс-служб30 тысяч человек пришли на концерт «Россия в моем сердце». Фото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

30 тысяч человек пришли 28 июля в центр Москвы, чтобы три часа под проливным дождем радоваться, слушать музыку и общаться с любимыми спортсменами. Концерт «Россия в моем сердцу» был посвящен всем спортивным победам страны в 2018 году.

Погода в субботу не задалась. Дневная жара под вечер сменилась ливнем. Но людей в центре это не особо смутило.

- Как раз вечером стало хорошо - днем было слишком душно, а дождь принес свежесть. Мне даже понравилось, - рассказала студентка Лена, которая пришла на Манежку вместе с друзьями послушать музыку и пообщаться со спортсменами.

- Тем более, вход был свободным. В жизни не откажусь от такого концерта из-за каких-то осадков, - сказал москвич Денис, мужчина привел в центр всю семью.

По данным полиции, концерт прошел без нарушений. Фото: материалы пресс-служб

По данным полиции, концерт прошел без нарушений. Фото: материалы пресс-служб

Пока гости ждали начала, все подбадривали друг друга, как могли. Молодежь танцевала, скандировала кричалки в поддержку спортсменов и неожиданно пела гимн. На самом деле, очень круто получилось – еще лет 10 назад молодежи бы и в голову не пришло на концерте петь гимн. тут же никто никого не организовывал - все само получалось.

Концерт начался, когда на сцену, оформленную под футбольное поле, вышли на ведущие Дмитрий Губерниев и Ольга Шелест. Вместе с ними поприветствовали гостей звезды отечественной эстрады.

- Спасибо за то, что вас здесь столько, несмотря на непогоду, - крикнул Николай Басков. - Это еще раз доказывает, что Россия в сердце каждого!

Свои теплые слова сказали Кристина Орбакайте, Стас Пьеха, Зара, Александр Маршал, группа "Земляне", Денис Майданов и Александр Буйнов и другие.

Первыми из спортсменов на сцену вышли игроки футбольной сборной и тренер Станислав Черчесов. Ничего удивительного, выход национальной команды в четвертьфинал – лучшее спортивное достижение в футболе за всю постсоветскую историю России.

- Погода специально проверяет нас на прочность. Наша семья состояла из 23 футболистов плюс тренерский и медицинский штабы, но теперь она расширилась до десятков миллионов. Главное - не останавливаться на достигнутом и двигаться вперед, - сказал Черчесов.

Зрители концерта после слов тренера начали скандировать: «Россия!».

- Мы очень старались на чемпионате. Спасибо, что пришли сегодня на Манежную площадь, - сказал вратарь сборной Игорь Акинфеев.

- Футбол жив! – лаконично крикнул нападающий Артем Дзюба.

Около Кремля перед зрителями выступили не все игроки сборной. У многих сейчас проходят матчи, тренировки, поэтому приехать смогли лишь некоторые.

Концерт был посвящен не только нашим достижениям на мундиале. В конце праздничного мероприятия на сцену вышли все игроки хоккейной сборной России. Спортсмены завоевали золото на зимней Олимпиаде.

В конце праздничного мероприятия на сцену вышли все игроки хоккейной сборной России. Фото: материалы пресс-служб

В конце праздничного мероприятия на сцену вышли все игроки хоккейной сборной России. Фото: материалы пресс-служб

Многие хоккеисты пришли с детьми, женами и подругами. У всех спортсменов на пальцах были перстни победителей Олимпиады. Сувенирную награду игроки получили в тот же день, 28 июля. На праздник вместе со сборной приехал Владислав Третьяк. Знаменитый вратарь сейчас занимает пост президента Федерации хоккея России.

- Спасибо его величеству хоккею, что объединил стольких людей сегодня. Хоккей - это наша гордость и традиции, мы любим его, мы молодцы, так как развиваем и футбол, и хоккей, и легкую атлетику, и фигурное катание, мы - настоящая спортивная держава. Чемпионаты уходят, но инфраструктура остается, а это здоровье и сила нации, это крайне важно, - сказал Третьяк.

Зрители концерта «Россия в моем сердце» могли сфотографироваться со спортсменами и взять у них автограф.

Вообще, молодежь активно приветствовала любимых футболистов и хоккеистов. «Молодцы!», - кричали параолимпийцам, которые тоже пришли на праздник.

«Россия, Россия», - скандировали чаще всего. «Спасибо», - кричали, когда на сцену выходил новый спортсмен.

По данным полиции, концерт прошел без нарушений. Это при том, что всех желающих пускали свободно. Организаторы отметили, что гости мероприятия не просто радовались – люди ощущали себя одним целым.

Концерт «Россия в моем сердцу» был посвящен всем спортивным победам страны в 2018 году. Фото: материалы пресс-служб

Концерт «Россия в моем сердцу» был посвящен всем спортивным победам страны в 2018 году. Фото: материалы пресс-служб

- Сегодня чувствовалось единение наших великих спортсменов со всей страной, - сказал российский артист Дима Билан. - В последнее время весь мир проявляет интерес к России, и я испытываю большую гордость от того, что у иностранцев была возможность познакомиться с нашей страной и культурой поближе. Мы реально большие молодцы, сегодня нам необходимо было это еще раз почувствовать. За наших спортсменов я испытываю большое чувство гордости, а проведение таких мероприятий считаю жизненной необходимостью.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Папа в шоке!» - англичанин, переехавший в Сибирь, рассказал, почему в России жить хорошо
Раньше Генри Тернер проживал в окрестностях Лондона. Теперь он обосновался в Новосибирске и, похоже, счастлив здесь. Об этом тезка сэра Баскервиля рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио]
Новости 24
«Как горько и неожиданно»: Газманов выразил сожаление из-за смерти трубача Семена Мильштейна
Футболист Алдонин считает, что игроки сборной «оправданно и заслуженно» получили звания мастеров спорта
Советник Трампа назвал условие для снятия пошлин на европейскую сталь
Эрдоган заявил, что не намерен поддерживать санкции США против Ирана
Парад кораблей прошел в сирийском порту Тартус в честь Дня ВМФ России
«Раздавим все»: Шварценеггер переехал лимузин Lincoln на своем личном танке
Иран рассчитывает избавить США от «пагубного пристрастия к санкциям»
В Китае акула заплыла на мелководье и попыталась напасть на отдыхавших на пляже туристов
В московском регионе за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков
Путин заявил, что обеспечение потребностей ВМФ должно быть «двигателем технологического прорыва»
Путин осмотрел здание нового корпуса Нахимовского училища
Патриарх Кирилл освободил гендиректора фабрики «Софрино» от всех должностей в РПЦ
При крушении лодки в Турции погибли шесть человек
СМИ: Рейтинг Макрона достиг рекордно низкого значения на фоне «дела Беналля»
«Вновь за свое»: Пушков прокомментировал слова Порошенко о «европейском выборе» крестителя Руси