Нефтяники зарабатывают больше всех, а мозги утекают из страны: пять главных мифов о рынке труда в России

СЕГОДНЯ 01:11 2018-07-30T01:18:26+03:00

На самом деле по зарплатам с нефтянкой вполне конкурируют и другие отрасли. Фото: REUTERS

«КП» собрала самые ходовые стереотипы вокруг рынка труда и проверила их с помощью исследований, специалистов и статистики [инфографика]

Изменить размер текста: A A

1. За высоким доходом - в нефтедобычу?

Добыча нефти - традиционно самая высокооплачиваемая отрасль в России. В мае средняя зарплата сотрудников была 179 тыс. руб. Но средняя зарплата складывается из окладов и топ-менеджеров, и рядовых специалистов. Данные о зарплатах и бонусах высшего руководства - тайна за семью печатями. Остальное - в открытом доступе на Росстате.

Итак, средний оклад руководителя среднего звена в отрасли «добыча полезных ископаемых» - 117 тыс. руб. Специалист получает 85 тыс. руб. в месяц. Рабочий - 56 тыс. руб. А административный персонал, который бумажки перекладывает, 40 тыс. Что тоже ну очень неплохо. Но по зарплатам с нефтянкой вполне конкурируют и другие отрасли. А некоторые ее даже превосходят. Заработать больше можно, например, в сфере производства табака, воздушного и космического транспорта. Или на рекламе (см. графику).

Где зарплаты хорошиФото: Дмитрий ПОЛУХИН

2. Мигранты отнимают наши рабочие места?

По данным опроса компании «Работа@Mail.ru», профессиональную угрозу со стороны мигрантов чувствуют около четверти россиян. Экономисты считают, что их опасения не всегда обоснованны.

- Как показали неоднократные наши опросы, в 70% случаев мигранты - не конкуренты жителям РФ. Они занимают те рабочие места, которые среди наших соотечественников остаются не востребованы, - считает Никита Мкртчян, ведущий научный сотрудник Высшей школы экономики. - И это происходит не из-за в разы заниженной заработной платы, которая якобы предлагается мигранту.

Зарплатные аппетиты мигрантов в последнее время возросли - они поняли, что их услуги востребованы. При этом производительность и эффективность мигрантов начинает хромать после 3 - 4 месяцев работы. Но есть позиции, на которые из местных очередь не выстраивается. Сложилось уже своеобразное разделение труда: россияне, как правило, занимают более квалифицированные позиции. Например, в строительстве за ними должности бригадира, крановщика. А укладчика и монтажника - за мигрантами.

Есть и другое мнение. Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений, согласен с коллегой лишь отчасти. По его словам, конкуренция среди мигрантов и местных есть. И мигранты частенько ее выигрывают.

- Мигранты по-прежнему все же стоят работодателю дешевле, чем российские работники. Конкуренция начинается, когда речь идет о зарплатах от 25 тыс. рублей и выше. Потому что эта сумма считается приличной зарплатой в регионах. И кандидаты из глубинки готовы за нее побороться с приезжими. Но мигранты до сих пор выигрывают. Во-первых, пока не ушла практика, когда часть зарплаты мигрантов работодатель забирает себе. Просто в качестве благодарности за то, что дал им работу. Во-вторых, мигранты готовы идти на любые нарушения трудового законодательства. И не привыкли жаловаться на условия труда.

По словам Сафонова, в сфере ЖКХ конкуренция сейчас особенно обострилась - зарплаты выросли. И россиянам стала интересна эта работа. Сфера, где почти нет конкуренции, - это уход за пожилыми. Здесь таджички и узбечки нарасхват из-за небольших в сравнении с трудозатратами гонораров.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

3. Мозги утекают из России?

В этом году РАН опубликовала доклад с тревожными данными. За три года утечка мозгов из России выросла в 2 раза. В 2013 году страну покинули 20 тысяч человек с высшим образованием. В 2016 году таких было уже 44 тысячи.

Тенденция, конечно, настораживает. Но вызывает много вопросов. Главный - можно ли считать все 44 тысячи человек высококвалифицированными специалистами? И все ли из них выезжали в зажиточный Запад в поисках инновационной работы и лучшей жизни?

Ответы - в недрах сайта Росстата. Действительно, в 2016 году Россию покинули 43 516 человек с высшим образованием. Из них степень кандидата наук имели… всего 223 человека. Доктора наук - 121 человек. Квалификация остальных была вполне себе обычная.

Теперь посмотрим, куда утекали мозги. 35 тысяч человек уехали в страны СНГ. Причем обмен с бывшими братскими республиками идет двусторонний. На одного уехавшего квалифицированного специалиста приходится три приехавших. В развитые страны уехали не больше 5000 человек. Из них 1600 - в Германию, 600- в США, 580 - в Китай. Остальные - по мелочи. Так что говорить о серьезной утечке мозгов рановато.

4. Неравенство в зарплатах растет?

C 2000 года неравенство в зарплатах среди разных регионов страны снижалось. Конечно, есть регионы-лидеры (Москва, Санкт-Петербург, нефтедобывающие районы) и регионы-аутсайдеры (Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкария). Если сравнить доходы их жителей, разница будет велика. Например, в Москве средняя зарплата в 2017 году была на уровне 49 тыс. рублей. А в Дагестане - всего 13 тыс. Но в целом по стране доходы людей постепенно выравниваются (см. графику). Связано это и с повышением МРОТ (минимальный размер оплаты труда), и с большей мобильностью людей. Примерно 5 - 6 млн. россиян в год меняют регион, где работают. Из них 3 - 3,5 млн. человек - долговременные (более девяти месяцев) внутрироссийские трудовые мигранты.

Доходы по регионамФото: Дмитрий ПОЛУХИН

5. После 50 лет работу не найти?

Менеджеры по подбору персонала согласны с тем, что в целом после 45 - 50 лет работу найти гораздо сложнее, чем в 25 - 30. Но есть детали: отношение к «почтенным» кандидатам сильно колеблется в зависимости от отрасли, должности и конкретной вакансии.

После 50 действительно сложно устроится на работу, где энергия и желание сворачивать горы важнее, чем опыт. Это касается всевозможных менеджеров по продажам, пиарщиков, администраторов. Практически невозможно устроиться в отрасли, которые быстро развиваются - IT, финансы, инновационные производства. На первом месте там - быстрая обучаемость новому. Считается, что после 40 лет способности к этому начинают угасать.

- Легче всего устроиться людям, имеющим специальность, которая всегда в дефиците, - говорит Валентина Митрофанова, директор Института профессионального кадровика. - Это торговля, образование, бухгалтерия.

На сайте «Работа в России» Роструд собирает вакансии от служб занятости каждого региона. По таким объявлениям меньше вероятности столкнуться с дискриминацией по возрасту. В Москве доступно 1009 рабочих мест для соискателей с опытом работы более 5 лет. Из них - 150 вакансий для врачей. 39 мест - в сфере образования. 33 вакансии в сфере торговли, в том числе на руководящие должности. 305 вакантных рабочих мест на производстве - инженеры, техники и прочие «синие воротнички». 276 - в строительстве.

Неплохой выход - удаленная работа через интернет. Возраст тут, как и местонахождение работника, значения не имеет. Правда, для этого нужно освоить компьютер. Но без этого навыка сейчас никуда.