“У меня не было желания пиариться на ребенке. Это сильно, конечно, ослабило хватку”: Леся Рябцева - о рождении дочери

СЕГОДНЯ 22:05 2018-07-29T22:15:21+03:00

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Королева скандала - как-то уже не поворачивается язык так назвать Лесю Рябцеву. Бывшего помощника и зама Алексея Венедиктова, главреда “Эха Москвы”. Уже неделю как стала мамой журналистка, о которой еще пару лет назад спорили все - и либералы, и патриоты. Кто она? Что она? Проект Венедиктова? Проект патриотов и специально подсажена в “Эхо”? А еще был радиоэфир, во время которого Леся сказала, что в стране живут 8 миллионов человек, была эротическая фотосессия, были ну очень откровенные посты в твиттере про секс с бойфрендом, скандальные увольнения сотрудников “Эха”, мол, пока здесь будет Леся, здесь не будет меня, скандальное увольнение уже самой Леси с “Эха” (официально - пошла делать свои проекты, по слухам - не выдержала давления коллектива, который ее обвинял в непрофессионализме). И много чего еще. Кстати, Леся и на радио "Комсомольская правда" поработать успела - вела программу "Мракоборец".

А тут не слышно, не видно. И раз - родила. Мы позвонили бывшей “королеве скандала” на Бали, где она и родила дочку.

- Ты как-то моментально пропала, как будто скрывая от всех беременность. Почему?

- У меня не было цели скрыть беременность. Первые три месяца я занималась здоровьем и не рассказывала даже близким. Так все делают. Просто лишний раз убедиться, что все в порядке. Я даже мужу не сразу сказала. У меня еще такая история произошла - дебильная абсолютно. Я попала ко врачу-гинекологу, который сказал, что я не беременна, что у меня опухоль, и мне нужна операция. В том числе и такие истории повлияли на мое нежелание рожать в России. В том числе и поэтому я не хотела никому ничего рассказывать. Но не было задачи нагнать какую-то суперсекретность. Я ходила на разные светские мероприятия с мужем. И продолжала работать, ездить в командировки. Просто люди, которые видели, что я беременна, не сохраняли чувство такта. Многие удивлялись, что Леся Рябцева может быть беременна, как будто я… не знаю… не знаю, какой меня воспринимали до этого момента. Мы не скрывали, мы не афишировали - так правильнее будет сказать. Тот же самый Венедиктов и многие публичные личности, зная о том, что мы беременны или что уже родили малыша, уважали нашу приватность. А раньше, помню, все любил похайпить за счет моей личной жизни - многие, Варламов тот же самый. Рада, что этот момент никто не испортил. Все сложилось так, как должно было. Все в свое время произошло.

Дочку назвали Дая Ви Фото: Леся Рябцева/Facebook

КАК ЛЕСЯ РЯБЦЕВА РОДИЛА ДАЮ ВИ

- Вы с мужем дочку назвали Даей - такое интересное имя.

- Расскажу тебе, пока малышка дремлет на груди: слово “Дая” само по себе - это санскритский термин, который означает милосердие. Имя Дая есть во многих культурах, и везде оно означает дающая либо кормилица. Собственно нам имя для малышки дал мой духовный учитель (Леся исповедует гаудия-вайшнавизм - это одно из направлений индуизма - Прим. авт.). Ему хотелось что-то простое, лаконичное. Мы хотели что-то короткое и необычное. Было бы странно, если бы у Тимы и у Леси был ребенок с более традиционным именем.

Мы сразу зацепились за это имя, поняли, что это точно про нашего ребенка. Потому что с этой беременностью, с этим малышом к нам очень многое пришло в жизни. Дочка наша, правда, какая-то необыкновенная и милосердная в этом смысле.

- А с мужем ты как познакомилась? (Леся Рябцева замужем за Тимофеем Васильевым - политтехнологом, специалистом по интернет-коммуникациям - Прим. авт.)

- С Тимой мы вместе уже почти 2 года. Наши отношения начались с кампании, когда я возглавляла штаб Ксении Соколовой (сейчас главный редактор журнала Esquire в России; в 2016-м году баллотировалась в Госдуму от «Партии Роста»; в 2017-м году ее избрали президентом благотворительного фонда «Справедливая помощь» вместо Елизаветы Глинки (Доктор Лиза), которая погибла в авиакатастрофе - Прим. авт.). Он тоже занимался выборами на тот момент.Поэтому мы и сошлись. При этом отношения развивались очень небыстро, осознанно, разумно. И на тот период у меня еще был “Холостяк” (шоу на канале ТНТ; в 2017-м году Леся претендовала на сердце актера “Интернов” Ильи Глинникова, но не дошла до финала - Прим. авт.), поскольку я была не сильно уверена в серьезности наших отношений. И мне уже, понимаешь, хотелось серьезных отношений, а не очередного беглого романа.

Кстати, Тима уже не Васильев, он поменял фамилию - он теперь Ви. Скоро и я поменяю фамилию. А Дая у нас уже с этой фамилией.

- Оппа, чем ж старые ваши фамилии не угодили?

- Расскажу как-нибудь попозже.

Последние недели перед родами Леся и Тимофей провели на Бали Фото: Леся Рябцева/Facebook

ЧЕМ ЖЕ ТАК ДОСТАЛИ, ЧТО СВАЛИТЬ ПРИШЛОСЬ НА БАЛИ

- Но в браке ж вы совершенно официально?

- Да, мы зарегистрировали наши отношения. И на самом деле это шок, новость и сенсация, потому что мы нигде и почти никому об этом не говорили. Этот день мы провели вместе, мы сходили в загс, у нас было свидание. Мы хотели, чтобы этот день и был нашим, никакой огромной свиты или еще чего-то. Но у нас есть задумка по поводу церемонии, и мы ее реализуем, но для этого нужно время и чтобы все совпало, что называется. Поэтому пока у нас только штампики в паспортах и свидетельство о регистрации брака. Собстветвенно у нас официальный законнорожденные ребенок. (Смеется).

- Почему рожать уехала аж на Бали?

- На Бали мы уехали не столько ради самого Бали, сколько вопреки Москве и России. Мне было тяжело с нашим российским менталитетом и отношением в больницах. Я же изначально была настроена на естественные роды, на минимальное врачебное вмешательство во время родов и в течение беременности. Было тяжело найти специалистов, которые бы мне понравились. Даже если бы мы рожали в России, в клинике, то это были бы максимально естественные, традиционные, без всяких стимуляций, окситоцинов, надрезов, выдавливания, роды. Или это были бы домашние роды. Помимо климата в России, помимо стоимости родов, медицина и отношение оставляют желать лучшего. В итоге мы поняли, что лучше куда-то сбежать, прожить там полтора-два месяца, родить ребеночка. И это будет стоить столько же - с арендой жилья, лечением, со всем - сколько просто роды в Москве в хороших условиях. У меня не было настроения рожать в какой-то государственной клинике - я не говорю, что это плохо - но мне так не хотелось, мне это не подходило. Тут все сошлось. Я была уже в Индонезии, здесь хороший, подходящий мне климат, здесь куча фруктов. Поскольку мы - вегетарианцы, здесь много опций по еде. Это, конечно, моменты относительные. А самое главное - то, что именно в Индонезии находится прекрасная клиника “Буми Сехат”. Это клиника традиционных родов, естественного родовспоможения, где работают прекрасные акушерки. Клинику открыла Робин Лима - известная проповедница естественных родов. Когда мы увидели клинику, пришли на первый осмотр, поняли, что ни разу не прогадали: это превосходное место, где мамочке в первые дни жизни ребенка дарят все свое внимание, тепло и поддержку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/662160" frameborder="0"></iframe> Леся Рябцева показала, как кормит новорожденного ребенка грудью.

- Во сколько обошлись такие роды?

- Клиника живет на пожертвования, ты оставляешь ту сумму, которую тебе комфортно. Она в разы меньше той, которая обычно платится в России. Это не значит, что я хотела сэкономить на бедных индонезийцах. Я просто хотела заплатить за свои роды столько, сколько они на самом деле стоят, и не хотела оплачивать зарплату врача, который бы пытался меня склонить к стимуляции или кесареву.

- Я так понял, что вы вместе с мужем рожали. Он - большой молодец, конечно.

- Партнерские роды были как для меня, так и для мужа абсолютно естественной историей. Тима для меня самый важный, главный друг, самый близкий человек. И я хотела, чтобы он был со мной в этот момент, момент рождения нашего ребенка, чтобы он меня поддерживал. Меня, конечно, подруги, которые рожали с мужьями, стращали: не надо ему все видеть, иначе разлюбит. Мне, наоборот, именно Тима помог и придал огромную силу. Нужно, чтобы, помимо врачей-акушеров, был кто-то близкий - у кого-то это мама, сестра. Мне повезло: у меня это муж. Тима пробыл со мной все схватки, все роды. Он поймал нашего малыша, сам принял его. Когда акушерки видели то, как он за мной ухаживает, дает мне водичку, гладит поясницу, они предложили ему принять малыша. Первые руки, которые почувствовала Дая, - это руки своего отца. Мне кажется, это превосходно, и для ребенка, и для мамы. И ему это было важно - быть частью всего происходящего. Я видела, что Тима очень хотел помочь. Нас это еще сильнее сблизило, потому что, как Тима сегодня сказал, глупо думать, что твоя жена не писает, не какает, и вообще живет, пахнув радугой и единорогами. Такие моменты нужно проживать вместе. Конечно, все зависит от отношений в паре. Если у вас отношения доверительные, равные, вы - партнеры во всех смыслах, то вам не сложно провести и роды вместе. Мне странно было бы стеснять человека, которому я сейчас рожаю ребенка.

gdekak Леся Рябцева с мужем

МАЛЕНЬКАЯ ПРИСОСКА

- Кажется, королева скандала теряет хватку. Ты ж понимаешь, тут идут такие разговоры, пока ты там на Бали.

- По поводу королевы скандалов, я никогда себя такой не считала. Так меня обозвал сначала НТВ, потом российские медиа. Это картинка восприятия меня, не совпадающая с реальностью. Я уже говорила не раз, что моя непосредственность, напористость, мой характер воспринимались как скандальность и провокационность… Я есть была и остаюсь сама собой. Меняться я не собиралась, не собираюсь.

- А к делам быстро собираешься вернуться?

- Я в декрет не ушла и не ухожу, и во время беременности не бросала свою работу. Мое коммуникационное агентство продолжает действовать. И сейчас из Индонезии я удаленно веду несколько проектов. И после появления Даи я не собираюсь бросать задуманное. Я хочу реализоваться не только как жена и мама. Потому что мне кажется, что одно от другого не отличимо. Если у человека, у женщины, у мамы есть потребность реализации во внешней сфере, свои таланты и природу как-то применить, то глупо оставаться сидеть дома. Да, мне, конечно, нужно привыкать ко многому, потому что у меня теперь на груди все время - маленькая присоска. Я, конечно, теперь привязана к графику ребенка, но это тренирует очень хорошо. И я поняла, что многие сложности, о которых я читала у других мам, связаны с тем, что мамы обычно не готовы меняться и менять свой график - некий эгоизм и капризы, какого фига ребенок от меня так много хочет.

У меня такого нет. У меня ребенок, честное слово, - просто дар божий и ангел. Мы с ней живем по ее естественным биоритмам, то есть я записываю график ее сна и кормления с первых дней ее рождения. И знаю, когда она поспит, когда она будет хотеть есть, и у меня есть время сходить в душ и заняться делами, и даже на шоппинг успеваю сходить. Понятное дело, что ей очень комфортно в Индонезии, потому что здесь очень хороший климат. И Тима мне очень сильно помогает. Поэтому я не собираюсь ничего не делать, но не в ущерб своей семье.

- Что тебе муж на рождение дочери подарил?

- У нас с Тимой очень нежные отношения, и я все время получаю какие-то подарки. После рождения малыша я получила малыша. (Смеется.) Тима ухаживал за мной, приносил свежевыжатые соки, гладил, любил и поддерживал. Это самый главный подарок. Какие-то материальные вещи - он и так мне что-то дарит. А тут так совпало, что у меня был день рождения - через неделю после родов. А еще так совпало, что в Индонезии у нас был медовый месяц. И все мои капризы были удовлетворены не в течение одного дня, а еще продолжают удовлетворяться. Мы отмечаем мой день рождения, рождение малыша, наш медовый месяц. Главное, что ребенок родился здоровый - это и есть главный подарок.

- Родители рады, конечно...

- Родители очень рады за меня. В начале беременности очень сильно помогли. Когда токсикоз был очень жуткий, выхаживали. Но потом я очень хотела, чтобы этот момент, эта беременность была моей. Это уже дело моей семьи, мое, моего мужа. Поэтому с середины беременности мы были вдвоем. Изредка мои подруги меня поддерживали и давали нормальное общение. На самом деле самое сложное - это непредвзятое отношение к беременной. Мне кажется, всем это тяжело дается. Все начинают давать советы, либо критиковать, комментировать. Доходило до смешного. Мне советы давали продавцы сухофруктов в магазине и наш арендодатель, у которого мы квартиру снимаем. А учитывая, что они оба - мужчины, для меня это было неуместно. А советы давали какие-то мракобесные, аргументируя в духе “послушай, у меня уже трое своих”. Советы из разряда нельзя поднимать руки вверх, что узи пинает твоего ребенка и делает ему больно, что рожать надо ногами кверху на луну… Я сокращала такое общение. Беременным очень важно получать не запугивание, а поддержку. А этого не произойдет, если маме говорить, что она постоянно делает что-то не так. У нас в России, к сожалению, культура поддержки, заботы и возможности человеку самому принимать решения и самому нести ответственность, не уважается.

Тимофей поддерживал жену во время родов "Ничто не сближает молодых родителей так, как бессонные ночи, смена подгузников и одно на двоих пищевое отравление" - написала Леся на Фейсбуке

КРАСИВУЧАЯ ДО ОДУРЕНИЯ

- Родила легко?

- У нас роды прошли замечательно. Но первые три дня пришлось провести в клинике - у малышки была температура. Я не знала, как себя вести. Благо рядом были акушерки, которые показали, как к груди прикладывать, как подгузник менять. Опять же муж был рядом. Тима очень сильно помогал. Давал мне высыпаться, сходить в душ. Малышка плакала из-за температуры и я ей нужна была постоянно, по первому же требованию. Но я поняла, что ее состояние и настроение напрямую зависит от моего состояния.

Когда я отошла немного, поняла, что я достаточно много знаю о родах, у меня есть голова на плечах, я достаточно разумный человек, понимаю, что моему малышу нужно, какие ошибки я могу не совершить. Понятно, что я не идеальный человек, и не знаю всего, понятно, что буду многому учиться. И вот это принятие того, что я и не могу всего знать, я обязательно всему научусь, и сама же все исправлю, где накосячу, сильно меня успокоило. Это дало чувство зрелости. В какой-то момент перестаешь быть капризной девочкой, становишься мамой для малыша. Я себя чувствую так, как будто бы так и должно быть. У меня никакого расхождения между представлением о материнстве и реальностью. Потому что я не жила ожиданиями. У меня не было ожиданий, какой у меня будет ребенок - мальчик или девочка. Хотя, конечно, мы как-то капризничали и делали вид, что мы хотим мальчика или хотим девочку. Понятное дело, что не от нас это зависит, все уже решено. Когда мы узнали, что будет девочка, я от счастья заплакала. И здорово. Вот она родилась, чудесная, прекрасная и красивучая до одурения. Я не жила ожидания, как должен вести себя мой муж, какой я должна быть мамой, что обо мне должны подумать другие. У меня не было желания пиариться на ребенке. Это сильно, конечно, ослабило хватку. Мне не нужно устраивать показ ребенка: я далеко от семьи и знакомых. И как только буду готова, я сделаю это. Это все, что обычно, как мне кажется, нервирует маму. У меня всего этого, слава богу, нет. Я идеально себя чувствую и эмоционально, и психологически. У меня нет ощущения, что малышка меня чего-то лишает, мол, как же так, я хочу поесть, а она висит на моей сиське, да и вообще я - великая карьеристка, скандалистка, звезда интернета, а тут появилась какая-то обуза, или что ребенок должен исправить репутацию - этого всего нет. У меня ощущение, что у людей, которые следят за моей жизнью, больше комплексов на мой счет, чем у меня.

- Рост-то какой и вес?

- Малышка у меня родилась крупная, что достаточно забавно. Потом что говорят, что вегетарианцы - это худощавые несостоятельные люди. Это от лукавого. Мой малыш весил 3800. Рост - 50 см. Об этом мне никто не говорил. На УЗИ мне говорили, что у меня огромная плацента, огромный живот, и вообще я - боров. А то, что у меня малыш такой большой, мне никто не говорил.

- Дая Тимофеевна, стало быть на свет появилась…

- Ммм. Так вышло, что у нас отчества у ребенка нет и не будет. У нас есть просто Дая Ви. У меня муж - Тимофей Ви. И скоро я стану Лесей Ви. Получается, мы начали собственный род.

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