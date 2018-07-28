Леся Рябцева родила дочь

СЕГОДНЯ 11:10 2018-07-28T11:26:20+03:00

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Журналистка Леся Рябцева родила ребенка. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, поблагодарив отца своей дочери Тимофея Васильева.

«Ты подарил мне невероятность и перманентное чувство радости. Ты был со мной все время и в беременность, и в схватках, и в родах. Ты принял сам нашу малышку. Ты стал опорой и защитой и для неё. Я тебе благодарна», - написала Рябцева.

Роды Леси прошли на Бали. Под сообщением новоиспеченной матери уже появились поздравительные комментарии.

Одну из первых фотографий своей дочки опубликовала Леся Рябцева в соцсетях. Фото: Леся Рябцева/Facebook

Напомним, журналистка получила известность во время работы на радиостанции «Эхо Москвы», где она была помощником главреда Алексея Венедиктова. Потом последовало увольнение, и в августе 2016 года она опубликовала в соцсети свой манифест и «окартинила» фото с небритыми подмышками.

«Я не хочу больше слышать, что я обязана сидеть дома с детьми, что я обязана варить борщи и что место моё ― на кухне. Я устала быть не собой. Я устала от тех, кто говорит, что если я мечтаю об успехе в любимом деле, то я дефектная особь. Политика для меня — любимое дело», - заявлялось в обращении Рябцевой.

То самое фото Леси Рябцевой из ее манифеста 2016 годаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Увольнение Рябцевой с «Эха» было также также связано со скандалами. Говорили, что она планирует открыть свое СМИ, но, видимо, не сложилось.

Кстати, еще во время работы на "Эхе" Леся была гостьей Радио "Комсомольская правда", где рассказывала о своих планах на жизнь. А уже после своего увольнения какое-то время вела у нас на радио программу "Мракоборец".

Между тем, весной прошлого года журналистка приняла участие в телевизионном проекте «Холостяк», где на руку и сердце актера Ильи претендовали несколько девушек. До финала Леся не дошла, но, по ее признанию, она к этому и не стремилась. Она рассказывала, что пошла на телевидение, чтобы побороть собственные комплексы, получить новый опыт и ради своего рода "эмоциональной встряски".

Летом этого года Рябцева рассказала, что вместе со своим возлюбленным Тимофеем Васильевым, который занимается яхтенным спортом, находится на острове Бали.

«Спасибо за поддержку, возможность и реализацию мечты. Я, правда, не думала, что мой каприз пожить какое-то время у океана может стать реальностью. Только благодаря твоей вере в меня и мне, мы оказались здесь, и наша малышка появилась так, как мы этого хотели», - добавила Леся.

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