Певица с армянской фамилией впервые выступила в Баку

СЕГОДНЯ 07:13 2018-07-30T08:27:22+03:00

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Неожиданно для многих в этом году приезд певицы Зары на «Жару» стал настоящей сенсацией. Люди, далёкие от межнациональных конфликтов, никак не могли взять в толк, почему вдруг визит этой артистки оказался насколько важен. Ну давайте честно - приезд Киркорова и Лепса так не обсуждался. На самом деле дело тут вот в чем. Зара по паспорту - Зафира Мгоян. Многих азербайджанцев смутила армянская фамилия артистки. Плюс в репертуаре у Зары есть песня «Моя Армения», что, по мнению некоторых пользователей социальных сетей, делало ее визит в Баку нежелательным. Тут история Нагорно-Карабахского конфликта по-прежнему жива.

Народ в Сети бушевал: «Пусть будет стыдно и тем, кто приглашает в Баку армянскую певицу, и тем, кто это допускает!", "Какой позор!". Но, конечно, были и те, кто не видел в визите Зары ничего страшного: «Да здравствует дружба народ на постсоветском пространстве». Но певец Эмин, как один из организаторов феста постарался объяснить людям, что на самом деле Зара по национальности - курдянка, а «Жара» - это праздник, что должно нести положительные эмоции.

Зара прилетела в Баку в последний день фестиваля. Судя по всему, со своими недоброжелателями ей встретиться не довелось, хотя ей на всякий случай усилили охрану. Перед своим выступлением артистка посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память Гейдара Алиева и офтальмолога Зарифы Алиевой. А на концерте рассказала о Муслиме Магомаеве:

- Я считаю, что он был одним из тех исполнителей, кто смог найти путь к сердцу каждого. Однажды в юности я участвовала с ним в одном концерте в Санкт-Петербурге. Он вместе с супругой - Тамарой Синявской закрывал первое отделение. Вы не представляете, что было в зале, такого успеха я не видела ни у одного артиста. Люди встали, они с таким уважением умоляли его, чтобы он не уходил со сцены.

В итоге Зару зал принял действительно тепло. Конечно, несколько человек демонстративно покинули зал, раздалось пару свистков. Но это не омрачило тёплого приема.

Певица Лолита после своего выступления рассказала о своём отношении к этому конфликту:

- Так не должно быть, что человека можно запретить только потому, что кому-то не нравится его фамилия. Всего есть четыре группы крови. Люди делятся на хороших и плохих, остальное - оттенки. Я благодарна Баку за ощущение дружбы, за то, что сюда можно приехать с открытым сердцем.