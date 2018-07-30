2018-07-30T11:19:10+03:00
Звезды

Самые горячие наряды закрытия «Жары»: экстремальное декольте Брежневой, прозрачное платье Самбурской и «каменные шорты» Топурия

Рассматриваем образы наших звезд, которые они выбрали для финала фестиваля в Баку
Кира БУЛЫЧЕВА
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Вера Брежнева и Настасья Самбурская на ковровой дорожке церемонии закрытия фестиваля "Жара".Вера Брежнева и Настасья Самбурская на ковровой дорожке церемонии закрытия фестиваля "Жара".Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Вера Брежнева

Вера Брежнева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вера Брежнева.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эта певица приятно удивила гостей вечера экстремальным декольте чёрного комбинезона, который она надела на красную дорожку. Казалось, еще чуть-чуть, и Баку увидит все самые сокровенные тайны Брежневой, которые кокетливо выглядывали из выреза на груди. Но обошлось без сенсаций. Сама Вера просто объяснила свой наряд: «Жара» должна быть «жарой».

Диана Арбенина

Диана Арбенина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Диана Арбенина.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Солистке «Ночных снайперов» давно стали малы ее тертые джинсы, как пел Бутусов. Их она сменила на вечерние платья. В этот вечер Диана была сама женственность в чёрном блестящем платье. Но рокерскую сущность не спрячешь - татуировки Арбениной выдавали ее с головой.

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Настасья Самбурская.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса и блогер выступила на «Жаре» в последний день феста. Для красной дорожки Настасья выбрала черное прозрачное платье в пол, поддев снизу боди в тон. Смотрелось эффектно, но если честно подобный наряд больше подошёл бы к открытию какого-нибудь кинофестиваля, чем к летнему фесту.

Лолита

Лолита. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лолита.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В прошлом году Лола «взорвала» медиапространство своим эффектным комбинезоном «в обтяг». В этом от неё ждали подобного треш-«лука». Но Милявская вышла на сцену в белом нежном платье с нежной накидкой в стразах. Стильно, модно, по возрасту.

Кети Топурия

Кети Топурия. ФОТО Инстаграм фестиваля ЖАРА

Кети Топурия. ФОТО Инстаграм фестиваля ЖАРА

Солистка группы A’Studio очень любит экспериментировать с нарядами. А что - фигура позволяет: длинные ноги, красивая грудь. В этот раз на сцене «Жары» Кети появилась в чёрном микро-топике, к которому надела шорты с высокой талией, выложенные мозаикой - ну прям хозяйка медной горы. Будем надеяться, что камни во время пения не отлетали и не были слишком тяжёлыми. Хотя, конечно, мода требует жертв.

Люба Успенская

Любовь Успенская. ФОТО Инстаграм фестиваля ЖАРА

Любовь Успенская. ФОТО Инстаграм фестиваля ЖАРА

Королева российского шансона продолжает радовать нас своими умопомрачительными «луками». Для финального вечера 64-летняя Успенская выбрала полупрозрачное коротенькое платье, у которого подол и рукава были оторочены чем-то, похожим на страусиные перья. Плюс ажурные колготки, и перед нами одна из самых горячих артисток вечера.

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