Самые горячие наряды закрытия «Жары»: экстремальное декольте Брежневой, прозрачное платье Самбурской и «каменные шорты» Топурия

СЕГОДНЯ 07:17 2018-07-30T11:19:10+03:00

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Вера Брежнева

Вера Брежнева.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эта певица приятно удивила гостей вечера экстремальным декольте чёрного комбинезона, который она надела на красную дорожку. Казалось, еще чуть-чуть, и Баку увидит все самые сокровенные тайны Брежневой, которые кокетливо выглядывали из выреза на груди. Но обошлось без сенсаций. Сама Вера просто объяснила свой наряд: «Жара» должна быть «жарой».

Диана Арбенина

Диана Арбенина.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Солистке «Ночных снайперов» давно стали малы ее тертые джинсы, как пел Бутусов. Их она сменила на вечерние платья. В этот вечер Диана была сама женственность в чёрном блестящем платье. Но рокерскую сущность не спрячешь - татуировки Арбениной выдавали ее с головой.

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса и блогер выступила на «Жаре» в последний день феста. Для красной дорожки Настасья выбрала черное прозрачное платье в пол, поддев снизу боди в тон. Смотрелось эффектно, но если честно подобный наряд больше подошёл бы к открытию какого-нибудь кинофестиваля, чем к летнему фесту.

Лолита

В прошлом году Лола «взорвала» медиапространство своим эффектным комбинезоном «в обтяг». В этом от неё ждали подобного треш-«лука». Но Милявская вышла на сцену в белом нежном платье с нежной накидкой в стразах. Стильно, модно, по возрасту.

Кети Топурия

Кети Топурия. ФОТО Инстаграм фестиваля ЖАРА

Солистка группы A’Studio очень любит экспериментировать с нарядами. А что - фигура позволяет: длинные ноги, красивая грудь. В этот раз на сцене «Жары» Кети появилась в чёрном микро-топике, к которому надела шорты с высокой талией, выложенные мозаикой - ну прям хозяйка медной горы. Будем надеяться, что камни во время пения не отлетали и не были слишком тяжёлыми. Хотя, конечно, мода требует жертв.

Люба Успенская

Любовь Успенская. ФОТО Инстаграм фестиваля ЖАРА

Королева российского шансона продолжает радовать нас своими умопомрачительными «луками». Для финального вечера 64-летняя Успенская выбрала полупрозрачное коротенькое платье, у которого подол и рукава были оторочены чем-то, похожим на страусиные перья. Плюс ажурные колготки, и перед нами одна из самых горячих артисток вечера.