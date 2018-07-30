Эвелина Бледанс назвала придурками авторов клипа «Быть Дауном»

СЕГОДНЯ 10:18 2018-07-30T10:20:57+03:00

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Начинающий рэпер Loqiemean, сотрудничающий с лейблом Booking Machine, принадлежащим Oxxxymiron, выпустил клип на песню «Быть дауном», который уже несколько дней не дает покоя пользователям Сети. Ролик получился провокационным (уровень пошлостей и ненормативной лексики просто зашкаливает) и всего за сутки собрал более полмиллиона просмотров. Одну из главных ролей в нем сыграл рэпер Баста.

Скандальное видео посмотрели и в благотворительном фонде помощи «солнечным» детям «Синдром любви», который основала Эвелина Бледанс.

«Выпустив сегодня новый клип «Быть Дауном» в эфир, вы осознанно и больно задели десятки тысяч семей, где растут дети с синдромом Дауна. Вы и завтра, и послезавтра продолжите это делать. Зачем? Вы достаточно образованы и уже в том возрасте, когда можете отдавать себе отчет, что людям в трудной ситуации надо помогать. Или, по крайней мере, не трогать их своим «творчеством» и «вдумчивым маркетингом», – обратились представители Фонда с открытым письмом.

По мнению представителей фонда, исполнителям не стоило использовать особенных детей, чтобы придать своему продакшену смысл, глубину и оригинальность. Сами рэперы пока никак не отреагировали на эту публикацию.

В заключение письма рэперам было предложено помочь детям с синдромом Дауна через фонд, но ответа от провинившей стороны так и не получили.

«Что на придурков всяких обращать внимание, если они не понимают», — высказалась сама Бледанс в беседе с Super.ru.

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