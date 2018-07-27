Жизнь мигранта в Германии: Тысячи евро пособия, бесплатные еда и жилье, и работать не надо!

СЕГОДНЯ 13:07 2018-07-27T14:01:23+03:00

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Василий Яшкинас - журналист-германист, в совершенстве владеющий немецким. Год назад он решил уехать в Гамбург, нашел там работу в интеграционной школе для беженцев. Василий начал преподавать мигрантам немецкий язык. И посмотрел на европейский миграционный кризис с непривычного для многих ракурса.

Но для начала, конечно, стоит пояснить, как россиянину удалось устроиться в Германии преподавателем. Да и вообще – зачем он решил бросить все дома и рвануть в Европу?

- С Германией у меня многое связано, - объясняет Василий. - Я работал в российско-немецких компаниях. В 90-е был переводчиком.

Благодаря прекрасному владение немецким и нехватке преподавателей, Василий получил лицензию на эту работу от министерства по делам беженцев и мигрантов.

Во время преподавания наш соотечественник вел дневник. Ниже – самое интересное из записей мигранта о мигрантах.

КАК ЖИВЕТСЯ ПРИЕХАВШИМ ИЗ РОССИИ

- Впервые я побывал в Германии в 1995 году и тогда русскую речь можно было услышать повсюду. Огромное число немцев из РФ стали перебираться в Германию. Сейчас спустя 23 года уже все не так. Выросшие здесь дети по-русски или не говорят или у них сильный акцент. В них русского уже почти ничего и нет. Полная ассимиляция.

Кстати, многие теперь сравнивают тот период наплыва русских немцев с нынешним кризисом беженцев. Но это разные истории. В-первых, российские немцы проходили через сито консульских учреждений, все были учтены. А как прибывали эти мигранты, штурмуя границу, весь мир показывал. Очень многие вообще без документов. Второе отличие — у наших было желание поскорее интегрироваться, да и культурная основа как-то больше соответствовала немецкому менталитету. Нынешние же мигранты - абсолютно другие по укладу жизни, традициям. Они никак не вписываются в размеренный образ жизни бюргеров.

Василий Яшкинас с учениками.

«ПУСТЬ ПОДОХНУТ!»

- Недавно я привез пару блоков сигарет из Питера. Таможенники в Гамбурге меня проверили и оштрафовали на 80 евро (ввозить можно не более одного блока, но я надеялся, что меня не будут проверять). Сигареты я вообще-то вез сирийским ученикам – угощая их, проще находить общий язык, а цены в России на курево на порядок ниже. Эту историю я рассказал на одной из вечеринок коренному немцу. Тот заметил, что я делаю хорошее дело: «Будут курить - быстрее подохнут». Но вообще так открыто свою неприязнь к мигрантам здесь никто не показывает. Хотя в личных беседах могут сказать: Германия сильное социальное государство, но если деньги налогоплательщиков уходят на содержание неработающих мигрантов и их семей – то таких расходов никакая экономика не выдержит. Есть, конечно, немцы, которые считают, что мигранты помогут решить проблему убыли населения, благодаря приезжим будут сохраняться рабочие места. А те, кто не сможет найти себя в культуре и экономике Германии - все равно уедут (им на это даже деньги дают).

ПОЛУЧАЮТ БОЛЬШЕ УЧИТЕЛЕЙ

Сейчас мигрантам платят пособие по 400 евро в месяц, плюс бесплатные койко-место и еда в лагере. На детей - по 600. Семья с двумя детьми получает около 2000 евро — это уже приличные деньги. Для примера - учительская зарплата (как у меня) - 1500 евро и никаких тебе льгот на жилье и еду. У меня был ученик из Сирии, отец десятерых, представляете, сколько составляло его пособие?

Обычно первыми прибывают в страну мужчины, оставляя женщин и детей в опасной зоне. Странно, да? Но так им проще, сначала статус беженца оформляет глава семьи, а потом уже на законных основаниях подтягиваются все остальные.

А им еще и дают бесплатный проезд предоставляют. Приносишь документ, что прибыл в Гамбург не более 3-х месяцев назад и получаешь неделю бесплатного проезда. При цене абонемента в 120 евро в месяц, экономия очень приличная.

ЖЕНЩИНЫ БЕЗ ДНЯ РОЖДЕНИЯ

- Когда мы проходим на уроках немецкого числа, то обычно заводим речь о днях рождения. Поначалу я удивлялся, почему афганские женщины затрудняются сказать, когда они родились. Потом секретарь из нашей школы (сама она иранка, владеющая фарси) выяснила: в афганских провинциях женщинам не выдают свидетельства о рождении, они не ходят в школу. Поэтому в Германии им ставят дату рождения «на глазок». И у многих она теперь приходится на первое января.

КЕБАБ ПРОТИВ ГАМБУРГЕРА

- На главном вокзале Гамбурга – толпы мигрантов. Там сходятся все маршруты метро и автобусов, потому многие беженцы назначают здесь встречу землякам, приезжая из лагерей разбросанных по городу. Так им проще. В выходные на вокзале вообще не протолкнуться.

В центральном зале висит огромный рекламный баннер. На картинке счастливая девушка в хиджабе откусывает кусок мармелада. Надпись: «десерт не содержит животных жиров». Производители и торговцы не ждут, когда политики наконец-то решат что же им делать с мигрантами. Они придумывают современные формы завлечения в свои сети новых сограждан.

Арабские мотивы в уличной рекламе.

В уличной еде кебабы потихоньку вытесняют гамбургеры. Халяльные колбаски едят все — и мигранты и немцы. Так дешевле. Соседняя с вокзалом улица - вся в магазинчиках дешевой одежды на восточный манер.

Еще один пример своеобразной евроинтеграции – мигранты начали активно заселять район Гамбурга, где раньше традиционно селились гомосексуалисты. Теперь там строятся мечети, но и гомосексуалистов никто не выгоняет.

Витрины с восточными товарами в Гамбурге.

КОНФЛИКТЫ НА УРОКАХ

- Однажды в групповой чат курса в Whatsapp ученики закинули мое фото сделанное с задней парты. В него попала спина ученицы, которая была в бурке. Ее телефон лежал дома и муж увидел это фото. Прибежал на урок с разборками — не понравилось, что турки снимают его жену и рассылают ее фотографию. Внизу тут же собралась группа его земляков. То же самое сделали турки с курса. Мне пришлось полчаса уговаривать и тех и других, не драться.

А у моей коллеги на уроке такое ЧП и случилось. Одна половина группы стала мутузить другую. Тогда она просто встала между ними. И потом сильно удивлялась своей смелости, но драка прекратилась. А немецкая коллега, проведя несколько уроков, - уволилась. Ученики очень агрессивно себя вели по отношению к ней.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Из немецкого «Титаника» пытаются вычерпать воду чайной ложкой»

Александр Лапин, кандидат политических наук, германист:

- Проблема с мигрантами в Германии началась не в 2015 году, а гораздо раньше. Просто до того прибывали по 70-80 тысяч «новых немцев» ежегодно, которых страна худо-бедно переваривала. А потом вдруг начали ехать по 700-800 тысяч в год. Притом, что среди них немало откровенных преступников. Например, в апреле этого года в земле Северный Рейн-Вестфалия среди таких якобы «политических эмигрантов» нашли бывшего охранника «террориста №1» Усамы бен Ладена - тунисца по имени Сами. Он пребывал в ФРГ вполне легально.

Теперь даже многие высшие чиновники, хотя они как огня бояться обвинений в «национализме», стали робко возражать миграционной политике канцлера Ангелы Меркель. И действительно, ФРГ начала депортировать по несколько десятков нелегальных мигрантов каждую неделю. Но если сравнить это с общим количеством - то воду из тонущего «Титаника» пытаются вычерпать чайной ложкой. Итог один: социальное напряжение повышается, а рейтинги партии Меркель падают.

Эдвард ЧЕСНОКОВ

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