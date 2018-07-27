Выпускник, набравший 500 баллов на ЕГЭ и на экзамене в МГУ: «Ботан, что уж тут отрицать?»

СЕГОДНЯ 15:24 2018-07-27T15:48:57+03:00

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Выпускник московской школы №179 Руслан Салимгареев за последние пару недель успел удивить дважды. Сначала он сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов: профильную математику, русский, химию и биологию. А потом взял максимальные 100 баллов на экзамене в МГУ - тоже по профильной математике.

В эфире Радио “КП” Руслан рассказал о том, как его воспитывали родители, что он думает о Едином госэкзамене, чего не хватает в российской школе и можно ли стать тупым из-за компьютерных игр.

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Трудно ли быть "ботаном"? 00:00 00:00

Про ботанов

- Руслан, как относишься к тому, что взрослые с ходу начинают к школьникам, студентам обращаться на “ты”?

- Такое обращение в принципе не оскорбительно. Просто самому школьнику может быть сложно перестроиться. Не так важно, как обращаются к тебе. Именно свое отношение поменять сложно. Например, мне очень сложно сразу перейти с «вы» на «ты».

- Сколько тебе лет?

- Мне 17.

- Скоро 18?

- Да, в сентябре.

- Мы в анонсе назвали тебя “ботаном”. Любя, конечно, с уважением. Не обижаешься?

- Да нет. Ботан – в принципе можно… Ударение на первый слог мне нравится больше, потому что совпадает с ударением в слове ботать, ботает – учится. Что уж тут отрицать?

- Мы знаем, что ты увлечен ботаникой.

- Не то чтобы я подробно изучал. Это бы мне, наоборот, навредило. Перед ЕГЭ не стоит изучать биологию углубленно, потому что школьная программа не совпадает с современными биологическими данными. Но растения я выращиваю, так что в каком-то смысле можно сказать, что я ботаникой увлечен.

- Какие растения ты выращиваешь?

- Суккуленты, которые запасают воду. Если их оставишь на неделю или даже на месяц, они не засохнут, с ними ничего такого не случится.

Про семью

- У нас многодетная семья. Старшей сестре Марине сейчас 26 лет. И у меня есть два младших брата – Артем (ему 14) и Тимур (10 лет). Сестра получила уже несколько раз высшее образование, закончила бакалавриат в МАРХИ и две магистратуры по урбанистике - в Голландии и в России. Папа с мамой заканчивали факультет почвоведения МГУ. Мама сейчас там и работает.

На экзамене по математике в МГУ Руслан набрал 100 баллов из 100 возможных.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

...Родители с детства создавали нам все условия, подкладывали нужные книги, энциклопедии. Даже если у ребенка возникает какой-нибудь вопрос, на который ответить сложно, родители всегда пытались разобраться и ответить.

- Сейчас многие родители увлечены тем, что пытаются давать всяческое дополнительное образование – водят в музеи, на мастер-классы, научные шоу и т.д. Это было в твоем детстве?

- Я хорошо помню, например, как ходил в 1-м классе в Дом детского творчества на лепку из глины. Мне там нравилось. Я занимался в математическом кружке в 5-6-м классе. Мы ходили в музей «Экспериментаниум», когда он был еще в старом здании на Дмитровской. Там мне было очень интересно. Сейчас мы посещаем фестиваль науки. Он проходит в октябре в Москве.

Про учёбу

- Когда ты понял, что тебе учиться легче, чем большинству твоих сверстников?

- Еще в начальной школе учительница давала по математике дополнительные номера - чтобы было чем заняться, когда сделал уже весь основной объем работы.

В школу №179 (в 2017 году заняла третье место в Топ-500 школ России по версии минобрнауки - Ред.) я перешел только после 6-го класса. Это Большая Дмитровка, рядом с Государственной Думой, метро «Охотный ряд». Я жил в Химках и ездил по часу в одну сторону.

Как готовиться к экзаменам

- Допустим, завтра у тебя экзамен. Как ты проведешь сегодняшний день?

- Зависит от того, какой экзамен. Перед биологией я решил, что можно повторить всё, порешать пробники именно в канун экзамена.

- Весь день и до ночи?

- Да нет, выспаться нужно. Перед олимпиадами я готовился задолго и день перед туром так не проводил. Я просто побольше отдыхал. Мне кажется, перед экзаменом можно вспомнить, какие основные темы бывают, и пробежаться по основным вопросам, которые могут задать. У меня бывало, что я не мог уснуть. Но не то, чтобы я чувствовал прямо какое-то беспокойство. Просто почему-то не засыпаешь.

- Экзамен в МГУ, профильная математика, была сложнее, чем на ЕГЭ?

- Наверное, по самой математике этот экзамен сложнее, но так как в нем задач меньше, он приближен по формату к олимпиадам, мне лично было проще в МГУ.

Почему не в программисты

- Ты закончил математический класс, но дальнейшую судьбу связываешь с биологией. Почему не в программисты, например? Перспективно же: смог бы уехать в Кремниевую долину, Google, Apple и прочие гиганты собирают умных ребят со всего мира.

- Это все-таки не биофак, а факультет биотехнологий и биоинформатики. Там изучают как математику усиленно, так и биологию. И биоинформатика - это тоже программирование. Я выбрал то, что мне больше всего нравится.

- А рассматривал ли ты вариант учебы за границей?

- Всерьез не рассматривал. Потому что у меня перед глазами пример моей сестры, которая вначале получила образование в России, а потом уже в Голландии. Я считаю, что и в России можно получить достойное образование. Пока необходимости уезжать нет, зачем это делать?

Про ЕГЭ и реальные знания

- Если бы можно было выбирать – или традиционный экзамен сдавать, или ЕГЭ - ты бы что выбрал?

- У меня разницы особой не было бы, потому что я уже решил, куда поступать. Главный плюс ЕГЭ в том, что его можно засчитать в любой вуз страны. Моя мама, например, была не уверена в своем поступлении в МГУ и смогла туда поступить только потому, что экзамены проходили раньше, чем в остальных вузах. У нее был второй шанс, если бы она провалилась и не поступила. Главное преимущество ЕГЭ в том, что это единый для всех экзамен, который принимается во всех вузах. Мне это нравится. Можешь на 15 направлений подать, если суммарно считать… Да, забюрократизированная процедура. По-моему, это цена нашей стандартизации. Но на всю страну распространили, чтобы было меньше подлога, мошенничества.

Руслан Салимгареев: " Я считаю, что и в России можно получить достойное образование".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- А какие проблемы в школьной системе?

- Я думаю, что сложнее всего то, что экзамен охватывает материал, который дается, если не с 1-го класса, то точно с 5-го. В начальной школе совсем базовые знания, в 5-м классе они в основном повторяются, но уже начиная с 5-го класса все больше и больше материала, и это усвоить сложнее всего. Может быть, решать задания из ЕГЭ после прохождения каждой темы? Вот в 5-м классе прошли проценты - решили задачу на проценты. Результат был бы лучше, чем решать такие задачи в 11-м классе, когда уже все забыли.

- С 2022 года введут обязательный ЕГЭ по иностранному языку. Как считаешь, знания иностранного так можно измерить?

- Я думаю, иностранный язык можно измерить не хуже, чем знания по любому из остальных школьных предметов. Другое дело, что сама школа дает такие базовые знания… Не всем даже очевидно, например, как знания по физике помогут рассчитать, сколько мы платим за электроэнергию, сколько стоит вскипятить один чайник.

Про музыку и сериалы

- Как ты отдыхаешь?

- Стараюсь найти какое-нибудь уединенное место, может быть, в парке, в каком-нибудь дворе в спальном районе…

- Ты любишь спальные районы?

- Да. Панельки где-нибудь подальше от дома, чтобы затеряться.

- Ты гуляешь?

- Да, гуляю. Если не находить свободное время, то начнешь время терять.

- С кем гуляешь – с друзьями, подругами?

- С друзьями сложно в учебное время, потому что у них свои дела какие-то. На каникулах можно и с друзьями. А так я в основном один. По дороге из школы могу заехать в Ботанический сад.

- Что ты делаешь, когда тебе скучно?

- Включаю грустную музыку, наверное. В музыке у меня такие же вкусы, как и в литературе. Я не очень много подбираю сам, скорее, по рекомендациям друзей что-то слушаю. Например, группы Radiohead, Flëur, Motorama, The Gathering.

- Как насчет того, что сейчас на хайпе? Модные рэперы? Гречка, Монеточка?

- Я просто не пробовал. Мой самый младший брат Монеточку слушает.

- Это с которым разница 8 лет?

- Да.

- Телевизор смотришь?

- Он у нас дома есть, но я в последние годы вообще не смотрю.

- Что смотришь в YouTube?

- Не очень много, в основном какие-то научно-популярные видео.

- Американские, британские или отечественные?

- Отечественных достойных тоже много. ПостНаука, канал Валентина Конона TrashSmash.

- Книги?

- Сейчас из художественной литературы я начал читать «Планету людей» Антуана де Сент-Экзюпери. Но прервался, потому что в издательстве Corpus мне подарили две хорошие научно-популярные книжки. Нон-фикшн вообще меня сильно увлекает. Прочитал книгу Левонтиной «О чем речь». Не то чтобы там был какой-то сюжет, но она связана общей тематикой с ее предыдущей книгой «Русский со словарем». Это очень интересно. Лингвистическая научно-популярная книга.

- Кино смотришь? Марвеловскими героями не увлекаешься?

- Это я не смотрел. По-моему, это выливается в какой-то сериал. На сериалы нужно находить очень много времени. Я боюсь, что не найду просто.

- В «Игре престолов» не в курсе, кто там кого?

- Нет. Я видел в 2013 году парня в футболке, на которой были написаны спойлеры к «Игре престолов». Я даже не сразу понял, что это.

Про видеоигры

- Очень важный вопрос. Играешь ли ты в видеоигры?

- Сейчас вообще мало. Но с одноклассниками мы играли в Clash of Clans, Clash Royale (стратегии, разработанные финской компанией Supercell).

- Как считаешь, не преувеличивают ли опасность те, кто говорит, что из-за игр растет неприспособленное, болезненное, замкнутое поколение?

- Я отослал бы к научным источникам. Мне кажется, что недостаток социализации можно было себе обеспечить во все времена – хоть уткнуться в газету, хоть в книгу, хоть в видеоигру. Хотя видеоигры, конечно, сильнее нацелены на то, чтобы захватывать внимание.

Про смартфоны и соцсети

- Ты есть во ВКонтакте. Где еще?

- В Инстаграме. В Фейсбуке у меня такой пустой профиль, меня там нереально найти практически.

- Что пишут в личку? Хейтеров много было?

- В целом нет. Я в черный список вносил буквально пару людей. Иногда можно просто не читать. Угроз никаких вроде не приходит пока, слава богу. В основном поздравляют. Пишут иногда «привет», а дальше – «значит, игнорим?». Это не очень приятно, но нельзя же всем ответить. Кто-то спрашивает, как готовился. Если какой-то простой вопрос, я обычно отвечаю. Приятнее всего, когда пишут: “прочитал твое интервью, ты меня вдохновил прочитать такую-то книгу”. Или: “я теперь понял, чего хочу в жизни, твоя страница меня вдохновила”.

Руслан о гостях странички в соцсети: "Угроз никаких вроде не приходит пока, слава богу. В основном поздравляют".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Как у тебя взаимоотношения со смартфоном и соцсетями? Ты там залипаешь или как-то контролируешь себя?

- Я могу подолгу иногда листать ленту и попасть на какую-то странную страницу, переходя по ссылкам, но обычно ловлю себя на этом. Вот я недавно из быстрого доступа у себя на планшете убрал ВКонтакте, чтобы там не проводить так много времени. У меня нет уведомлений на телефоне. Это удобно тем, что никто не беспокоит, если написали в какой-то момент. Но я расплачивался за это тем, что регулярно заходил и проверял, не написал ли кто.

Пользуюсь картами. Постоянно смотрю, куда бы еще пойти, поехать на самокате, на автобусе. На велике по городу мне не нравится. По правилам дорожного движения я должен в большинстве случаев ехать по дороге, по крайней полосе. А там неудобно, обгоняют машины, автобусы.

- А спорт – твоя история?

- Активный отдых.

- Что именно?

- На пикнике можно поиграть в бадминтон, фрисби покидать. В начальной школе я занимался баскетболом, но это уже так далеко в прошлом.

Про планы и мечты

- Что тебя мотивирует?

- Какая-то мечта, планы на ближайшую перспективу. Когда есть цель, осознание того, что есть к чему стремиться.

- У тебя есть какой-то план ближайший лет на 8?

- Я бы не сказал, что есть какая-то четкая стратегия. Я ценю свою свободу выбора и не ограничиваю себя заранее. Потому что обстоятельства, с которыми я столкнусь, мне до сих пор неизвестны даже в общих чертах.

- Ты, допустим, закончил вуз, и тебе предложили заниматься наукой в России. В настоящее время ты предложение скорее примешь, или наука – это не твое?

- Мне нравится учиться, значит, и наука мне отлично подойдет.

- А если тебе предложат заниматься наукой не в России, а где-то в Европе, в Штатах, ты согласишься?

- Я соглашусь. Вообще разницы большой нет, как страна называется. Но в России у нас не такие удобные условия для исследований с оборудованием, с доступностью его.

Про выборы

- Тебе скоро исполнится 18. Ты будешь голосовать? Или ты аполитичен?

- Я бы проголосовал, но в этом году уже не получится.

- Ты мог бы быть активистом?

- Я аполитичен в смысле гражданской активности, но я стараюсь анализировать ситуацию, понимать, что мне важно.

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