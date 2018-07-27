Нелепые наряды фестиваля «Рандеву»: Лолита в халате, а Нино Катамадзе неудачно скопировала юную Пугачеву

СЕГОДНЯ 21:13 2018-07-27T21:25:15+03:00

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В Юрмале прошел престижный музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву». Хозяйка музыкального форума была, как всегда, великолепна: стройная, молодая, стильная. Лайма порадовала поклонников не только сольным выступлением под живой оркестр, но и интересными дуэтами с коллегами. С каждым годом (скоро отгремит уже пятый фестиваль) музыкальный смотр Лаймы становится все креативнее. Поскольку за кулисами и на сцене много знаменитостей и светских персон, мы не можем не рассказать о нарядах выступавших.

О модных промахах знаменитостей на рижском взморье «КП» поведала дизайнер Ксения Князева.

Вера Брежнева

В Юрмале было жарко и в черном брючном костюме должно быть очень дискомфортноФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Очень странный образ. Во-первых, в Юрмале было жарко и быть в черном, да еще в брючном костюме — это очень дискомфортно в такую погоду.

Во-вторых, есть вопрос к жакету. Рукав пришили ни к селу ни к городу. Такое ощущение, что Вере этот жакет мал, словно она сняла его со своей младшей дочки. Фигура у Веры Брежневой шикарная, она молодец. Но статус суперзвезды не позволяет уже певице носить такие вещи.

Нино Катамадзе

Нино Катамадзе неудачно скопировала юную ПугачевуФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Можно этот образ назвать пионерским костром. На платье это не тянет. Просто большой кусок ткани с дыркой для головы. Неудачная копия ранних нарядов Аллы Пугачевой. Но у Аллы Борисовны балахоны были эффектными, хоть и скрывали фигуру. А тут не видно ни рук, ни шеи. Просто апельсин и все. Безусловно, это платье скоморошеское. Нельзя сказать, что оно «от кутюр», хотя вероятно это натуральная ткань, возможно, шелк. Надеюсь, это не полиэстер, потому что тогда можно свариться в нем на жаре.

Тамара Гвердцители

Тамара Гвердцители выбрала тунику из 90-хФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Я очень люблю Тамару Гвердцители. Моя мама тоже ее поклонница. Тамара очень яркая красивая женщина. Возраст совершенно ее не портит.

А портят певицу бабушкины наряды. Тамара выбрала тунику из 90-х. Если бы на артистке была бы обычная белая рубашка с объемными рукавами и юбка с высокой талией, она выглядела бы более современно. Но здесь туника непонятного размера, на ней есть все — и принт и рюши с полосками, спущенный рукав, декольте. Жаль, что так странно подобран образ, потому что у Тамары шикарная фигура, шикарная внешность. Очень эффектная женщина, я ее обожаю.

Александр Панайотов и Лариса Долина

Александр Панайотов и Лариса ДолинаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Мне нравится Александр Панайтов. Но я бы убрала из этого образа бант кота Леопольда. Можно было бы его заменить бабочкой, к примеру. Или чем-то другим более изящным. Хотя Саша модный эффектный парень, он всегда стильно одет, но тут он чуть переборщил.

По поводу Ларисы Долиной не знаю, что сказать. Мне скучно от этого наряда, не цепляет взгляд и не вызывает эмоций. Наверное, логика была такая: «В черной юбке мне комфортно, но так как это сцена, мне нужно что-то блестящее».

Хотя, безусловно, Панайотов и Долина одни из немногих очень круто поющих людей в нашей стране.

Лолита

Лолите не хотелось заморачиваться с нарядомФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Лолита прекрасна. Ей бесполезно что-то советовать. Лолиту не переубедить.

Сегодня она одета так, словно вышла в гостиную. Она себя в этом наряде чувствует очень расковано и комфортно, ничто не стесняет ее в движениях. Видно, что певице не хочется заморачиваться с нарядом. Перед нами халат на 4 пуговицы, красивый бархатный мешок. Это будуарная вещь не для сцены.

Юлия Паршута

Юлия ПаршутаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- У Юли прекрасная фигура. Но такого цвета платье нуждается в загорелой коже. На афроамериканских поп-дивах такие наряды смотрятся шикарно, они играют серебром или золотом на шоколадной коже. А тут все слилось. Чего-то не хватает.

Дизайнер Ксения КнязеваФото: из личного архива

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