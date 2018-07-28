Деми Мур закрутила роман со звездой «Мальчишника в Вегасе» на 11 лет младше нее

СЕГОДНЯ 15:40 2018-07-28T15:48:56+03:00

55-летняя Деми по-прежнему в отличной форме, а ее сексапильности и харизме можно только позавидовать. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Деми Мур снова счастлива и влюблена: актриса закрутила новый роман. Очередным избранником брюнетки стал актер Эд Хелмс, звезда голливудских комедий «Мальчишник в Вегасе» и «Мы – Миллеры». В отличие от 55-летней Деми, за плечами у которой целых три брака, Эд никогда не был женат. Страсть между ними вспыхнула на съемочной площадке: Мур и Хелмс вместе снимались в комедии «Corporate Animals», которая выйдет на экраны в следующем году. В картине, кроме них, заняты Шэрон Стоун и Джессика Уильямс.

Выбор Деми Мур сильно озадачил голливудскую звездную тусовку: как известно, актриса предпочитает мужчин намного младше себя. Кроме экс-супруга Брюса Уиллиса все остальные ее кавалеры были гораздо моложе. В третий раз Деми пошла под венец с Эштоном Катчером, разница в возрасте с которым составляла 15 лет. После развода с Катчером Мур встречалась с лос-анджелесским арт-дилером Вито Шнабелем (ему 32 года), певцом Ником Джонасом (парню 25) и актером Тоби Макгуайером (на 13 лет младше). Новый избранник Деми Эд Хелмс «всего» на 11 лет моложе актрисы. Пока что у пары конфетно-букетный период, и перерастет ли он во что-то более серьезное, покажет время.

Очередным избранником Мур стал актер Эд Хелмс, звезда голливудских комедий «Мальчишник в Вегасе» и «Мы – Миллеры».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из-за своего пристрастия к молодым мужчинам Деми не раз ссорилась со старшей дочерью Румер. Говорят, актриса постоянно отбивает у дочки потенциальных кавалеров, с которыми Румер не прочь встречаться. Но поскольку 55-летняя звезда по-прежнему в отличной форме, а ее сексапильности и харизме можно только позавидовать, более молодые мужчины охотно вступают с ней в отношения.

Напомним, с 1987 по 2000 годы Деми Мур была замужем за Брюсом Уиллисом, которому она родила троих дочерей. Эштон Катчер начал встречаться с актрисой в 2003 году. Большая разница в возрасте моментально сделала их самой популярной парой Голливуда.

Эштон и Деми поженились в 2005 году, Катчер сумел подружиться с экс-супругом Мур Брюсом Уиллисом и тремя дочками. В 2011 году Деми, узнав об измене супруга, подала на развод. Пара разошлась после того, как один из американских таблоидов опубликовал откровения 23-летней блондинки Сары Лил. Молодая модель рассказала о бурной ночи, проведенной с Катчером. Разразился скандал, после которого Эштон и Деми Мур расстались. Однако окончательный развод — с разделом состояния и недвижимости — был оформлен только спустя два года, в 2013 году.

После того случая, по словам Катчера, его имя еще пять лет полоскали скандальные журналы исключительно с клеймом «бабник».

- Характер проявляется тогда, когда все эти журналы разрывают вас на клочки за то, что вы сделали или, возможно, не сделали, а вам на следующий день нужно идти и играть, - рассказывал Катчер в одном из интервью.

Деми с младшими дочками Таллулой и Скаут, которых она родила в браке с Брюсом Уиллисом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам Эштона, он был рад наконец-то завершить развод. И этот опыт, как ни странно, положительно повлиял на него.

- Для меня было большим счастьем получить опыт развода. Потому что я почувствовал, что это такое, как развод повлиял на меня, сколько в нем было потерь и сколько было любви. Даже несмотря на то, что это было грязно и недостойно, - признался Катчер. - И я совершенно другими глазами посмотрел на развод моих родителей.

Деми долго не могла оправиться после их разрыва – актриса даже угодила в клинику после того, как ее госпитализировали из-за передозировки веселящего газа. Актриса прошла курс реабилитации и избавилась от пристрастия к алкоголю и легким наркотикам. А потом нашла в себе силы начать жизнь с чистого листа и снова встречаться с мужчинами.