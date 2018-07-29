Убийство в футбольных тонах

СЕГОДНЯ 12:59 2018-07-29T13:13:49+03:00

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Как всегда полицейские отчеты скупы. Игорь Соколовский ехал из Питера в Москву. В вагоне-ресторане поругался с кем-то с соседнего столика, вышли на перрон Курского выяснять отношения, к драке присоединились друзья оппонента Соколовского. В результате потасовки Игорь получил смертельное ножевое ранение. Его товарищ ранен. Восемь нападавших задержаны. Остальных ищут.

Трагическая история так и осталась бы одной из многих, если бы не причастность ко всему этому футбола. Соколовский ехал в Нижний поболеть за ЦСКА в матче за Суперкубок. Нападавшие, как выяснилось, тоже за ЦСКА. Только они представители так называемых «ультрас», организованные фанаты, всегда готовые подраться. После тихо-мирно проведенного ЧМ-2018 мы возвращаемся к российским реалиям – футбол - это опасно, фанаты могут зарезать.

Дикая история. И совершенно непонятная. По фанатской терминологии, свои убивают своих. То есть ссора произошла не по «религиозным» соображениям, все же за один клуб болеют. Получается бытовуха. Но на бытовые разборки не приезжают боевики с ножами. Выходит, все-таки мы имеем дело с серьезной группировкой, которой плевать за законы? Или это отдельно взятая кучка негодяев?

По доброй традиции современного информационного поля, через день-два об этом происшествии забудут все. Кроме родных и близких убитого и адвокатов убийц. А значит, на большинство вопросов ответов так и не будет. Да и неинтересно никому. До новой трагедии, в которой прозвучит слово «фанат».

Но по имиджу российского футбола такие новости бьют крепко и плотно вбивают в сознание: чемпионат мира - это одно, наш футбол – другое.

И ведь не докажешь никому, что сейчас на стадионах спокойно, безопасно. Можно ходить семьями и получать удовольствие. Фанаты-бандиты, ровно как и просто бандиты, в стране есть. И с ними вполне можно столкнуться. И, как выясняется, далеко необязательно для этого ходить на футбол или болеть «не за ту» команду.

Бандиты, без разделения на фанатов и не фанатов, работа полиции. И наличие шарфа или татухи одного или другого клуба, ни в коей мере не должны смягчать наказания или оправдывать преступление. Пора понять – бандитское поведение фаната или человека совсем не любящего футбол – одно и то же.

Во время чемпионата мира о фанатских разборках не сообщалось. Вроде как не место и не время. Сейчас, когда контроль над болельщиками ослаб, дикие дивизии хулиганов наверняка захотят вернуть известные им одним позиции. И, думается, у полиции есть все возможности, чтобы эти попытки пресечь. Но главное, что может и должно оставить футбольное хулиганство в прошлом - это полные трибуны нормальных, веселых, жизнерадостных людей. В такой компании никому не придет в голову ерундой заниматься.