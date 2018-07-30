«Тест на ВИЧ: Экспедиция»: с 3 по 6 августа акция Минздрава России пройдет в Кемеровской области

СЕГОДНЯ 13:10 2018-07-30T13:10:26+03:00

Сдать тест на ВИЧ анонимно и бесплатно можно будет в мобильных пунктах тестирования в четырех городах: Ленинск-Кузнецкий, Белово, Новокузнецк, Кемерово

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III Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция», организованная Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), продолжится в Кемеровской области. Маршрут акции, направленной на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию, проложен через 30 регионов и охватывает 120 городов. Акция началась 12 июня на Камчатке и закончится в ноябре в Калининграде.

В Кемеровской области акция пройдет с 3 по 6 августа. Мобильные пункты тестирования (МПТ), в которых квалифицированные специалисты ГБУЗ «Кемеровский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» проведут бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию с дотестовым и послетестовым консультированием, сделают остановки в Кемерово, Новокузнецке, Белово, Ленинске-Кузнецком. В оживленных местах – на городских площадях и возле торговых центров – жители смогут увидеть белые брендированные автомобили с широкой красной лентой. Это символ дороги, по которой через всю Россию проедут МПТ и объединят регионы в борьбе с угрозой ВИЧ/СПИД.

В Кемеровской области практически каждый день выявляется новый случай ВИЧ-инфекции. Задача акции – привлечь внимание жителей регионов к проблеме и повысить мотивацию к прохождению тестирования, увеличить количество людей, сдавших тест на ВИЧ, донести до людей информацию о ВИЧ-инфекции, помочь защитить себя и близких. В МПТ любой желающий сможет пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.

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Итоговое мероприятие, посвященное участию региона во Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция», пройдет 6 августа в г. Кемерово.

Место проведения мероприятия: г. Кемерово, ул. Арочная, д. 37 (Театр для детей и молодежи)

Время: 10:00-12:00

Где и когда можно сдать тест на ВИЧ в Кемеровской области:

г. Ленинск-Кузнецкий – 5 августа

Время: 10:00 – 18:00

Адрес: г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, д. 34 (Центральная площадь Победы).

г. Новокузнецк – 3 августа

Время: 13:00 – 19:00

Адрес: г. Новокузнецк, пр. Шахтеров, д. 19а (территория парковки у главного входа в ТРЦ «Полет»).

г. Белово – 4 августа

Время: 10:00 – 16:00

Адрес: г. Белово, ул. Советская, д. 29 (территория парковки у главного входа в ТЦ «Торговый Дом»).

г. Кемерово – 4 и 5 августа

4 августа

Время: 10:00 – 18:00

Адрес: г. Кемерово, Пр. Октябрьский, д. 34 (территория парковки у главного входа в ТРЦ «Лапландия»).

5 августа

Время: 10:00 – 18:00

Адрес: г. Кемерово, ул. Кирова, д. 41, (территория парковки у главного входа в ТЦ «Кемеровский центральный универмаг»).

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.