2018-07-30T19:42:30+03:00
В мире

Разбитую звезду Трампа стерегут «русские»

Противники президента нашли новый повод потроллить его
Дарья КРЫЛОВА
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Пара мужиков с российским флагом и в странных шинелях и шапках (такой советскую форму показывали в американских фильмах) «взяли под охрану» разбитую звезду Дональда Трампа. Фото: twitter.com/adamcbestПара мужиков с российским флагом и в странных шинелях и шапках (такой советскую форму показывали в американских фильмах) «взяли под охрану» разбитую звезду Дональда Трампа. Фото: twitter.com/adamcbest
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В воскресенье знаменитую Аллею Славы в Голливуде оккупировали два «русских солдата». Пара мужиков с российским флагом и в странных шинелях и шапках (такой советскую форму показывали в американских фильмах) «взяли под охрану» то место, где в асфальте совсем недавно красовалась звезда Дональда Трампа. Накануне ее разбил в прах киркой один из ненавистников президента. Чтобы не привлекать внимания, свой инструмент он принес в чехле из-под гитары.

Собственно, и тролли-охранники Трампа не жалуют, цель их акции - представить, как русские защищают президента, которого, мол, сами и избрали...

Именную звезду Трампа разбил киркой один из ненавистников президента Фото: REUTERS

Именную звезду Трампа разбил киркой один из ненавистников президентаФото: REUTERS

Злоумышленник с киркой по имени Остин Клэй сдался полиции и был арестован за вандализм. Но за решеткой не просидел и нескольских часов - его выпустили под залог, который внес другой уничтожитель трамповской звезды - Джеймс Отис. В 2016 году, накануне президентскимх выборов, он размолотил ее кувалдой. Отделался штрафом...

Трамп удостоился именного памятного знака на Аллее Славы десять лет назад за участие в реалити-шоу «Ученик» на телеканале NBC.

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