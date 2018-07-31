Ученые выяснили, что подхалимы хуже работают

СЕГОДНЯ 17:05 2018-07-31T17:11:48+03:00

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Кажется, что уж кто-кто, а подхалимы при любом начальстве будут жить в шоколаде, но исследования ученых из Университета Орегон доказывает, что ничего подобного. Оказывается, что те, кто постоянно думает о том, как польстить руководству, и придумать комплимент поярче, к концу рабочего дня чувствует себя опустошенным и измотанным. Мол, ничто так не забирает душевнее силы как простая и добрая лесть. Как итог – снижение продуктивности, моральность усталость, отсюда, постоянные ссоры с коллегами.

Что интересно, сотрудников на более высоких должностях подхалимство выматывает не так сильно, как их коллег рангом ниже. Исследователи проанализировали поведение 75 работников компании по программному обеспечению в Китае, которые отвечали о своих взаимоотношениях с начальством в течение двух недель.

Результаты показали, ничто не убивает продуктивность как лесть. Свое исследование ученые опубликовали в Journal of Applied Psychology. Ведущий автор исследования Энтони Клотц, доцент кафедры менеджмента, отметил, что нервное истощение из-за лести сказывается на состоянии человека мгновенно, иногда это выматывает человека настолько, что он увольняется.