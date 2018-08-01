2018-08-01T16:26:35+03:00
Звезды

Юлия Меньшова заявила, что ее пластический хирург перестарался, делая ей новое лицо

Телеведущая ответила всем завистникам на самый интересующий вопрос
Ольга АНТОНОВА
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Юлия МеньшоваЮлия МеньшоваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Юлия Меньшова на днях отпраздновала свое 49-летие, однако, даже безжалостный свет телевизионных софитов не подчеркивает какие-либо недостатки ее лица. Актриса всегда великолепно выглядит, что разумеется, является отдельной темой для обсуждения завистников и недоброжелателей. В комментариях люди обсуждают пластических хирургов, к которым обращалась Юлия и число операции, которая телеведущая делала, чтобы сохранить молодость. Но надо отдать должное Меньшовой, ей присуще прекрасное чувство юмора, и на днях она решила потролить всех экспертов, разбирающихся в нюансах ее внешности. Актриса скорчила гримасу и рассказала о «страшных» последствиях пластической хирургии.

«Самый главный вопрос Инстаграма: « Что с лицом?» Люблю его — отдельно. Настало время признаться. Мой пластический хирург, безусловно, перестарался, и вообще-то вот она истинная правда, настоящее лицо! Каждая нормальная фотография стоит титанических усилий художников по гриму, ну и немыслимый фотошоп (ясен пень!). На телик приезжаю за сутки, чтобы привести себя хоть в какой-то вид, чтоб не стыдно было людям показаться», — пишет Юлия под шутливым фото.

juliavmenshovajuliavmenshova
"Самый главный вопрос инстаграма: ЧТО С ЛИЦОМ? Люблю его - отдельно".
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Меньшовой стоит отдать должное за самоиронию и смелость. Пока многие артисты в угоду фанатам меняют себя у пластического хирурга до неузнаваемости, Юлия остается верной себе, за что её особенно любят поклонники. «Молодец, Юля, так держать! Умница! Красавица! А злопыхатели пусть завидуют, но только молча», — написали Меньшовой пользователи Сети.

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