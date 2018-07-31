Прогноз работы: плиточник

31 Июль 17:40 2018-07-31T17:43:44+03:00

Облицовщик-плиточник – это строительный рабочий, который занимается облицовкой поверхностей керамическими, бетонными плитками и каменными плитами наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений

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В зависимости от разряда облицовщик-плиточник занимается следующими видами работ:

· 2-й разряд: Сортировка керамических, стеклянных, асбестоцементных и других плиток по размерам, цвету и сорту. Приготовление вручную по заданному составу растворов, сухих смесей и мастик. Подготовка поверхностей основания под облицовку плиткой.

· 3-й разряд: Облицовка керамическими, стеклянными, асбестоцементными и другими плитками на растворе сплошных прямолинейных поверхностей стен при толщине шва свыше 2 мм и полов по готовым маякам. Заполнение раствором швов между плитками. Натягивание и обмазка металлической сетки раствором. Устройство выравнивающего слоя. Разборка плиток облицованных поверхностей. Перерубка и прирубка плиток с подточкой кромок. Сверление отверстий в плитках. Приготовление растворов и мастик для крепления плиток. Приготовление растворов для промывки облицованных поверхностей. Облицовка полов плитами из литого камня.

· 4-й разряд: Провешивание и отбивка маячных линий под облицовку прямолинейных поверхностей. Облицовка пилястр, ниш и других мелких поверхностей. Облицовка плитками на растворе и мастиках сплошных прямолинейных поверхностей стен при толщине шва до 2 мм. Установка фасонных плиток (карнизных, плинтусных, угловых). Укладка фризов простого рисунка с разметкой. Смена облицовочных плиток. Ремонт плиточных полов. Облицовка поверхностей стен стеклом «марблит» и плитками из стеклокристаллита, стекломрамора. Облицовка полов с применением машин для вибровтапливания плиток.

· 5-й разряд: Облицовка потолков и криволинейных поверхностей. Настилка полов из ковровой керамики с разметкой поверхности под укладку по заданному рисунку. Разметка поверхностей и укладка фризов любого рисунка. Декоративная облицовка плитками.

· 6-й разряд: Составление и укладка крупных художественных панно в холлах, офисах и т. п. Укладка керамической плитки с рисунком при реконструкции дворцов, храмов и других объектов, представляющих художественную ценность. Облицовка поверхности керамической плиткой-шелкографией и зеркальной плиткой.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В РОССИИ – 41 000

Минимальная предлагаемая работодателями зарплата – 23 100 рублей.

Максимальная – 152 100 рублей.

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«ВКБ-Новостройки» Объединение застройщиков Юга – товарищество ведущих строительных компаний ЮФО. Застройщики – крупнейшие предприятия отрасли, имеют многолетний положительный опыт работы и признание в своем секторе экономики, создают проверенное и качественное жилье эконом- и комфорт-класса. Все работают только на основе Федерального закона 214-ФЗ, предлагаемое жилье отвечает принятым стандартам качества и имеет все необходимые сертификаты и документы. Все квартиры сдаются с отделкой «под ключ». Компании строят свою работу на основе социальной ответственности: во всех микрорайонах осуществляется строительство детских и спортивных площадок, сдаются в строй детские дошкольные учреждения и школы. Предусмотрены помещения под магазины, другие хозяйственные объекты: почта, банк, аптеки, кафе, парикмахерские.

Конкурентное преимущество объединения: ответственность, высокое качество выполненных работ, использование современных технологий и материалов, отделка «под ключ».

В Объединение застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки» входят компании:

ООО «БАУИНВЕСТ», ООО «Бизнес-Инвест», ООО «Деловой Мир», ООО «КраснодарСтройГрупп», ЗАО «Кубанская марка», ООО «Мастерстрой», ООО ИСК «Наш Город», ООО «ОБД-Риэлт», ОАО «Ростовское».

Эти компании строят микрорайоны «Почтовый» (ул. Гидростроителей), «Московский», «Восточно-Кругликовская», «Молодежный», «Горгиппия», «Маршала Жукова», коттеджный поселок «Вишневый сад», ЖК «Суворовский», ЖК «Платовский», ЖК «Малая Земля», ЖК «Лазаревский». В южных городах России: в Краснодаре, Ростове-на-Дону, пос. Афипском, Новороссийске, Геленджике, Анапе и Сочи.

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локация: Орел

сайт: http://www.orelstroy.ru

телефон: +7 (4862) 63-30-19

Публичное акционерное общество «Орелстрой» действует с 1943 года и является крупнейшей строительной холдинговой компанией Орловской области. Холдинг объединяет четыре общестроительных и три специализированных организации, два транспортных предприятия, два предприятия стройиндустрии, проектный институт, строительную лабораторию, жилищно-эксплуатационное и иные предприятия.

ПАО «Орелстрой» является членом Ассоциации Саморегулируемой организации регионального отраслевого объединения работодателей «Орловское региональное объединение строителей», Некоммерческой организации «Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков».

Приоритетным направлением деятельности компании является строительство жилья. За последние годы компания построила более одного миллиона квадратных метров жилья многоквартирных многоэтажных жилых домов. Акционерное общество участвует во всех федеральных и региональных программах по обеспечению жильем граждан России: «Обеспечение жильем ветеранов», «Обеспечение жильем детей-сирот», «По переселению из ветхого и аварийного жилья».

Направления деятельности холдинга:

· проектные работы и инженерно-геологические изыскания;

· строительство жилья, социальных объектов и коммерческой недвижимости «под ключ»;

· строительно-монтажные работы (каркасно-монолитное, кирпичное, ширококорпусное и панельное домостроение);

· землеройные и свайные работы (устранение просадочности грунтов, железобетонные и буронабивные сваи);

· устройство фундаментов;

· прокладка внутренних коммуникаций и наружных инженерных сетей (газ, вода, канализация, электроэнергия, телефонизация);

· строительство водозаборных узлов и очистных сооружений;

· монтаж котельных и лифтов;

· отделочные работы и благоустройство территорий;

· реализация и эксплуатация жилого и нежилого фонда;

· аренда строительной техники;

· услуги по перевозке грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

Группа компаний «Ташир»

локация: Москва

сайт: http://www.tashir.ru/business-activities/stroitelstvo/

телефон: +7 (495) 514-20-96

Группа компаний «Ташир» является крупнейшим застройщиком коммерческой недвижимости России. На протяжении более 19 лет «Ташир» активно инвестирует в строительную отрасль, способствуя поступательному развитию экономики страны. Группа обладает значительным техническим, производственным, финансовым, управленческим потенциалом и многолетним опытом в области строительства объектов недвижимости различного назначения. Способна самостоятельно реализовать проекты любой сложности от процесса проектирования объекта до его запуска в эксплуатацию. За годы деятельности «Ташир» накопил уникальную экспертную базу, которая дает возможность реализовывать передовые принципы и инновационные технологии в области строительства.

В состав строительного направления Группы входит порядка 160 специализированных разнопрофильных предприятий и более 16 000 сотрудников. Крупнейшая производственная база позволяет «Ташир» на протяжении многих лет бесперебойно возводить современные здания и ежегодно вводить в среднем порядка 500 000 квадратных метров недвижимости. На текущий момент Группа реализовала более 300 проектов строительства зданий различного назначения в более чем 25 городах России и за ее пределами.

ООО СК МАСТЕР

локация: Москва и Московская область

сайт: http://master-sk.com

телефон: +7 (499) 495-47-41

Компания «Мастер» работает с 2010 года. Мы строим жилые дома, занимаемся ремонтом и отделкой жилых помещений по авторским дизайн-проектам, а также превращаем коммерческие помещения в пространства для комфортной работы и бизнеса.

Сегодня «Мастер» – это:

• 4 комплексные услуги

• 72 готовых проекта

• 16 офисных сотрудников

• 68 строителей и специалистов

Миссия компании: Помочь всем, кто занят делом и ценит свое время, воплотить интерьерные и архитектурные решения в жизнь. Именно поэтому мы ведем только комплексные проекты, чтобы больше активных и целеустремленных людей жили и развивали дело в комфортном для них пространстве, но не тратили время и нервы на его обустройство.