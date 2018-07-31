Прогноз работы: электрик

31 Июль 18:30 2018-07-31T18:30:11+03:00

Несмотря на то, что вакансий по специальности электрик не так уж много, хороший специалист без труда найдет работу. Хотя бы в качестве частного мастера. Большинство студентов трудоустроены еще до выпуска

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Профессия электрик относится к категории особо опасных. Деятельность электромонтеров связана с постоянным риском во время работы, требует внимательности и знания способов защиты от поражения электрическим током, а также способов оказания пострадавшим от электротравм первой помощи.

Представители профессии регулярно, раз в пять лет, проходят техническую переподготовку, связанную в основном с технологическим обновлением электрооборудования и коммуникаций, а также ежегодную проверку знаний правил электробезопасности. Электромонтерам по ремонту и обслуживанию электрооборудования в России присваиваются разряды со 2-го по 6-й включительно согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих (ЕТКС).

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В РОССИИ – 39 000

Минимальная предлагаемая работодателями зарплата – 25 200 рублей.

Максимальная – 162 500 рублей.

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Лучшие работодатели:

ООО «АЛЬПИНЕ»

локация: вся Россия

сайт: http://www.alpine-stroy.ru/

телефон: +7 (495) 269-08-19

Компания ALPINE была образована в 1965 году и вот уже 50 лет является не только одной из ведущих строительных компаний в Европе, но и занимается строительством по всему миру. За свою историю компания реализовала много интересных проектов, различающихся по масштабам, сложности и стилю.

Компания занимается комплексным строительством промышленных предприятий, а также всех типов жилых и общественных зданий любой степени сложности, включая проекты благоустройства территорий, прокладки коммуникаций. Как предприятие, устремленное в будущее, «АЛЬПИНЕ» на протяжении многих лет успешно строит современные объекты, которые требуют выполнения работ по последнему слову техники и использования при этом новых методов и материалов. Мы самостоятельно выполняем работы на всех этапах строительства независимо от сложности, без привлечения наемного труда субподрядчиков и сторонних организаций, гарантируя, таким образом, высокую квалификацию сотрудников и обеспечивая строгий контроль за качеством материала и работ. Многолетний опыт работы позволяет нам решать самые сложные задачи, в том числе и в проектировании.

Мы планируем расширять свою деятельность в России, стремимся к ключевым проектам. Сотрудники, работающие у нас, представляют собой команду специалистов из разных стран. Чтобы увеличить конкурентоспособность и привлечь в свои ряды лучших из лучших, мы не жалеем средств на тренировку и курсы повышения квалификации, обеспечиваем здоровую атмосферу в коллективе, поддерживаем спортивные начинания. Наша компания выступает спонсором на конноспортивных мероприятиях. Среди нас есть любители автоспорта, а любителей хоккея набралось на собственную команду. Мы уделяем большое внимание подготовке молодых специалистов для дальнейшего развития компании, и это является одним из приоритетных направлений.

Самая главная наша задача – сдавать объекты высокого качества и в заявленные сроки. Мы гарантируем абсолютное качество своих строительных работ. Таких же высоких стандартов, которые мы предъявляем самим себе, мы требуем и от наших поставщиков. Требования к строительным компаниям, а также степень сложности отдельных проектов возросли. Строительство в международных масштабах требует соответствующей структуры и организации деятельности концерна. Для того чтобы внедрять международные стандарты и критерии и следовать им, разрабатываемые проекты координируются и контролируются нами централизованно.

ООО «АКСИОМА-СЕРВИС»

локация: вся Россия

сайт: http://axiom-service.com

телефон: +7 (495) 916-19-49

ООО «Аксиома-Сервис» создана для сервисного и эксплуатационного обслуживания регулируемых электроприводов и электрооборудования современных буровых установок с главными приводами на постоянном и переменном токе. В ее штат входят более 400 специалистов, имеющих богатый опыт работы по обслуживанию буровых установок различных типов: как российского производства, так и зарубежных компаний.

ООО «Аксиома-Сервис» является членом саморегулирующей организации НП «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», имеет сертификат соответствия ИСО 9001-2011.

ООО «Аксиома-Сервис» сотрудничает с основным разработчиком и поставщиком буровых установок в России – это ООО «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг», который доверяет компании проводить наладку оборудования главных и вспомогательных приводов новых буровых установок как на контрольных сборках на заводе, так и в полевых условиях на месторождениях. Также компания «Аксиома-Сервис» имеет прямые связи с фирмами-разработчиками, осуществляющими поставку электрооборудования для буровых установок.

РЖД

локация: Москва и Московская область

сайт: http://www.rzd.ru

телефон: +7 (495) 470-80-76

Компания «РЖД» обеспечивает грузоперевозки в промышленной сфере. Наш железнодорожный комплекс является доступным видом транспорта для жителей России и стратегически важным звеном функционирования предприятий. Мы входим в тройку лидеров отрасли. Среди конкурентных преимуществ следует отметить: собственную научно-техническую базу, проектные мощности и прочее. В коллективе работают грамотные специалисты, которые имеют опыт работы в разных отраслях ж/д транспорта. Занимаемся ремонтом подвижного состава, строительством различных объектов инфраструктуры.

«РСК24ГРУПП»

локация: Москва, Санкт-Петербург

сайт: http://rsk24group.ru/

телефон: +7 (800) 222-57-14

Компания «РСК24ГРУПП» была основана в 2007 году.

Основными направлениями деятельности стали:

• Подключение электричества в частном и промышленном секторе. Список выполненных объектов насчитывает более 1000 сданных в эксплуатацию подключений от 5 кВт до 5 МВт.

• Оформление разрешающей документации на подключение электричества, получение технических условий и заключение договоров по условиям наших заказчиков.

• Сборка низковольтных комплектных устройств – НКУ для ввода и распределения электроэнергии: ГРЩ, ВРУ, АВР, СУ, ЩЭ, КРУН, КСО.

• Совместное с компанией ООО «МИРОЛ» (г. Смоленск) производство интеллектуальных станций управления механизированной добычей нефти на станках-качалках ШГН.

Основополагающим принципом нашей компании является максимально качественное выполнение технического задания заказчика с условием предоставления минимальной стоимости наших работ.работ.

ООО «ГазАртСтрой»

локация: Москва, Омск, Уфа, Новый Уренгой

сайт: http://gazartstroy.ru/

телефон: +7 (495) 540-74-50

ООО «ГАС» – выполняет полный комплекс от подготовительных до пусконаладочных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов в нефтегазовой отрасли.

Штат компании ГазАртСтрой насчитывает более 15 000 высококвалифицированных специалистов и руководителей с многолетним производственным опытом в строительной сфере на таких объектах, как Ямбургское НГКМ, Уренгойское НГКМ, Заполярное НГКМ, Находкинское ГМ, Северо-Губкинское НГКМ, Юбилейное НГКМ, Бованенковское НГКМ, КС Портовая, КС-2 Ярынская, строительство магистрального газопровода «Бованенково – Ухта» и автодорог федерального значения.

В настоящее время основная масса усилий компании ГазАртСтрой направлена на реализацию проектов по обустройству Чаяндинского НГКМ, являющегося ресурсной базой магистрального газопровода «Сила Сибири», а также на выполнение строительно-монтажных работ на объектах Заполярного НГКМ.