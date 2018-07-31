СЕГОДНЯ 18:40 2018-07-31T19:18:44+03:00

В этом году культовому мультфильму исполняется 50 лет

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В последние дни июля Банк России выпустил в обращение сразу 5 новых памятных монет. Те, что наверняка станут гордостью коллекционеров, посвящены персонажам мультфильма «Ну, погоди!». Монеты будут трех видах. Серебряная номиналом 3 рубля выпущена ограниченным тиражом 3000 штук. Монета 25 рублей – из недрагоценных металлов отчеканена тиражом в 500 тысяч штук. Будут две ее разновидности - цветная и нет.

На решке и 3-х рублевой, и 25-рублевой монеты изображены волк и заяц, катающиеся на коньках. В пресс-службе банка отметили, что выпустили серию в честь 50-летия мультфильма.

Кроме того, ЦБ выпустил серебряную монету достоинством 3 рубля к «100-летию Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова». На ней запечатлен момент вручения диплома выпускнику училища на фоне строя курсантов.

Но на этом памятные даты, которые хотел бы отметить Банк России, не закончились. Еще одна серебряная монета выпущена в честь 200-летия со дня основания экспедиции заготовления государственных бумаг. Отчеканены монеты номиналом 3 и 25 рублей.

И, наконец, ЦБ решил увековечить на картине произведение художественного искусства. На серебряной монете 25 рублей изображен фрагмент картины «Рождение Иоанна Крестителя». А назваться она будет «Творения Тинторетто». Автопортрет художника на монете тоже смогли уместить.

В июле могли выйти не 5 коллекционных монет, а 6. 7 июля Центробанк пообещал выпустить ограниченную серию, если сборная России по футболу выйдет в полуфинал. Но наша команда выбыла на этапе 1/4, не сумев обыграть сборную Хорватии.