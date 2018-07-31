СЕГОДНЯ 20:15 2018-07-31T20:18:20+03:00

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Нельзя сказать, что мы с Охраном дружили. Но мы были связаны. Общими друзьями и знакомыми, интересами, профессией и преданностью ей. Мы постоянно сталкивались: лбами, за кулисами телешоу, на улице. Даже в поездках. Последний раз мы с ним летели в одном самолете в Иран. И всю дорогу ругались. Кто знает, во что бы это вылилось, если бы не Максим Шевченко, сидевший между нами. Джемаль был не простым человеком. Как и его отец. Я тысячу раз не согласен с ними по многим направлениям. И насколько не согласен, настолько же восхищаюсь их профессионализмом и знанием своего дела. Уверен, они верили в то, что говорили. При этом не только говорили, но и делали.

Джемаль не знал, что такое страх. У меня иногда создавалось впечатление, что он специально провоцировал судьбу - испытывал ее, себя, окружающих. «Я ваххабит!», - сказал он мне как-то раз. И каждая его командировка могла стать последней. Ливия, Южная Осетия, Мьянма, Донбасс - Джемаль везде искал правду и приключений. Думаю, в глубине души он догадывался, что рано или поздно все кончится как-то так. И был согласен с этим. Не сомневаюсь, даже если бы я мог вернуться на полгода назад и сказать ему тогда, по пути в солнечный Тегеран, что с ним произойдет, вряд ли он передумал бы ехать в Центральную Африку. Орхан Джемаль жил и умер, как журналист.

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