Экспедиция «КП» Вниз по матушке Волге-2: Трое в лодке, не считая телефона

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-01T01:05:42+03:00

Год назад корреспонденты «КП» прошли полпути по великой реке. А сейчас Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов замахнулись на вторую половину... [видео]

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Если кто-то думает, что мы не пройдем 3000 километров до Астрахани... Что нам слабо на резиновой лодке оседлать матушку Волгу и прокатиться на ней от истока реки до Каспийского моря... Что кому-кому, а «москвичам зажравшимся» (хотя какие мы, к черту, москвичи!) никогда не понять маленьких речных городов и поселков с их бедами, радостями, судьбами, а все это путешествие - развлечение одно. И что не будет интересных приключений, и уж нам-то точно не уразуметь душу русскую…

Да мы…

У Ворсобина отбирают клавиатуру.

- Нам бы для начала не утонуть бы… - (Это пишет Виктор Гусейнов.) - Волга с Казани широкая пошла. И вообще, Ворсобин, тебя в прошлом году на лодке не было. Оттого ты такой смелый. «Интересных приключений» ему. Не дай бог! Он еще капитана (это уже Стешину) из себя изображает. Я тут капитан.

- С чего это? - невинно интересуется Стешин. - Это мой «Карасик» (так называется наш надувной корабль).

- М-да, весело тут у вас... - вздыхает Ворсобин, который на лодке в общем-то плавал. В одной городской луже. 30 минут. С детьми.

- Знаешь, что плавает?! - хором интересуются морские волки.

Ладно-ладно, только факты.

На резиновом «Карасике», как можно заметить, трое. Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов. Если не считать настоящего капитана экспедиции - сотовый телефон: +7 915 363-19-34 (он же Четвертый). Рулить нашим кораблем будет Он. Ну то есть вы, читатели. Особенно те, кто окажется на нашем пути. И кому есть что рассказать, показать, удивить, поразить, прослезить, вдохновить и накати… (нет-нет, это нельзя).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/662533" frameborder="0"></iframe> Журналисты на Волге.Дождались! Новая экспедиция «КП»: «Вниз по матушке, по Волге» - 2. Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов на резиновой лодке отправились по великой реке к Каспийскому морю. Рулить их экспедицией будет сотовый телефон: +7 915 363-19-34 А точнее вы, наши дорогие читатели, которые решатся на него позвонить!

Вот наш примерный график приплытия и уплытия.

3 августа. Камское Устье

4 августа. Тетюши - Булгар

5 августа. Старая Майна

6 августа. Ульяновск

7 августа. Сенгилей

8 августа. Русская Бектяшка - Усолье - Тольятти

9 - 10 августа. Грушинский фестиваль - Самара

11 августа. Сызрань

12 августа. Приволжье - Екатериновка

13 августа. Хвалынск

14 августа. Балаково

15 августа. Вольск

16 - 17 августа. Маркс - Саратов

19 августа. Камышин

20 августа. Горный Балыклей

21 августа. Волгоград

22 августа. Ахтубинск

23 августа. Соленое Займище

24 августа. Цаган Аман (Калмыкия)

26 августа. Нариманов

28 августа. Астрахань

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