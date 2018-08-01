В «Простоквашино» теперь только правильные бутерброды: «Союзмультфильм» и Эдуард Успенский договорились о правах на любимый мультфильм

СЕГОДНЯ 00:58 2018-08-01T01:05:42+03:00

Киностудия может использовать не только оригинальные сценарии первых серий и товарные знаки с изображением героев, но еще и 10 неэкранизированных историй из популярной серии [видео]

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Это почему Эдуард Успенский таким злым на «Союзмультфильм» был? Потому что между писателем и киностудией возникло непонимание. Длилось оно почти полтора года: писатель считал, что студия не имеет права снимать продолжение «Простоквашино», не используя его литературную основу (напомним, что первые три серии знаменитого мультика были сняты по книге Успенского «Дядя Федор, пес и кот»). А мультипликаторы справедливо полагали: раз «Сюзмультфильму» принадлежат права на дядю Федора, кота Матроскина, пса Шарика, почтальона Печкина и всех остальных любимых героев, то они в праве продолжить историю, на которой выросло не одно поколение советских и российских детей. Переговоры сторон заходили в тупик. И тогда руководство «Союзмультфильма» отправилось к создателю «Простоквашино», чтобы договориться о мире в спорной ситуации. Ведь несмотря на то, что сценарии новых серий мультфильма писали другие авторы, персонажей рисовали другие художники, для студии было важно, чтобы замечательный детский писатель стал союзником и соавтором новых серий.

И наконец-то киностудия «Союзмультфильм» и писатель Эдуард Успенский урегулировали спорную ситуацию и заключили сделку, согласно условиям которой знаменитый автор предоставил киностудии право на использование оригинальных сценариев мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино», десяти еще не экранизированных литературных историй из цикла «Простоквашино», а также исключительную лицензию на использование товарных знаков с именами и изображениями популярных героев и наименованием «Простоквашино». При этом, согласно условиям сделки, автор не может выдавать лицензии на использование этих произведений и товарных знаков другим лицам. С этого момента весь процесс лицензирования будет происходить через «Союзмульфильм», который обязался выплачивать автору роялти от получаемых от их использования доходов.

Новые серии «Простоквашино» уже в работе. Фото: Союзмультфильм

О том, как удалось достичь соглашения с Эдуардом Успенским, мы узнали у председателя правления киностудии «Союзмультфильм» Юлианы Слащевой.

- Юлиана, вас можно поздравить - закончились долгие споры между «Союзмультфильмом» и Эдуардом Успенским.

- Я бы сказала, серьезное разногласие устранено.

Три мультфильма о Простоквашино, снятые по книге Эдуарда Успенского, вошли в тройку самых любимых у российских зрителей. Фото: Предоставлено Союзмультфильм

- А в чем состояли претензии Эдуарда Николаевича к студии?

- Эдуард Николаевич был недоволен, что мы стали выпускать новый мультфильм, не используя литературную основу произведений, которые были им написаны. Студия придерживается принципа, и это поддерживает наше законодательство, что персонажи, созданные на студии, нарисованные художниками, которые работали на студии и получали там зарплату, являются собственностью студии. И поэтому мы продолжили снимать «Простоквашино» с теми же персонажами. Но все это время мы хотели сотрудничать с Успенским и использовать в фильме его литературную основу. Но нам не удавалось договориться. И вот наконец-то наступил день, когда мы смогли. И часть наших договоренностей заключается в том, что Эдуард Николаевич передаст нам права на 10 историй про героев Простоквашино, которые не были никогда экранизированы. Мы этому очень рады и постараемся их использовать в продолжении мульт-фильма.

- Как вам удалось сделать Успенского своим союзником?

- Это был долгий переговорный процесс. Я уверена, что сам Эдуард Николаевич точно так же, как его близкие, родные, окружение, заинтересованы в том, чтобы его дело жило. А это можно сделать, используя его литературные произведения в новых сериях «Простоквашино». Обе стороны хотели договориться. И, к счастью, смогли.

Образы персонажей практически не изменились. Фото: Союзмультфильм

- Новый мультфильм «Подписчики Шарика» из продолжения «Простоквашино» выходит уже 10 августа. Эдуард Николаевич его уже видел?

- Пока новую серию ему не успели показать, но обязательно покажем.

- Успенскому понравились новые образы его героев?

Теперь весь процесс лицензирования будет происходить через «Союзмульфильм». Фото: Союзмультфильм

- Мы образы практически не меняли - только дядю Федора. Но он и так существовал минимум в трех разных вариантах. Рисовали его три разных художника, у всех были свои представления, как должен выглядеть дядя Федор. Или Печкин, поэтому в предыдущих версиях существуют три разных почтальона, три сильно отличающихся мамы. Мы сейчас во всех сериях добились унификации.

- Не одно поколение выросло на этих мультфильмах. Но за последние тридцать лет «Союзмультфильм» очень пострадал от того, что и образы любимых персонажей, и права на сами фильмы были разграблены, ушли непонятным людям.

- Последние полтора года, с момента, как новая команда пришла на студию, все силы положили, чтобы вернуть права. И уже вернули студии интернет-права на показы мультфильмов. Вернули права на целый ряд персонажей, которые были розданы, забрали права на бренд у всех, кто неправильно, недобросовестно его использовал. Сегодня процентов на 80 эта работа завершена.

Зрители с нетерпением ждут новые серии с полюбившимися героями. Фото: Союзмультфильм

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- Заключенный договор отчетливым образом разграничивает права и ответственность сторон, это, безусловно, новая веха в практике взаимодействия производственных студий и авторов литературной основы. Думаю, что все участники довольны результатами переговоров, которые позволили поставить точку в многолетнем противостоянии, - считает Константин Леонтьев, юрист Эдуарда Успенского.

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Собственно, на премьеру первой серии реинкарнации знаменитого мультика сорокалетней давности «Трое из Простоквашино» я забрел из педагогического интереса. Для детишек (да и для взрослых) конца 70-х – начала 80-х простоквашинские мультфильмы «по Успенскому» - стали кладезем новой образовательной стратегии. (подробности)