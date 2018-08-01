Встречаемся у Пушкина!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-31T23:19:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Праздник, посвященный всем 193 народам, проживающим в России, пройдет 4 августа на Пушкинской площади Москвы - одного из самых многонациональных городов мира. Фестиваль, ставший традиционным, организует Федеральное агентство по делам национальностей при участии правительства Москвы.

Здесь будут звучать песни на русском, татарском, якутском, греческом, армянском, ингушском, цыганском, азербайджанском и других языках. Вы увидите бурятские и кавказские танцы.

В 11 часов откроется Фестивальный городок с кузницей, гончарной мастерской. В шатрах пройдут мастер-классы по изготовлению войлочных, тряпичных и глиняных игрушек, кукол и свистулек, росписи пряников, плетению венков.

В полдень на главной фестивальной сцене начнут выступление детские и юношеские национальные коллективы и певцы - победители разных фестивалей и конкурсов. Среди участников - 5-летний Дамир Сорокин, он поет песни из репертуара Муслима Магомаева, трио сестер Колмогорцевых с их виртуозным исполнением на аккордеонах еврейских и татарских мелодий, юные артисты, исполняющие грузинские, армянские, молдавские и чувашские песни, а также специальные гости - джазовая певица Надежда Рафаилиди и певец Мишель Мстоян.

Фестиваль «Многонациональная Россия»

Кульминацией станет большой концерт. Он начнется в 14.00 с ви- деопоздравления от прославленных спортсменов России. А затем участники и гости под звуки гимна запустят в небо воздушные шары в цветах российского триколора. Ведущие - певец и композитор Зариф Норов и телеведущая Вероника Романова. Первой на сцену выйдет заслуженная артистка России Ольга Кормухина. Также выступят заслуженная артистка России Ксения Георгиади, победители и участники шоу «Голос» и «Голос. Дети» Арцвик, Рагда Ханиева, Азер Насибов, Мария Панюкова, человек-оркестр Вахтанг, группы «Губерния» и «Челси», из Крыма приедет певец Дмитрий Босулаев, а из Якутии - группа Snow Voice.

В течение всего дня для посетителей будут работать ярмарочные ряды с сувенирами из керамики, валенками и унтами, кокошниками и тюбетейками, национальными сладостями, украшениями и платками. На выставочной аллее будут представлены лучшие работы участников Международного фотоконкурса «Русская цивилизация» - уникальные фотографии, посвященные красивейшим уголкам России.

Для детей приготовили националь ные игры, конкурсы, и викторины.

Зариф НОРОВ, певец, композитор, участник проектов «Голос», «Победитель» и «Главная сцена»:

Зариф Норов

- Этот красочный праздник стал доброй традицией! Для меня большая честь второй год подряд быть его ведущим.

Рагда ХАНИЕВА, певица, финалистка проекта «Голос. Дети», первое место в проекте «Победитель»:

Рагда Ханиева

- Этот фестиваль - уникальная возможность познакомиться с народами, живущими в нашей стране. Я исполню песню, посвященную моей Родине - Ингушетии. Кстати, ее написал Зариф Норов.

Арцвик, певица, участница проекта «Голос», финалистка конкурса «Евровидение-2017»:

Арцвик

- Для меня большая честь второй год представлять Армению на таком большом празднике. Но выросла я в России, и она мне не менее дорога. Очень хочу, чтобы всегда были дружба, мир между всеми народами.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

11.00 - 19.30

Работа интерактивных площадок, творческих мастерских и ярмарочных рядов.

12.00 - 13.30

Музыкальная программа «Многонациональная Россия».

13.30 - 14.00

Выступления специальных гостей Мишеля Мстояна и Надежды Рафаилиди (Греция).

14.00 - 14.30

Торжественное открытие.

14.00 - 18.30

Большая концертная программа.

18.30 - 19.30

Вечерняя Этнодискотека.

ИНТЕРВЬЮ

Развлекая - просвещаем

Глава ФАДН России Игорь БАРИНОВ пообещал гостям фестиваля много сюрпризов.

- Игорь Вячеславович, чем фестиваль «Многонациональная Россия» отличается от других мероприятий Федерального агентства по делам национальностей?

- Прежде всего именно своим форматом. Это единственный фестиваль по нашей тематике, проводимый на федеральном уровне. Мы все же больше сосредоточены не на развлечении, а на контенте, идеологии. Но фестиваль занял достойное место в череде ежегодных праздничных мероприятий столицы и стал доброй традицией во многом благодаря тому, что, помимо праздничного настроения, он не лишен просветительской миссии. Словом, развлекая - просвещаем.

Глава ФАДН России Игорь Баринов

- Кого вы ждете на фестивале?

- Всех. Второй год фестиваль проходит в самом центре Москвы и рассчитан на широкую аудиторию. На нашем празднике и ребенок, и взрослый найдет занятие по душе. Для детей предлагаем огромное количество мастер-классов: от росписи пряников до плетения венков. Те, кто постарше, наверняка заинтересуются техникой чеканки и гончарным делом. Взрослые послушают музыку с национальным колоритом и песни на языках народов России. Ну и, конечно, подарки, конкурсы и сюрпризы, но эту часть мы держим в секрете.

- Музыка будет в основном фольклорная?

- В этом году концерт продлится целых восемь часов. Будет много музыки разных жанров: фолк, поп, рок, джаз. Выступит даже битбоксер Вахтанг, имитирующий звуки голосом. А завершим программу часовой этнодискотекой.

- Что отличает фестиваль этого года от, например, прошлого?

- Мы делаем большую ярмарку исконных народных промыслов и ремесел, которыми гордится наша страна, и выставку лучших фотографий международного конкурса «Русская цивилизация», который с таким успехом прошел в прошлом году и вызвал интерес не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.