42-летняя Тина Канделаки в мокром купальнике восхитила Инстаграм

СЕГОДНЯ 01:35 2018-08-01T01:41:18+03:00

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Тина Канделаки – одна из тех поклонниц спорта, кто никогда не пропускает тренировку. Тренажерный зал, фитнес, бассейн – телеведущая использует все средства для того, чтобы поддерживать тело в тонусе. Генеральный продюсер «Матч ТВ» давно добилась фигуры своей мечты, и теперь ежедневно трудится для ее сохранения. В своем Инстаграме Канделаки поделилась снимками, сделанными в бассейне: телеведущая в мокром купальнике опирается на бортик, демонстрируя волнующие изгибы.

- Тренировки в воде - отличный способ привести себя в порядок. Готовиться к пляжу, подтягивая ноги, плечи и пресс, надо заранее, поэтому логично сочетать кардиотренировки в парке и бассейне, - поделилась Тина своим опытом. - Плавание позволяет набрать или поддержать форму и одновременно расслабиться. Разнообразие делает спорт интересным.

tina_kandelaki Люди делятся по характеру на спринтеров и стайеров.

Тина не скрывает, что она не только ежедневно тренируется, но еще и сидит на жесткой диете. А еще совсем не употребляет алкоголь, который, по словам телеведущей, прибавляет лишний вес. При этом Канделаки остается хозяйкой ресторана грузинской кухни «Тинатин», который она открыла несколько лет назад. Из-за того, что телеведущая потчует посетителей своего заведения весьма калорийными блюдами, в сети разгорелась шуточная перепалка между ней и главным редактором телеканала Russia Today Маргаритой Симоньян. На днях Тина через Инстаграм пригласила Маргариту вместе с редакцией ее канала посидеть вместе в ресторане «Тинатин». На что Симоньян шутливо ответила: мол, Канделаки хочет, чтобы все женщины-журналистки располнели.

- Она сидит там и ест весь вечер капусту шинкованную, а гостей кормит хачапури! И ходит потом красивая, скуластая, пока мы покупаем купальники на размер больше, — написала в Инстаграме главред RT.

Телеведущая поделилась в своем Инстаграме кадрами из фотосессии, сделанной в бассейне. Фото: Инстаграм.

Судя по всему, при таких интенсивных тренировках Тине скоро тоже понадобится новый купальник – только на размер меньше. Во всяком случае, поклонники брюнетки в комментариях часто просят ее сбавить темп и дать себе слабину хотя бы во время отпуска.

Напомним, три года назад телеведущая вышла замуж за директора по коммуникациям и стратегическим исследованиям корпорации «Ростех» Василия Бровко. Муж моложе Тины на десять лет, однако разница в возрасте между ними совершенно не ощущается. Канделаки воспитывает двоих детей от первого барка с бизнесменом Андреем Кондрахиным. Дочери телеведущей Мелании 17 лет, сыну Леонтию – 15.