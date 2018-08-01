Навка в бикини сделала головокружительное сальто с бортика лодки

СЕГОДНЯ 02:00 2018-08-01T02:20:50+03:00

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Всю минувшую неделю Татьяна Навка вместе с мужем Дмитрием Песковым провела в Баку на музыкальном фестивале «Жара». А теперь спортсменка готовится к напряженному концертному графику: почти весь август в ледовом дворце Сочи будет идти ее шоу «Руслан и Людмила». Подготовка к выступлениям в самом разгаре, а в свободное от работы время Татьяна наслаждается жаркой погодой, купаясь и загорая. Спортсменка продемонстрировала, что она в отличной форме, сделав головокружительное сальто с бортика лодки. Видеороликом своего достижения Татьяна поделилась в Инстаграме.

- Бесстрашие, конечно, это гены, и никуда не денешься , если с детства любишь залезать на самые высокие деревья и прыгать с 10-ти метровых вышек, - написала она в соцсети.

Спортсменка готовится к прыжку в море. Фото: кадр видео.

Поклонники восхитились прекрасной физической подготовкой спортсменки и ее бесстрашным сальто.

- Я после ее Кармен с Костомаровым и заслуженного золота на Олимпиаде уже от Навки не в удивлении, она как Ягудин у Тарасовой, может ВСЁ, - написала одна из подписчиц странички фигуристки.

tatiana_navka Бесстрашие, конечно, это гены и никуда не денешься , если с детства любишь залезать на самые высокие деревья и прыгать с 10ти метровых вышек #рубрикаспортоттатьянынавки

Гены бесстрашия, во-видимому, унаследовала и младшая дочь Навки и Пескова. Недавно спортсменка поделилась видеороликом, в котором трехлетняя Надя отважно прыгает с борта лодки в море. Таких кульбитов, как мама, девочка, конечно, еще не делает. Но для своего возраста Надежда очень уверенно держится на воде в открытом море. И пока другие дети ее возраста плавают в надувных жилетах или в нарукавниках, наследница Навки с удовольствием купается безо всяких плавсредств. Единственное, чем экипирована Надя - это очки для плавания, чтобы соленая вода не разъедала глазки.

tatiana_navka Как же Надюша любит руководить и учить ... На это можно смотреть бесконечно #надеждапескова #peskofamily #спортивнаясемья #учительница #пловчихамоя #генеральша

Младшая дочка фигуристки растет очень тренированной девочкой. Надя уже уверенно стоит на коньках и пробует кататься на горных лыжах. Кроме того, Татьяна решила, что ее дочка будет заниматься гимнастикой, и Надежда тренируется в гимнастическом зале.

Дочь Навки и Дмитрия Пескова Надежда отдыхает вместе с мамой. Фото: Инстаграм.

Старшая дочь Навки Александра, появившаяся на свет в браке фигуристки с тренером Александром Жулиным, тоже может похвастаться спортивными генами. Девочка серьезно занималась теннисом и намеревалась сделать карьеру в этом виде спорта. Но травма перечеркнула планы Саши. В мае Александра закончила школу и решила поступать в МГИМО.