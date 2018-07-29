"Руссо туристо - облико морале": как Татьяна Навка и Дмитрий Песков проводят отпуск в Баку

СЕГОДНЯ 07:58 2018-07-29T08:58:38+03:00

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На музыкальном фестивале "Жара" в этом году много высоких гостей. Через пару дней после приезда спикера МИДа Марии Захаровой прибыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В день приезда он признался, что считает "Жару" отличным начинанием. И сказал, что любит этот замечательный край, в котором, правда, не был уже четыре года. И, видимо, пришло время наверстать упущенное. Вместе с супругой Дмитрий отправился в Старый город - побродить по улочкам с тысячелетней историей. Татьяна заглянула в сувенирную лавку, примерив белую папаху и приценившись к коврам местного производства. А потом чета отправилась по знакомым всем советским людям местам... «Бриллианты... Гипс... Руссо туристо, облико морале, ферштейн? Есть такой вид туризма, называется поттуризм, это когда местом паломничества выбираются места, где снимали известные фильмы. Ну как можно побывать в Баку и не посетить эти места?» - написала в своём Инстаграме фигуристка.

tatiana_navka Колоритный и красивый старый Баку

Татьяна и Дмитрий побывали на улочке, где снимались знаменитые «турецкие» сцены фильма «Бриллиантовая рука». Правда, не стали устраивать небольшой «Чорт побери», поскользнувшись на банановой кожуре, как герой фильма Гайдая.

tatiana_navka Есть такой вид туризма, называется поттуризм, это когда местом паломничества выбираются места, где снимали известные фильмы.

На следующий день Навка поделилась видео в своём Инстаграме, как она под восточные ритмы танцует в Каспийском море, придерживая юбку. "И седой Каспий ласкает мои ноги", - вспомнила Татьяна стихотворение Расула Гамзатова.

tatiana_navka И седой Каспий ласкал мои ноги!

Отдохнув после прогулки, пара отправилась на концерт «Ленинграда», где «зажгла» под любимый миллионами хит «Экспонат». В общем, понятное любому человеку расслабленное времяпровождение в законном отпуске.

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