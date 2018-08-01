Члены "Банды ГТА" похитили 17 миллионов рублей у китайских предпринимателей

СЕГОДНЯ 10:59 2018-08-01T12:22:33+03:00

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В среду, 1 августа, у стен Московского областного суда собралось большое число журналистов. Все ожидают увидеть, как в зал доставят оставшихся в живых членов "банды ГТА": Умара Хасанова, Анвара Улугмурадова, Хазратона Додохонова, Зафарджона Гулямова, Шерозджона Кодирова. Для обвиняемых в жестоких убийствах представители прокуратуры запросили у суда пожизненные сроки.

По последним данным на оглашение приговора у судьи может уйти 5-7 дней (предстоит прочитать 170 томов). И только в последний день судья скажет, какое наказание получат убийцы.

Напомним, "Банда ГТА" орудовала на дорогах Подмосковья с марта 2012-го по ноябрь 2014-го. Такое название ей дали журналисты по аналогии с американской компьютерной игрой GTA, где грабители расправляются с автомобилистами. В реальной жизни на счету у 18 членов банды - 17 доказанных убийств и вооруженная попытка побега (ровно год назад) в здании Мособлсуда, где трое членов банды были застрелены.

Родственники членов Банды "ГТА" и бандиты за решеткой.Фото: Александр БОЙКО

Недавно следователи СК России доказали участие членов "банды ГТА" в 16 налетах. Вот как это прокомментировали в ведомстве: "Участники банды совершали нападения различными способами. В одном из случаев было совершено разбойное нападение на гражданина Китайской Народной Республики в Москве, участники банды похитили у него сумку с 17 млн рублей", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Отметим, что этот эпизод следователи расследуют отдельно и одновременно с этим разыскивают сбежавших членов банды.

Участники банды совершали нападения различными способами. Например, поджидая в засаде у дороги, они выкладывали на трассу шипы, а после того, как автомобиль останавливался с пробитой шиной, соучастники расстреливали водителя и пассажиров, затем обыскивали транспортное средство в целях наживы. Совершались и нападения на водителей транспортных средств, стоявших в ночное время в безлюдных местах. При этом они не гнушались ничем и брали с мест происшествий даже вещи погибших.

Главарь кровавой шайки Субханов Ибайдулло был ликвидирован во время ареста своих подельников. Как недавно выяснила "Комсомолка", Ибайдулло требовал, чтобы члены банды называли его Гуль. А Гулем на Ближнем Востоке и Средней Азии называют джина-людоеда с отвратительной внешностью, бараньими рогами и копытами (по-нашему упырь или нежить), который, чтобы сбить путника с толку, мог перевоплотиться в соблазнительную красавицу. Ни один правоверный мусульманин не стал бы присваивать себе такую кличку.

Подсудимые слушали приговор стоя, но отворачивались от объективов камер, тщательно скрывая свои лица. Так же вели себя в зале суда их родители и довольно молодые жены. Не выдержав внимания прессы они практически сразу покинули зал суда.

Карта грабежей "банды ГТА" в Подмосковье

Преступления, совершенные участниками банды.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

РАССЛЕДОВАНИЕ "КП"

Главарь «банды ГТА» платил тысячу рублей за жертву на дороге, а краденые украшения раздавал женам подельников

«Банда ГТА» лютовала на дорогах Подмосковья с марта 2012-го по ноябрь 2014-го. Такое название ей дали по аналогии с американской компьютерной игрой GTA, где грабители убивают автомобилистов. На счету 18 членов банды - 17 доказанных убийств и вооруженная попытка побега в здании Мособлсуда. Этот побег оставил не меньше вопросов, чем сами преступления группировки. Пятерых матерых убийц в суде конвоировали лишь двое охранников, один из которых был женщиной. Бандиты быстро разоружили конвой в лифте. Но в перестрелке с подоспевшими росгвардейцами трое членов банды - ее основной костяк - были убиты. А версия, будто побег могли специально подстроить, чтобы ликвидировать знавших лишнее бандитов, официально отвергнута (подробности)