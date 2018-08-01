Юный футболист победил врождённый порок сердца и вышел на поле с мировыми звёздами

СЕГОДНЯ 12:37 2018-08-01T12:44:12+03:00

11 июля Кристиан попал на матч звезд, котоый проходил на Красной Площади, и даже в перерыве между таймами погонял мяч с великими футболистами

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Выйти на одно поле и сыграть с такими звездами футбола, как Лотар Матеус, Диего Форлан, Андрей Тихонов и Алексей Смертин – мечта любого мальчишки. А для 12-летнего Кристиана Зюбача из Лобни она стала реальностью: 11 июля он попал на матч звезд, что проходил на Красной Площади, и даже в перерыве между таймами погонял мяч с великими футболистами. Однако к этой мечте мальчику пришлось идти через непростые испытания.

С юных лет Кристиан увлекался футболом, а три года назад родители отдали его в секцию – так сильно мальчик желал играть! Правда, в скором времени после тренировок стал чувствовать недомогание: ноги тяжелели и становились как каменные, появлялась одышка, наваливалась усталость. Родители поначалу ничего не могли понять, думали, что сын таким образом отлынивает от тренировок.

Ясность появилась после плановой медкомиссии в одной из клиник Лианозова, где в обязательном порядке проходят осмотр все спортивные команды. После обследования папе Кристиана, Юрию Анатольевичу, позвонил тренер и сказал, что надо показать мальчика кардиологу. УЗИ сердца, которое назначил врач, подтвердило неприятный диагноз – открытый артериальный проток. На самом деле этот проток открыт у всех новорожденных, но в первые дни после появления на свет он должен зарасти. Если этого не происходит, то такой дефект относят к врожденным порокам сердца.

Узнав неутешительный диагноз, родители принялись штудировать интернет, искать варианты лечения, прогнозы. Вся большая семья (а у мальчика есть еще 5-летний брат и 3-летняя сестра) сплотилась в борьбе за здоровье и за мечту Кристиана. Дело в том, что спортом заниматься ему категорически запретили, потому что из-за плохой циркуляции крови физические нагрузки были попросту опасны, а парень ужасно переживал, что больше никогда не сможет выйти на поле.

К счастью, лечение открытого артериального протока – довольно распространенный вид хирургической помощи: ежегодно в кардиологических центрах России делают сотни таких операций, и все – успешно.

– На место незакрывшегося протока устанавливается окклюдер, – рассказала сердечно-сосудистый хирург отделения кардиохирургии и интенсивной терапии ДГКБ им. Филатова Оксана Калинина, которая оперировала Кристиана. – Это своеобразная заплатка, которая в компактном виде вводится через бедренную вену и по сосудам естественным образом добирается до сердца. Там под контролем эхокардиографии и рентген-аппаратуры окклюдер устанавливается на место протока. Через несколько месяцев после операции окклюдер эндотелизируется, то есть полностью обрастает клетками тканей сердца, а значит, становится абсолютно герметичным и никуда уже не сдвинется.

Описание операции звучит, как отрывок из фантастической книги, а ведь еще каких-нибудь 10-15 лет назад о таких технологиях кардиохирурги могли только мечтать. Сейчас же эндоваскулярные операции с использованием окклюдеров выполняются практически во всех кардиоцентрах, и на проведение такого лечения государство выделяет квоты. Однако этих квот ограниченное количество и получают их в основном федеральные центры, поэтому на всех маленьких пациентов их хватает. Многие дети, которым диагностирован ОАП, вынуждены либо много месяцев ждать своей очереди, либо соглашаться на операцию «старым» способом – когда врач вскрывает грудную клетку, останавливает сердце и вручную зашивает незаросший проток. Конечно, такое вмешательство – большое испытание для организма: оно чревато осложнениями, после него организм очень долго восстанавливается, да и на теле остается огромный шрам. Одним словом, полостная операция, безусловно, спасает жизнь, но заметно снижает ее качество.

Эндоваскулярная установка окклюдера относится к малоинвазивным (то есть наименее травматичным) типам хирургического вмешательства. Пациент выписывается из стационара на второй-третий день после операции, а уже через три-шесть месяцев он может давать на сердце хорошую физическую нагрузку. Это немаловажный фактор, когда речь идет о детях, которым хочется бегать и прыгать, заниматься спортом и танцами.

Кристиан смог победить порок сердца и продолжить путь к своей мечте

У родителей есть еще один способ подарить ребенку полноценное детство без многомесячного ожидания своей очереди на ВМП – приобрести окклюдер на собственные деньги, однако стоят они недешево – порядка 150 тысяч рублей. Для многих российских семей, в том числе и для многодетной семьи Зюбач, эта сумма неподъемная, поэтому родители Кристиана в феврале 2018 года обратились за помощью в фонд «Детские сердца».

– Мы часто помогаем детям с врожденными пороками, приобретая дорогостоящие расходные материалы для проведения операции на сердце, в том числе окклюдеры, – пояснила руководитель фонда Катя Бермант. – Благодаря неравнодушным людям, которые жертвуют средства для подопечных фонда, мы можем оплачивать дорогостоящее эндоваскулярное лечение и таким образом не просто спасать жизни, но и делать это максимально бережно, сохраняя здоровье и качество жизни детей.

Новость об операции Кристиан Зюбач воспринял мужественно.

– Сначала я, конечно, расстроился, что мне несколько месяцев будет нельзя играть в футбол и вообще активно двигаться, – вспоминает Кристиан. – Однако потом я подумал, что стоит немного потерпеть, чтобы снова вернуться на поле. Я очень хочу стать известным футболистом… ну или пилотом. Мне нравится летать.

В марте мальчику была сделана операция, сейчас организм восстанавливается и, по прогнозам врачей, в сентябре Кристиан вернется к тренировкам. Тренер и команда ждёт и верит, что организм быстро восстановится и Кристиан добьется высот в спорте.

– Нашему счастью нет конца: сын спасен, его будущее – снова в его руках, – делится чувствами Юрий Анатольевич Зюбач. – Я хотел бы посоветовать другим родителям чутко относиться к самочувствию своих детей и обязательно проходить раз в год медкомиссии

Справка КП

Фонд "Детские сердца" с 2002 года оказывает финансовую помощь в оплате операций на сердце детям. Фонд приобретает дорогостоящий расходный материал, необходимый для успешного проведения лечения, оплачивает кардиохирургические операции, если выданные государством квоты закончились, и очередь на лечение ребенка растягивается надолго.

Благодаря пожертвованиям простых людей за 15 лет работы фонд смог помочь более 3 тысячам детей, и эта цифра постоянно растет. Все эти жизни спасли совершенно незнакомые люди, те кто уверен, что каждая жизнь неповторима, и каждый ребенок должен жить. Пороки сердца излечимы, если лечение проведено вовремя. Не бойтесь дать мало, 100 рублей - это в 100 раз больше, чем ничего, и нас с вами много. И эти 100 рублей могут спасти детское сердце прямо сейчас