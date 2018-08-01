Повышение пенсионного возраста растянется на 16 лет

СЕГОДНЯ 15:20 2018-08-01T15:24:38+03:00

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Пенсионный возраст россиянам все же повысят. И чиновники, и эксперты сходятся в одном - подобное решение неизбежно. В середине июля законопроект прошел первое чтение в Госдуме. Второе назначено на конец сентября. Впереди общественные обсуждения, суть которых - обсудить различные нюансы и избежать побочных последствий.

В мировой практике повышение пенсионного возраста происходит плавно. Это делается для того, чтобы реформа не стала неприятным сюрпризом для тех, кому до пенсии осталось совсем чуть-чуть. Поэтому и вводится переходный период. В России он тоже будет.

Изменение пенсионного законодательства предполагается начать с 1 января 2019 года. И будет достаточно длительный переходный период. В первичном виде законопроект предлагает повысить пенсионный возраст для женщин - с 55 до 63 лет, для мужчин - с 60 до 65 лет. При этом рост не будет одномоментным. Увеличиваться возраст будет постепенно - на год каждые два года (подробнее - см. графику или используйте онлайн-калькулятор)

Таким образом, у сильного пола переходный период растянется на 10 лет (до 2028 года), а у прекрасного пола - на 16 лет (до 2034 года). Первыми прочувствуют новую реформу на себе мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения. Они выйдут на пенсию не в 2019-м, а в 2020 году - в 56 лет и 61 год соответственно.

При этом главный плюс реформы в том, что пенсии благодаря повышению возраста будут расти ускоренными темпами - примерно вдвое быстрее нынешних. Естественно, все это коснется и людей предпенсионного возраста. К моменту выхода на заслуженный отдых они будут получать более высокую пенсию.

Подробнее о новых правилах индексации - в нашем следующем материале.