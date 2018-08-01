2018-08-01T16:55:22+03:00
Тест на ВИЧ: Экспедиция

«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Хакасии: «Благодаря комплексной работе болезнь удастся победить»

III Всероссийская акция Минздрава России по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию прошла в четырех городах республики
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1 августа в Абакане прошла торжественная церемония закрытия III Всероссийская акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция».1 августа в Абакане прошла торжественная церемония закрытия III Всероссийская акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция».
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III Всероссийская акция Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция» по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию, проводимая совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), завершилась в Республике Хакасия. На торжественной церемония закрытия, которая прошла 1 августа в Абакане, были озвучены результаты тестирования на ВИЧ-инфекцию в четырех городах: Черногорске, Саяногорске, Сорске и в самом Абакане. Также состоялась символическая передача флага региона организаторам акции в знак ее поддержки.

Очень важно проводить широкомасштабные акции, где проводятся диагностические мероприятия.

Очень важно проводить широкомасштабные акции, где проводятся диагностические мероприятия.

Заместитель министра здравоохранения Республики Хакасия Виктор Юрченко отметил, что, несмотря на то, что Хакасия не относится к территориям с повышенным распространением ВИЧ-инфекции, в 2017 году было выявлено 800 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. В 2018 году в республике только за полгода выявлено 450 новых случаев.

В регионе проводится большая организационная лечебно-диагностическая и профилактическая работа для сдерживания темпов распространения ВИЧ-инфекции.

В регионе проводится большая организационная лечебно-диагностическая и профилактическая работа для сдерживания темпов распространения ВИЧ-инфекции.

– Мы все прекрасно понимаем, что это только верхушка айсберга: большая часть ВИЧ-инфицированных не знают о своем положительном ВИЧ-статусе, представляя определенную угрозу для других здоровых людей, – прокомментировал Виктор Юрченко. – Поэтому очень важно проводить такие широкомасштабные акции, где мы не только информируем население о проблеме ВИЧ/СПИДа, но и проводим диагностические мероприятия. Именно ранняя диагностика и вовремя начатое лечение являются залогом предотвращения развития СПИДа и сохранения полноценной жизни.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия Елена Шалгинова рассказала, что в регионе проводится большая организационная лечебно-диагностическая и профилактическая работа для сдерживания темпов распространения ВИЧ-инфекции.

– Результатом совместной комплексной работы является увеличение охвата профилактического обследования на ВИЧ-инфекцию. И именно поэтому так важны подобные акции по экспресс-тестированию населения, направленные на раннее выявление ВИЧ-инфекции и, главное, на информирование о мерах профилактики, – подчеркнула Елена Шалгинова.

Главврач ГБУЗ Республики Хакасия «Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД» Николай Конгаров передал флаг Республики Хакасия организаторам акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

– Нам удалось проделать большую работу в рамках Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», которая в республике проходит впервые, – отметил он. – Информационная кампания, которая доводит до каждого жителя Хакасии информацию о том, что такое ВИЧ-инфекция, как можно себя защитить и зачем нужно обследоваться, дает свои результаты и работает на предотвращение распространения ВИЧ-инфекции.

С 29 июля по 1 августа 1900 жителей Хакасии прошли бесплатное анонимное тестирование и узнали свой ВИЧ-статус. К акции также присоединился трудовой коллектив АО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод» и ООО «СУЭК-Хакасия».

НАША СПРАВКА

Напомним, что Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» проходит с 12 июня по 7 ноября. Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов. Любой желающий может пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.

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