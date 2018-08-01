«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Хакасии: «Благодаря комплексной работе болезнь удастся победить»

СЕГОДНЯ 16:45 2018-08-01T16:55:22+03:00

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III Всероссийская акция Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция» по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию, проводимая совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), завершилась в Республике Хакасия. На торжественной церемония закрытия, которая прошла 1 августа в Абакане, были озвучены результаты тестирования на ВИЧ-инфекцию в четырех городах: Черногорске, Саяногорске, Сорске и в самом Абакане. Также состоялась символическая передача флага региона организаторам акции в знак ее поддержки.

Очень важно проводить широкомасштабные акции, где проводятся диагностические мероприятия.

Заместитель министра здравоохранения Республики Хакасия Виктор Юрченко отметил, что, несмотря на то, что Хакасия не относится к территориям с повышенным распространением ВИЧ-инфекции, в 2017 году было выявлено 800 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. В 2018 году в республике только за полгода выявлено 450 новых случаев.

В регионе проводится большая организационная лечебно-диагностическая и профилактическая работа для сдерживания темпов распространения ВИЧ-инфекции.

– Мы все прекрасно понимаем, что это только верхушка айсберга: большая часть ВИЧ-инфицированных не знают о своем положительном ВИЧ-статусе, представляя определенную угрозу для других здоровых людей, – прокомментировал Виктор Юрченко. – Поэтому очень важно проводить такие широкомасштабные акции, где мы не только информируем население о проблеме ВИЧ/СПИДа, но и проводим диагностические мероприятия. Именно ранняя диагностика и вовремя начатое лечение являются залогом предотвращения развития СПИДа и сохранения полноценной жизни.

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Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия Елена Шалгинова рассказала, что в регионе проводится большая организационная лечебно-диагностическая и профилактическая работа для сдерживания темпов распространения ВИЧ-инфекции.

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– Результатом совместной комплексной работы является увеличение охвата профилактического обследования на ВИЧ-инфекцию. И именно поэтому так важны подобные акции по экспресс-тестированию населения, направленные на раннее выявление ВИЧ-инфекции и, главное, на информирование о мерах профилактики, – подчеркнула Елена Шалгинова.

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Главврач ГБУЗ Республики Хакасия «Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД» Николай Конгаров передал флаг Республики Хакасия организаторам акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

– Нам удалось проделать большую работу в рамках Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», которая в республике проходит впервые, – отметил он. – Информационная кампания, которая доводит до каждого жителя Хакасии информацию о том, что такое ВИЧ-инфекция, как можно себя защитить и зачем нужно обследоваться, дает свои результаты и работает на предотвращение распространения ВИЧ-инфекции.

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С 29 июля по 1 августа 1900 жителей Хакасии прошли бесплатное анонимное тестирование и узнали свой ВИЧ-статус. К акции также присоединился трудовой коллектив АО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод» и ООО «СУЭК-Хакасия».

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НАША СПРАВКА

Напомним, что Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» проходит с 12 июня по 7 ноября. Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов. Любой желающий может пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.

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