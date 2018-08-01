Минпросвещению не дали готовить учителей и заниматься “духовно-нравственным развитием”

СЕГОДНЯ 18:55 2018-08-01T20:15:06+03:00

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Правительство утвердило Положение “О Министерстве просвещения Российской Федерации”. Документ довольно долго готовился и рассматривался. Напомним, о разделении минобрнауки на два ведомства - министерство просвещения и министерство науки и высшего образования - было объявлено еще 15 мая. С того же момента было не до конца ясно, кто и за что теперь отвечает. Где проходит линия разделения ответственности. Например, кто будет курировать Единый госэкзамен. Ведь он по сути - пропуск в вуз, который подведомственен теперь миннауки и высшего образования. Но подготовка к ЕГЭ происходит в школе, то есть в ведомстве минпросвещения.

Что же следует из документа?

Что с ЕГЭ

Всё, что до ЕГЭ — детский сад, школа, детский отдых, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, — остается в ведении министерства просвещения. Плюс - колледжи. А всё, что после — университеты и дополнительное профессиональное образование — отходит министерству науки и высшего образования. Государственная итоговая аттестация (включая ЕГЭ) - по-прежнему сфера деятельности минпросвещения. При этом ключевую роль при проведении экзаменов играет Федеральное агентство по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) - это формально независимое от минпросвещения и миннауки ведомство.

Чьи олимпиады

Но есть и “серая зона”.

- Например, минпросвещения будет самостоятельно утверждать перечень олимпиад (при том, что есть олимпиады, предоставляющие особые права при поступлении), формировать содержание школьного образования без учета интересов высшего, а также определять количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в университет, - комментирует Семен Янкевич, директор Центра образовательного права Института образования НИУ ВШЭ.

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ЦИТАТА ИЗ ДОКУМЕНТА

“...4. Министерство просвещения Российской Федерации осуществляет следующие полномочия:

...4.2.32. порядок формирования сборных команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам;

4.2.33. порядок и сроки проведения всероссийской олимпиады школьников, включая перечень общеобразовательных предметов, по которым она проводится, итоговые результаты ее проведения, образцы дипломов победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников”.

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Получается, что подготовка к вузу и само поступление — это сфера полномочий минпросвещения. А миннауки и высшего образования предлагается учить молодых людей, отобранных минпросвещения. Интересно, как к этому отнесется вузовское сообщество?

Как поделят колледжи

- Ещё одна важная сфера, лежащая на стыке компетенций двух министерств – это среднее профессиональное образование, - продолжает юрист. - С одной стороны, стоит задача эффективного использования ресурсов СПО в школе, с другой стороны, формирование системы прикладного бакалавриата.

Как два ведомства будут делить колледжи на практике, тоже не очень понятно. Руководство прежнего минобрнауки много раз подчеркивало, что современные выпускники колледжей ничуть не уступают в навыках и зарплатах тем, кто получил высшее образование. Да и статистика за прошлый учебный год говорит не в пользу университетов: больше половины 9-классников в 2017 году решили не связываться с ЕГЭ и ушли в колледжи.

Но теперь у вузов есть свое собственное министерство, а с ним — другие правила, стандарты и статус.

КСТАТИ

Что не вошло в документ

- Педагогические вузы министерству просвещения не оставили, хотя, оно, конечно, хотело бы участвовать в подготовке учителей для школ (что в общем-то логично). Теперь будет так: образовательные стандарты и учебники для общего и среднего специального образования разрабатывает минпросвещения, а педагогов, которым предстоит по этим стандартам и учебникам работать, готовит миннауки и высшего образования.

- По данным “КП”, в предлагавшемся проекте Постановления изначально был интереснейший пункт: министерство просвещения должно было заниматься популяризацией знаний “в целях духовно-нравственного развития и воспитания поколений, становления их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, сохранения исторических и культурных традиций, укрепления межнационального единства". По всей видимости, это как раз то самое “воспитание человека в ребенке”, о котором на днях заявила глава ведомства Ольга Васильева. Но из итоговой редакции Постановления этот пункт исчез.