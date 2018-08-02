Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, учится писать протезом

СЕГОДНЯ 01:08 2018-08-02T01:11:53+03:00

Несмотря на весь ужас пережитого, Рита всегда найдет повод для радости. Например, день рождения сына. Фото: vk.com

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В комментариях к этой истории на сайте kp.ru многие женщины пишут: «Если бы со мной такое, не дай бог, случилось, я бы с ума сошла!» То, как стойко 25-летняя Рита Грачева из подмосковного Серпухова перенесла свою трагедию, и правда поражает.

Напомним: в декабре 2017 года муж Риты Дмитрий Грачев вывез ее в лес и отрубил кисти рук. Пара была в состоянии развода, и ревнивец боялся, что жена променяет его на кого-то другого. Лупя топором по пальцам и кистям женщины, садист мстительно объяснял: «Отрублю тебе руки, чтобы ты не могла гладить ими детей». И потом сам отвез истекающую кровью Риту в больницу...

Московский микрохирург Тимофей Сухинин сумел спасти левую руку - пришил, собрав из полудюжины фрагментов. От правой же кисти после полуторачасовых пыток просто ничего не осталось. То, что делал муж с ее конечностями, Рита хорошо видела: изувер ударами по щекам не давал ей потерять сознание...

Боулинг и первые победы

С Ритой мы встречались несколько раз. И всегда она... улыбалась. «Если я буду плакать, руки у меня обратно не отрастут», - заявляла она в эфире Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru). Некоторые считали, что это посттравматический эффект. Мол, жертва садиста еще не осознает, что с ней произошло, но ее вот-вот накроет, и тогда «крышу снесет начисто». А на самом деле это история о железобетонной воле маленькой хрупкой девушки.

Сейчас Рита в Санкт-Петербурге. После очередной операции проходит реабилитацию в клинике им. Пирогова.

- Здесь мы будем разрабатывать не только левую руку, но и продолжать учиться управлять протезом, - говорит молодая женщина.

На своей страничке в соцсетях Грачева выложила видео, как играет в боулинг - протез захватывает пластмассовый шар и бросает в стоящие на полу пластмассовые кегли. Страйк! Для обычного человека это, возможно, кажется простым действием. Но с протезом все иначе. Современные протезы устроены так: к мышцам крепятся датчики, импульсы подаются от мозга и заставляют мышцы реагировать. Но для этого нужна постоянная концентрация - иначе механическая рука отказывается слушаться.

Протез, который сделали в Германии, - довольно хрупкое устройство. Датчики крепятся к мышцам предплечья. Они реагируют на импульсы, поступающие из мозга.Фото: vk.com

«Мама, ты как робот»

В начале июня я был у Риты в гостях в Серпухове. Тогда она рассказывала, что заново учится делать обычные вещи - гладить, готовить, убираться по дому, брать в магазине с полок продукты.

- Чему успели научиться, помимо боулинга, за последние несколько недель?

- Ну, это, конечно, условный боулинг. Настоящий шар я не подниму - протез слишком хрупкий. Что касается восстановления навыков, сложнее всего дается мелкая моторика. Например, я еще не научилась справляться с пуговицами и шнурками. Но зато победила молнию. А еще я сейчас заново учусь писать ручкой на бумаге. С протезом (это, напомним, правая рука Риты. - Авт.) это не так-то просто. Круглые и тонкие ручки сразу выскальзывают. Но я настырная!

- Как реагируют на вашу механическую руку окружающие?

- Ну, во-первых, она мне самой очень нравится. Она красивая! - смеется Рита. - Сыновья довольно легко перенесли то, как я изменилась. Они же дети совсем. (Одному мальчику сейчас четыре года, другому - пять. - Авт.) Им любопытно. Смотрят, как работает механическая рука, говорят: «Мама, ты как робот!» На улице люди поглядывают с удивлением, оборачиваются. Иногда узнают. В мой прошлый приезд в Санкт-Петербург ко мне на улице подошел мужчина и сказал: «Разрешите пожать вашу руку. Вы очень мужественный человек!» Мне, конечно, приятно это слышать... Хочу как можно быстрее вернуться в работу. Найти дело, которым смогу заниматься и приносить пользу.

КСТАТИ

10 сентября Рите предстоит еще одна операция - на мышцах-разгибателях пальцев левой руки. Позже будет как минимум еще одна.

- Многое мне делают бесплатно, по полису медицинского страхования, - рассказывает девушка. - Но и затрат тоже много: это не только расходы на дорогу в тот же Петербург, но и некоторые медицинские услуги. Оплачиваем их из тех денег, которые после трагедии нам перечисляли со всей страны. Еще раз хочу сказать спасибо тем, кто помогал! Без этой помощи сейчас в моей жизни все было бы совершенно по-другому.

СЛЕДСТВИЕ

Уголовные дела до суда еще не дошли

Дмитрию Грачеву были предъявлены обвинения по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до 10 лет лишения свободы) и «угроза убийством» (до двух). Его отправляли на психиатрическую экспертизу в Институт имени Сербского. Врачи вынесли вердикт: совершенно здоров, не шизофреник. Но расследование все еще продолжается. Адвокаты Маргариты Грачевой считают, что в суд дело попадет не раньше осени.

Параллельно Следственный комитет расследует дело, которое завели на бывшего участкового. За месяц до случившегося Грачев угрожал Рите ножом - приставлял к горлу. Женщина писала заявление, но участковый не дал ему ход. Теперь уволенный после громкой истории участковый - фигурант уголовного дела по статье «халатность». Ему грозит штраф до 120 тысяч рублей или арест на срок до 3 месяцев.

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Этой жуткой подмосковной истории уже полгода. Утром 11 декабря 2017-го 25-летняя жительница Серпухова Маргарита Грачева опаздывала с детьми в садик, который находится в другом районе города. Муж предложил их подвезти. Точнее, почти уже бывший муж - незадолго до этого пара подала на развод. (подробности)