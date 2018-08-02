Джонни Депп разбушевался: он подает в суд на бывшую жену за то, что она его... била!

СЕГОДНЯ 14:15 2018-08-02T14:24:40+03:00

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Банкрот Джонни Депп, похоже, пошел пошел ва-банк. Он подал в суд на свою бывшую супругу, которая ранее назвала причиной их развода –то, что актер ее бил. Так, вот, исполнитель роли Джека Воробья спустя два года после расставания с красавицей-актрисой заявил, что на самом деле это она лупила его.

«Я опоздал на вечеринку по случаю ее дня рождения. В итоге вечером, когда мы вернулись домой, она в ярости ударила меня кулаком в лицо несколько раз. Я умолял ее прекратить, пытался удержать ее руку. Все было тщетно. Тогда я просто ушел и попросил ее не следовать за мной…» — говорится в поданных в суд документах.

Обвинения Деппа вызвали неоднозначную реакцию у поклонников актера. Те, кто с самого начала верил Джонни, отрицавшему, что он бил Эмбер, обрадовались: Херд, наконец, может быть наказана. Но остальные, а их большинство, были возмущены. Они решили, что это все-таки чересчур: ведь Эмбер тогда предъявила следы побоев Деппа, оставшиеся на ее лице: у нее была свидетельница бесчинств актера. К тому же она показала видео, на котором видно, как пьяный Джонни ведет себя крайне агрессивно, громит мебель в кухне и кричит на нее. И то, что Депп тогда предпочел, не доводя дело до суда, откупиться от Херд, выплатив ей 7 миллионов (которые она полностью отдала на благотворительность), многие сочли косвенным признанием его вины.

Но два года назад, когда этот скандал только возник, Депп еще не был банкротом и так финансово измотан судами со своими бывшими менеджерами. Говорят, чтобы не доводить дело до тюрьмы, Депп полюбовно договорился с экс-сотрудниками, что в итоге привело его к самому краю финансовой пропасти. И похоже, актер решил действовать по методу своей супруги и попробовать через суд «заработать» немного денег. Ведь, Херд сейчас входит в двадцатку самых высокооплачиваемых звезд Голливуда, а это, значит, что если обвинение будет доказано, Депп может рассчитывать на компенсацию морального вреда.

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Эмбер включила громкую связь. И тут "Джонни вырвал мобильный из моих рук и начал кричать всякие гадости и оскорбления в адрес айOу. Я могла услышать, как айОу кричит мне: "Убегай из дома!" Потом Джонни взял телефон покрепче, вытянул руку, как игрок в бейсбол и с силой швырнул телефон в меня, попав в скулу и в глаз" - цитирует заявление журнал People. (подробности)