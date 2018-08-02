48-летняя Наоми Кэмпбелл прокомментировала слухи о беременности снимком в бикини

СЕГОДНЯ 16:35 2018-08-02T16:45:00+03:00

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После того, как британский рэпер Скепта несколько дней назад объявил, что скоро станет отцом, все принялись поздравлять Наоми Кэмпбелл с долгожданной беременностью. Ведь 48-летняя модель и 35-летний музыкант еще в феврале этого года снялись вместе для обложки журнала GQ, объявив на весь мир: у них любовь-морковь, и вообще они теперь вместе до гроба. Поклонников модели смущало лишь то, что совсем недавно Наоми видели на публике, и вроде бы никакого живота у нее наблюдалось. А судя по снимку будущего малыша, сделанному во время УЗИ (именно им гордый будущий папаша поделился в своем Инстаграме), «черная пантера» должна быть уже на последних месяцах беременности.

Чтобы развеять все домыслы, Наоми поделилась в Инстаграме снимком в бикини. Модель отдыхает на яхте в Черногории: на фото она позирует на палубе в миниатюрном купальнике, едва прикрывающем ее точеную фигуру. Никакого живота у манекенщицы нет и в помине. Еще одной фотографией Кэмпбелл поделился в соцсети французский фотограф Винсент Дарре, с которым красотка вместе проводит время.

naomi HAPPY 1st Of AUGUST MY LOVES @vincent_darre

«Упс», - подумали поклонники «черной пантеры». Если кто-то и родит Скепте ребенка, то точно не Наоми.

Впрочем, западные таблоиды давно подозревают, что горячая фотосессия, в которой рэпер и модель снялись топлесс, и вообще все рассказы об их романе — не более чем пиар-акция. Тем более, что Кэмпбелл и Скепта практически не появлялись вместе на публике. Как пишут британские издания, у музыканта есть подруга, с которой он живет уже довольно давно. Видимо, именно она-то и подарит ему наследника. Пикантности прибавляет тот факт, что в сексуальной фотосессии с Наоми Кэмпбелл Скепта снялся, когда его подруга уже ждала его ребенка. А это лишнее доказательство, что в шоу-бизнесе нет ничего святого.

vincent_darre Naomie Rose des Vents guide le bateau boussole qui nous affole #sublime @naomi #sireine des #nuits #joie des #jours #ipnotic #naomi

Напомним, один из самых модных рэперов планеты Джозеф Джуниор Аденуга, более известный под сценическим именем Скепта, объявил, что скоро станет отцом, в своем Инстаграме. Британский исполнитель нигерийского происхождения опубликовал снимок будущего малыша, сделанный во время УЗИ. На черно-белой распечатке видна фамилия младенца – Аденуга, такая же, как у рэпера, а так же дата, когда был сделан снимок – 30 июля. Больше Скепта ничего не сообщил в своем посте, чем немало заинтриговал публику.

britishgq Naomi Campbell and Skepta

В окружении Кэмпбелл говорили, что роман Скепты и Наоми разгорелся осенью 2017 года. Якобы папарацци застали манекенщицу и рэпера на двух вечеринках Парижской недели моды – влюбленные целовались на глазах у всех. Поговаривали, что ради Скепты Кэмпбелл бросила гораздо более состоятельного поклонника – 62-летнего египетского миллионера Луиса Камиллери.

Наоми Кэмпбелл никогда не была замужем. Несколько лет она встречалась с российским миллиардером Владиславом Дорониным и даже некоторое время жила в Москве. Пара рассталась в мае 2013 года.